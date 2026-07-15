Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem

Ameriška igralka Jennifer Garner meni, da odgovor ni v popolnosti, ampak v tem, da smo takrat, ko smo z otroki, zares prisotni. Igralka, ki je mama treh otrok, je skozi leta odkrito govorila o usklajevanju poklicnega življenja in materinstva. Njeno sporočilo staršem, ki imajo občutek krivde zaradi dela, je preprosto: otroci ne potrebujejo staršev, ki se zaradi svojih obveznosti nenehno opravičujejo, ampak starše, ki jim pokažejo, da je tudi delo del življenja. Garnerjeva je povedala, da se otrokom za svoje delo ne opravičuje, temveč se jim zahvali za razumevanje in podporo.

Ni treba izbirati med uspehom in družino

Mnogi starši poznajo občutek, da nikjer niso povsem dovolj. Ko so v službi, mislijo na družino. Ko so doma, jih lahko preganja občutek, da bi morali narediti več v službi. Prav ta nenehna notranja napetost pogosto povzroča nepotrebno krivdo. Garnerjeva opozarja, da je pomembno sprejeti dejstvo, da življenje ni popolno. Tudi otroci se učijo iz tega, ko vidijo starše, ki imajo svoje cilje, obveznosti in strasti. Delo ni nekaj, zaradi česar bi se morali sramovati, temveč del življenja, ki lahko otrokom pokaže vrednote, kot so vztrajnost, odgovornost in predanost.

icon-expand Jennifer Garner s sinom. FOTO: Profimedia

Pomembna ni količina časa, ampak njegova kakovost

Ena največjih zmot sodobnega starševstva je prepričanje, da moramo biti z otroki ves čas, če želimo biti dobri starši. V resnici otroci pogosto najbolj cenijo majhne trenutke povezanosti, kot so skupen pogovor med vožnjo, večerno branje, sprehod, pripravo večerje ali nekaj minut, ko starš odloži telefon in res posluša. Prav ti trenutki otroku sporočajo: "Pomemben si mi." Prisotnost ne pomeni, da smo vedno fizično zraven, ampak da znamo ustvariti občutek bližine, ko smo skupaj.

Bodite prijaznejši do sebe

Jennifer Garner staršem svetuje tudi nekaj, kar pogosto pozabimo: več razumevanja do sebe. Vloga starša ni tekmovanje za popolnost. Vsakdo kdaj zamuja, naredi napako ali se počuti, da ni naredil dovolj. Namesto da se osredotočamo na to, česa nismo uspeli narediti, je pomembneje pogledati, kaj otrokom že dajemo. Ljubezen, varnost, pogovor in občutek, da se lahko vedno vrnejo k nam, so vrednote, ki ostanejo veliko dlje kot popolnoma izpolnjen urnik.

Otroci si zapomnijo občutek