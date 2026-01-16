Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Mama gospodinja – tako se vidi zvezdnica

B.R.
Svet slavnih 0
16. 01. 2026 02.34

Z oskarjem nagrajena igralka Jennifer Lawrence je odkrito spregovorila o materinstvu in spremembah, ki jih je to prineslo v njeno življenje. Kljub izjemno uspešni hollywoodski karieri priznava, da se danes najmočneje identificira kot – mama gospodinja.

jennifer lawence

V pogovoru v priljubljenem podcastu SmartLess je 35-letna igralka Jennifer Lawrence povedala, da je družinsko življenje postalo osrednji del njene identitete. Čeprav še vedno snema filme in sodeluje pri večjih projektih, se v vsakdanjem življenju – tudi miselno – vidi predvsem kot mama, ne kot filmska zvezdnica: "To sem jaz. Identificiram se kot mama gospodinja ... A se seveda še vedno profesionalno ukvarjam z delom."

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence FOTO: Profimedia

Zvezdnica je pojasnila, da večino leta živi umirjeno in odmaknjeno življenje. Snemanja filmov običajno trajajo približno tri mesece, preostali čas pa preživi doma z družino. Med snemanji je njen ritem preprost in rutinski – delo, vrnitev domov in počitek – medtem ko so promocijska obdobja sicer intenzivna, a kratkotrajna.

Takšen način dela ji omogoča, da ostaja prisotna v družinskem življenju, kar ji danes pomeni več kot kadar koli prej.

Igralka in njen mož Cooke Maroney sta starša dveh sinov. Njihov starejši sin Cy je star tri leta, mlajši otrok pa se je rodil v začetku leta 2025. Čeprav par uradno ni razkril spola in imena mlajšega otroka, so se v javnosti pojavila ugibanja, da gre prav tako za dečka z imenom Louie.

Igralka poudarja, da je vloga matere njena absolutna življenjska prioriteta, tudi kadar mora usklajevati družinske obveznosti s kariero. Priznala je, da se vse pogosteje odpoveduje poznim intervjujem in večernim dogodkom, saj želi biti doma, še preden otroci zaspijo. Tako je denimo zavrnila povabilo na zabavo, ki se je začela ob 21. uri, ker jo je naslednji dan čakalo varstvo majhnega otroka.

Jennifer Lawrence iskreno o materinstvu: Poporodno obdobje je izjemno osamljeno
Preberi še
Jennifer Lawrence iskreno o materinstvu: Poporodno obdobje je izjemno osamljeno
Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi
Preberi še
Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi
Jennifer Lawrence materinstvo mama gospodinja družinsko življenje Hollywood igralka hollywoodska igralka kariera in družina
Prejšnji članek
Svet slavnih

Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico

Naslednji članek
Svet slavnih

Sin legende po očetovih stopinjah

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1461