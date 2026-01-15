Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica

Jennifer Garner je ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije. Svetovno prepoznavnost je dosegla z glavno vlogo v televizijski seriji Alias , sledili pa so uspešni filmi, kot so 13 Going on 30 , Juno , Dallas Buyers Club in številne romantične ter družinske uspešnice. Poleg igralske kariere je znana tudi po svojem humanitarnem delu, zlasti kot dolgoletna ambasadorka organizacije Save the Children .

Jennifer Garner je svojih 17,2 milijona sledilcev presenetila s prikupno fotografijo iz otroštva. Objavljena slika je ljubek 'throwback', na katerem je Jennifer kot malčica, oblečena v modro-rožnato karirasto oblekico.

Najbolj pa je izstopala podobnost z njeno hčerko Violet. Čeprav sta starša vedno skrbno varovala zasebnost svojih otrok, se je Violet v preteklosti večkrat pojavila ob njunem boku na dogodkih ali med vsakdanjimi opravki – in podobnosti z mamo ni bilo mogoče spregledati. Danes 20-letna Violet je podedovala mamine izrazite obrazne poteze.

Zvezdnica je večkrat poudarila, da je družina zanjo vedno na prvem mestu. Z Benom Affleckom ima tri otroke: Violet, Seraphino in Samuela. Po ločitvi sta večkrat javno izpostavila, da si prizadevata za spoštljivo in povezano sostarševstvo. Jennifer je v intervjujih poudarjala, da želi svojim otrokom zagotoviti čim bolj normalno in stabilno otroštvo, stran od hollywoodskega blišča.