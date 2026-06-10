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Jennifer Garner: "Ne opravičujem se svojim otrokom"

S.B.
Svet slavnih 0
10. 06. 2026 04.00

Igralka Jennifer Garner je v nedavnem intervjuju spregovorila o usklajevanju kariere in materinstva ter odkrito opisala, kako se je njen pogled na delo spreminjal skozi leta.

Jennifer Garner

Priljubljena ameriška igralka Jennifer Garner, ki ima tri otroke z bivšim možem Benom Affleckom, Violet, Fina in Samuela, je povedala, da se je v času, ko so bili otroci mlajši, zavestno umaknila iz intenzivnega snemanja, da bi se posvetila družini. Danes pa, ko je njena najstarejša hči že na fakulteti, najmlajša otroka pa najstnika, znova bolj aktivno gradi svojo kariero.

"Ne opravičujem se svojim otrokom"

V intervjuju je poudarila, da otrokom ne razlaga več svoje odsotnosti z opravičili, ampak z razumevanjem in hvaležnostjo: "Ko delam, se svojim otrokom ne opravičujem. Hvaležna sem jim, da so do tega tako razumevajoči. A to je del življenja. Trdo delo je del življenja."

Jennifer Garner s svojo hčerko Seraphino, ki je sedaj Fin.
Jennifer Garner s svojo hčerko Seraphino, ki je sedaj Fin.FOTO: Profimedia

Nov življenjski cikel

Garnerjeva je spregovorila tudi o občutku, da se po letih intenzivnega materinstva vrača k sebi in svoji karieri. Poudarila je, da ostaja "popolnoma predana mama", vendar si zdaj ponovno dovoli tudi profesionalne ambicije.

"Zelo se poistovetim s tem občutkom, da sem dala vse za materinstvo. Še vedno sem njihova mama, nikamor ne grem. Sem pa hvaležna, da imam ta del svojega življenja nazaj."

Jennifer Garner in Ben Affleck.
Jennifer Garner in Ben Affleck.FOTO: Profimedia

Obuditev kariere v velikem slogu

Po poročanju ameriških medijev Garnerjeva v zadnjih letih doživlja novo profesionalno obdobje, saj se vrača k večjim filmskim in televizijskim projektom, medtem ko so njeni otroci bolj samostojni.

Gre za situacijo, ki v resnici odraža širšo realnost mnogih staršev: ravnovesje med družino in kariero se skozi življenje spreminja. Jennifer pa ob tem poudarja, da materinstvo ne pomeni konca ambicij, temveč pogosto le njihovo preoblikovanje v različnih življenjskih obdobjih.

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materinstvo kariera usklajevanje starševstvo Jennifer Garner
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