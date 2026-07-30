Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar

S.B.
Svet slavnih 0
30. 07. 2026 01.15

Jennifer Garner je ena tistih zvezdnic, ki kljub uspešni hollywoodski karieri pogosto poudarja, da ji je najpomembnejša vloga tista doma, vloga mame. Igralka je v nedavnem intervjuju spregovorila o svojih treh otrocih in razkrila, katera vrednota je po njenem mnenju najdragocenejša dediščina, ki jo lahko prenese nanje.

jennifer garner

"Upam, da bodo ohranili smisel za humor"

Jennifer Garner, ki si otroke deli z nekdanjim možem Benom Affleckom, je povedala, da si želi, da bi njeni otroci v življenju najbolj cenili prav humor. Po njenem mnenju je sposobnost najti nekaj svetlega tudi v težkih trenutkih ena največjih življenjskih popotnic.

"Upam, da bodo cenili humor," je povedala igralka in dodala, da jim želi predati tudi ljubezen do ljudi, smeha in sposobnost, da se skozi življenje prebijajo z več lahkotnosti.

Jennifer je mama trem otrokom: Violet, Finnu in Samuelu. Najstarejša hči Violet je že odrasla in študira, medtem ko mlajša dva še odraščata.

Jennifer Garner si želi otrokom predati smisel za humor.
Jennifer Garner si želi otrokom predati smisel za humor.FOTO: Profimedia

Domače vrednote pred hollywoodskim bliščem

Čeprav je Jennifer svetovno znana igralka, doma prisega na preproste stvari. Veliko ji pomeni skupno preživljanje časa, kuhanje za družino, branje knjig in ustvarjanje majhnih vsakodnevnih ritualov.

Igralka je razkrila, da ji kuhanje za otroke predstavlja poseben način izražanja ljubezni. Pravi, da jo osrečuje, ko jih zjutraj pričaka domač zajtrk ali ko lahko z njimi deli trenutke ob pripravi hrane.

Njena hiša je po njenih besedah zasnovana kot prostor, kjer se ljudje družijo, pogovarjajo in povezujejo, ne kot razkošen prostor za razkazovanje. Pomembno ji je, da je dom topel in prijeten.

Otrokom želi dati nekaj, česar denar ne more kupiti

Jennifer Garner s svojimi besedami odpira tudi širše vprašanje starševstva: kaj je tisto, kar otroci zares odnesejo od svojih staršev?

Za igralko odgovor ni v materialnih dobrinah, ampak v vrednotah, spominih in odnosih. Želi si, da bi njeni otroci od doma odnesli občutek, da so ljubljeni, da znajo uživati v majhnih stvareh in da se znajo soočiti z življenjskimi izzivi.

Prav humor vidi kot pomembno življenjsko orodje, kot nekaj, kar pomaga ohranjati ravnotežje tudi takrat, ko stvari niso popolne.

Jennifer Garner in Ben Affleck.
Jennifer Garner in Ben Affleck. FOTO: Profimedia

Materinstvo v središču njenega sveta

Jennifer je že večkrat povedala, da je usklajevanje kariere in materinstva zahtevno. Priznala je, da med snemanji včasih čuti, kot da je "obiskovalka" v lastnem domu, saj dolgi delavniki pomenijo manj časa z družino. Kljub temu poudarja, da otrokom ne želi vzbujati občutka krivde zaradi svojega dela, ampak jim želi pokazati vrednost predanosti in vztrajnosti.

Po ločitvi od Bena Afflecka sta oba ostala predana skupnemu starševstvu in skrbi za dobro počutje svojih otrok.

Za Jennifer Garner je največja dediščina, ki jo lahko starš pusti otroku, očitno zelo preprosta: sposobnost ljubiti, se smejati in v življenju najti nekaj lepega. Tudi takrat, ko ni vse popolno.

Ben Affleck o tem, zakaj njegov sin ni dobil luksuznih čevljev za 5500 evrov
Preberi še
Ben Affleck o tem, zakaj njegov sin ni dobil luksuznih čevljev za 5500 evrov
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Preberi še
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Jennifer Garner materinstvo vzgoja družinske vrednote nasveti za starše
Prejšnji članek
Svet slavnih

Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka

Naslednji članek
Svet slavnih

Piqué z otrokoma užival v vodnem parku, Shakira pa z nekdanjim partnerjem

24ur.com Jennifer Garner o starševstvu: To je darilo
Bibaleze.si Mama gospodinja – tako se vidi zvezdnica
24ur.com Cardi B o svojih otrocih: Pomembno je, da zaslužijo milijardo
Moskisvet.com Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Bibaleze.si Jennifer Garner: 'Nikoli nisem dvomila v to, da bom mama'
24ur.com Brooke Shields bo ves svoj nakit zapustila le eni izmed hčera
24ur.com Emma Stone odkrito o hčeri: Je največje darilo v mojem življenju
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1858