Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar

"Upam, da bodo ohranili smisel za humor"

Jennifer Garner, ki si otroke deli z nekdanjim možem Benom Affleckom, je povedala, da si želi, da bi njeni otroci v življenju najbolj cenili prav humor. Po njenem mnenju je sposobnost najti nekaj svetlega tudi v težkih trenutkih ena največjih življenjskih popotnic. "Upam, da bodo cenili humor," je povedala igralka in dodala, da jim želi predati tudi ljubezen do ljudi, smeha in sposobnost, da se skozi življenje prebijajo z več lahkotnosti. Jennifer je mama trem otrokom: Violet, Finnu in Samuelu. Najstarejša hči Violet je že odrasla in študira, medtem ko mlajša dva še odraščata.

icon-expand Jennifer Garner si želi otrokom predati smisel za humor. FOTO: Profimedia

Domače vrednote pred hollywoodskim bliščem

Čeprav je Jennifer svetovno znana igralka, doma prisega na preproste stvari. Veliko ji pomeni skupno preživljanje časa, kuhanje za družino, branje knjig in ustvarjanje majhnih vsakodnevnih ritualov. Igralka je razkrila, da ji kuhanje za otroke predstavlja poseben način izražanja ljubezni. Pravi, da jo osrečuje, ko jih zjutraj pričaka domač zajtrk ali ko lahko z njimi deli trenutke ob pripravi hrane. Njena hiša je po njenih besedah zasnovana kot prostor, kjer se ljudje družijo, pogovarjajo in povezujejo, ne kot razkošen prostor za razkazovanje. Pomembno ji je, da je dom topel in prijeten.

Otrokom želi dati nekaj, česar denar ne more kupiti

Jennifer Garner s svojimi besedami odpira tudi širše vprašanje starševstva: kaj je tisto, kar otroci zares odnesejo od svojih staršev? Za igralko odgovor ni v materialnih dobrinah, ampak v vrednotah, spominih in odnosih. Želi si, da bi njeni otroci od doma odnesli občutek, da so ljubljeni, da znajo uživati v majhnih stvareh in da se znajo soočiti z življenjskimi izzivi. Prav humor vidi kot pomembno življenjsko orodje, kot nekaj, kar pomaga ohranjati ravnotežje tudi takrat, ko stvari niso popolne.

icon-expand Jennifer Garner in Ben Affleck. FOTO: Profimedia

Materinstvo v središču njenega sveta