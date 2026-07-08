Umrla je Jo Wilder, mati igralke Jennifer Grey

Jennifer Grey je zapisala, da je njena mama odšla po lastni izbiri in na način, ki je bil popolnoma v skladu z njenim značajem, dostojanstveno, pogumno in po lastnih pogojih. Le teden dni pred smrtjo je Jo Wilder izvedela, da ima pljučnega raka. Namesto strahu je izbrala mir in sprejela odločitev, ki jo je njena hči opisala kot izraz njene življenjske filozofije.

"Odšla je s svojo milino, tako kot je živela," je sporočila Jennifer, ki je poudarila, da njena mati ni videla odhoda iz sveta kot tragedijo, temveč kot dejanje dostojanstva.

Jo Wilder je bila v mladosti obetavna igralka na newyorških gledaliških odrih. Kot je zapisala njena hči, je pogosto govorila, da nikoli ni povsem sledila temu igralskemu klicu, saj se je namesto tega odločila za materinstvo. Za Jennifer in njenega brata je bila prav ta odločitev nekaj neprecenljivega, zaradi nje sta imela mater, ki jima je bila predana in ljubeča opora.