Mama gospodinja – tako se vidi zvezdnica

V pogovoru v priljubljenem podcastu SmartLess je 35-letna igralka Jennifer Lawrence povedala, da je družinsko življenje postalo osrednji del njene identitete. Čeprav še vedno snema filme in sodeluje pri večjih projektih, se v vsakdanjem življenju – tudi miselno – vidi predvsem kot mama, ne kot filmska zvezdnica: " To sem jaz. Identificiram se kot mama gospodinja ... A se seveda še vedno profesionalno ukvarjam z delom ."

Zvezdnica je pojasnila, da večino leta živi umirjeno in odmaknjeno življenje. Snemanja filmov običajno trajajo približno tri mesece, preostali čas pa preživi doma z družino. Med snemanji je njen ritem preprost in rutinski – delo, vrnitev domov in počitek – medtem ko so promocijska obdobja sicer intenzivna, a kratkotrajna.

Takšen način dela ji omogoča, da ostaja prisotna v družinskem življenju, kar ji danes pomeni več kot kadar koli prej.

Igralka in njen mož Cooke Maroney sta starša dveh sinov. Njihov starejši sin Cy je star tri leta, mlajši otrok pa se je rodil v začetku leta 2025. Čeprav par uradno ni razkril spola in imena mlajšega otroka, so se v javnosti pojavila ugibanja, da gre prav tako za dečka z imenom Louie.

Igralka poudarja, da je vloga matere njena absolutna življenjska prioriteta, tudi kadar mora usklajevati družinske obveznosti s kariero. Priznala je, da se vse pogosteje odpoveduje poznim intervjujem in večernim dogodkom, saj želi biti doma, še preden otroci zaspijo. Tako je denimo zavrnila povabilo na zabavo, ki se je začela ob 21. uri, ker jo je naslednji dan čakalo varstvo majhnega otroka.