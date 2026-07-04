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To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu

S.B.
Svet slavnih 0
04. 07. 2026 04.00

Jelena Rozga je spregovorila o svojem zasebnem življenju in razkrila izjemno čustveno vez, ki jo ima s svojim očetom. Pevka je opisala, kako močno sta povezana že od njenega otroštva ter poudarila, da je prav družina njena največja opora, kljub dolgi in uspešni glasbeni karieri.

Jelena Rozga

Priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga je za In Magazin delila zelo osebne misli o svojem odnosu z očetom, ki je ganil številne njene oboževalce. V pogovoru je poudarila, da je bila že od nekdaj atijeva deklica ter opisala posebno vez, ki jo imata vse življenje.

"Vedno sem bila atijeva punčka. Moj oče zelo malo govori, ampak ko vidim njegove prelepe oči, vse preberem iz njih. On in jaz sva vsa ta leta tako povezana. In že od malega ni smel iti v trgovino, ne da bi me poljubil," je povedala pevka.

Jelena Rozga
Jelena RozgaFOTO: Profimedia

Močna vez z očetom

Njene besede razkrivajo izjemno tesen odnos z očetom, ki temelji bolj na čustvih in pogledih kot na besedah. Kot je opisala, njen oče ni pretirano zgovoren, vendar med njima obstaja močna tiha povezanost, ki se je gradila že od otroštva.

Družina kot temelj

Jelena Rozga je odraščala v Splitu, kjer je živela s svojo družino in že zgodaj pokazala zanimanje za glasbo in nastopanje. Njeni starši so jo pri tem podpirali, kar je imelo ključno vlogo pri njenem glasbenem razvoju.

Čeprav je danes ena najbolj prepoznavnih pevskih imen na območju nekdanje Jugoslavije, pogosto poudarja, da ji družina ostaja najpomembnejša opora. Prav odnos z očetom, kot ga opisuje, kaže na vrednote, ki jih nosi iz domačega okolja, skromnost, toplino in povezanost.

Jelena Rozga
Jelena RozgaFOTO: Profimedia

Oče kot tih, a pomemben steber

Njen oče se v javnosti ne izpostavlja, a po besedah pevke igra ključno vlogo v njenem življenju. Njuna povezanost je predvsem čustvena in intuitivna, kar Jelena pogosto opisuje kot nekaj, kar se ne da razložiti z besedami. Takšni odnosi, kot pravi sama, ostanejo močni tudi takrat, ko življenje postane hitro, javno in polno obveznosti.

Vir: In Magazin

Jelena Rozga odnos z očetom družina osebno pevka
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