Umrla je Jo Wilder, mati igralke Jennifer Grey

Jennifer Grey je zapisala, da je njena mama odšla po lastni izbiri in na način, ki je bil popolnoma v skladu z njenim značajem, dostojanstveno, pogumno in po lastnih pogojih. Le teden dni pred smrtjo je Jo Wilder izvedela, da ima pljučnega raka. Namesto strahu je izbrala mir in sprejela odločitev, ki jo je njena hči opisala kot izraz njene življenjske filozofije.
"Odšla je s svojo milino, tako kot je živela," je sporočila Jennifer, ki je poudarila, da njena mati ni videla odhoda iz sveta kot tragedijo, temveč kot dejanje dostojanstva.
Jo Wilder je bila v mladosti obetavna igralka na newyorških gledaliških odrih. Kot je zapisala njena hči, je pogosto govorila, da nikoli ni povsem sledila temu igralskemu klicu, saj se je namesto tega odločila za materinstvo. Za Jennifer in njenega brata je bila prav ta odločitev nekaj neprecenljivega, zaradi nje sta imela mater, ki jima je bila predana in ljubeča opora.
Čeprav ni nadaljevala igralske kariere v smeri, ki jo je nekoč nakazovala, je Jo Wilder svojo ustvarjalnost in strast izražala na druge načine. Bila je dolgoletna aktivistka, ženska z močnim občutkom za pravičnost ter oseba, ki je vedno jasno razlikovala med prav in narobe.
Širša javnost jo je poznala tudi po trgovini Wilder Place na Melrose, kjer je več let s svojim izjemnim občutkom za estetiko in oblikovanje navdihovala obiskovalce. Njeno oko za lepoto in podrobnosti je postalo eden izmed njenih prepoznavnih podpisov.
Jennifer Grey je svojo objavo zaključila z globokim poklonom materi: poudarila je, da je bila Jo Wilder pogumna, globoka in edinstvena oseba ter da jo bo za vedno nosila v srcu.
"Hvala, ker si mi pokazala, kako se naredi vse – tudi to – z milino," je zapisala igralka.
Smrt Jo Wilder pomeni konec dolgega in ustvarjalnega življenja ženske, ki je svojo pot oblikovala po lastnih pravilih. Za svojo družino pa ostaja predvsem mati, ki je s svojim zgledom pokazala, da sta pogum in dostojanstvo lahko največji obliki moči.
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