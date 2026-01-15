Bibaleze.si
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica

B.R.
Svet slavnih 0
15. 01. 2026 08.33

Priljubljena igralka je na Instagramu objavila fotografijo sebe kot dojenčka in s tem sprožila val navdušenih odzivov ter primerjav z njeno najstarejšo hčerko Violet.

Jennifer Garner

Jennifer Garner je ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije. Svetovno prepoznavnost je dosegla z glavno vlogo v televizijski seriji Alias, sledili pa so uspešni filmi, kot so 13 Going on 30, Juno, Dallas Buyers Club in številne romantične ter družinske uspešnice. Poleg igralske kariere je znana tudi po svojem humanitarnem delu, zlasti kot dolgoletna ambasadorka organizacije Save the Children.

Prikupna fotografija iz otroštva

Jennifer Garner je svojih 17,2 milijona sledilcev presenetila s prikupno fotografijo iz otroštva. Objavljena slika je ljubek 'throwback', na katerem je Jennifer kot malčica, oblečena v modro-rožnato karirasto oblekico.

Najbolj pa je izstopala podobnost z njeno hčerko Violet. Čeprav sta starša vedno skrbno varovala zasebnost svojih otrok, se je Violet v preteklosti večkrat pojavila ob njunem boku na dogodkih ali med vsakdanjimi opravki – in podobnosti z mamo ni bilo mogoče spregledati. Danes 20-letna Violet je podedovala mamine izrazite obrazne poteze.

Zvezdnica je večkrat poudarila, da je družina zanjo vedno na prvem mestu. Z Benom Affleckom ima tri otroke: Violet, Seraphino in Samuela. Po ločitvi sta večkrat javno izpostavila, da si prizadevata za spoštljivo in povezano sostarševstvo. Jennifer je v intervjujih poudarjala, da želi svojim otrokom zagotoviti čim bolj normalno in stabilno otroštvo, stran od hollywoodskega blišča.

Jennifer Garner otroška fotografija Violet Affleck hollywood družina
Od poroda do svetovnega vrha: izjemen povratek športnice

