Jennifer Garner: "Ne opravičujem se svojim otrokom"

Priljubljena ameriška igralka Jennifer Garner, ki ima tri otroke z bivšim možem Benom Affleckom, Violet, Fina in Samuela, je povedala, da se je v času, ko so bili otroci mlajši, zavestno umaknila iz intenzivnega snemanja, da bi se posvetila družini. Danes pa, ko je njena najstarejša hči že na fakulteti, najmlajša otroka pa najstnika, znova bolj aktivno gradi svojo kariero.

"Ne opravičujem se svojim otrokom"

V intervjuju je poudarila, da otrokom ne razlaga več svoje odsotnosti z opravičili, ampak z razumevanjem in hvaležnostjo: "Ko delam, se svojim otrokom ne opravičujem. Hvaležna sem jim, da so do tega tako razumevajoči. A to je del življenja. Trdo delo je del življenja."

icon-expand Jennifer Garner s svojo hčerko Seraphino, ki je sedaj Fin. FOTO: Profimedia

Nov življenjski cikel

Garnerjeva je spregovorila tudi o občutku, da se po letih intenzivnega materinstva vrača k sebi in svoji karieri. Poudarila je, da ostaja "popolnoma predana mama", vendar si zdaj ponovno dovoli tudi profesionalne ambicije. "Zelo se poistovetim s tem občutkom, da sem dala vse za materinstvo. Še vedno sem njihova mama, nikamor ne grem. Sem pa hvaležna, da imam ta del svojega življenja nazaj."

icon-expand Jennifer Garner in Ben Affleck. FOTO: Profimedia

Obuditev kariere v velikem slogu