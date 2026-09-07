Pred vsemi ji je priznal, kaj vse je storila za njuni hčerki

Na gala praznovanju v enem od beograjskih hotelov so bili skupaj Jelena, Duško ter njuni hčerki. Atina je letos postala polnoletna, Nika pa je praznovala 17. rojstni dan. Dekleti sta se na zabavo pripravljali več ur, njuna starša pa sta poskrbela, da je bilo praznovanje res posebno. Toda pred začetkom praznovanja je družina stopila pred novinarje in prav tam se je zgodil trenutek, ki je presenetil tudi Jeleno.

Duško javno priznal: Jelena je bila ves čas ob njima

Duško, ki o svojih hčerkah sicer ne govori pogosto, je povedal, da je nanju izjemno ponosen. Ob tem pa je iskreno priznal, da zaradi svoje nogometne kariere ni bil vedno prisoten. Igral je namreč v različnih državah, med drugim v Nemčiji, Franciji in na Kitajskem, zaradi česar je velik del odraščanja svojih hčera spremljal od daleč. "Jelena je bila ta, ki je bila ob njima ves čas," je povedal in dodal, da je prav ona skrbela za njuno vzgojo, medtem ko je bil sam zaradi kariere pogosto odsoten. Poudaril je tudi, da je na Jeleno zaradi tega zelo ponosen.

Besede so Jeleno očitno zelo ganile

Ko je Duško govoril o tem, kako je Jelena skrbela za dekleti, so ji po licih pritekle solze. Hčerki sta jo takoj objeli, pevka pa je priznala, da jo je trenutek močno čustveno prevzel. "Jokam od sreče," je dejala in poudarila, kako ponosna je na Atino in Niko.

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Onidve sta še vedno mamini dojenčici

Čeprav sta Atina in Nika zdaj že skoraj odrasli dekleti, je Jelena priznala, da sama še vedno težko dojema, kako hitro sta odrasli. Povedala je, da je zanjo minilo vse prehitro in da sta njeni hčerki zanjo še vedno mamini dojenčici. Ob tem je pohvalila tudi Duška in ga označila za izjemnega očeta. "Ne glede na to, v kakšnih odnosih sva Duško in jaz, njima ljubezni nikoli ni manjkalo," je poudarila. Dodala je, da je Duško, odkar se je vrnil v Srbijo, zelo prisoten v življenju deklet, vozi ju naokoli, hodi z njima na kosila, večerje in v nakupovanje ter z njima preživlja veliko časa. To je precej drugačna podoba njunega odnosa, kot smo jo bili vajeni spremljati v preteklosti.

16 let zakona in nato sporazumni razhod

Jelena Karleuša in nekdanji nogometaš Duško Tošić sta se poročila leta 2008. V zakonu sta se jima rodili hčerki Atina in Nika, zanimivo je, da sta dekleti rojeni na isti dan, vendar z enoletno razliko. Po letih zakona in številnih vzponih in padcih sta septembra 2024 tudi uradno potrdila, da sta se sporazumno razšla po 16 letih zakona. Duško je takrat poudaril, da je bila pri dogovoru najpomembnejša prihodnost njunih hčera. Povedal je tudi, da je bila skupna nepremičnina dogovorjena v korist Atine in Nike ter da želi kot oče še naprej preživljati čas z njima. Jeleno je označil za dobro mamo in izrazil željo, da bi kljub razhodu ohranila dober odnos zaradi otrok. Jelena je bila takrat precej bolj odločna in je zapisala, da je zanjo njun partnerski odnos že veliko prej postal stvar preteklosti. Poudarila je tudi, da je bila skrbnica njunih otrok ona.

Sta si zdaj znova naklonjena?

Prav njuna nova bližina je v zadnjih tednih sprožila številna ugibanja. Duško se je avgusta pojavil na Jeleninem rojstnem dnevu, nato pa še na njenem nastopu, kamor je prišel skupaj z Atino in Niko. Fotografije, na katerih sta bila nekdanja zakonca sproščena in nasmejana, so hitro sprožile ugibanja, da bi se lahko njuna ljubezenska zgodba začela znova.

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Jelena je govorice sicer zavrnila

Pojasnila je, da sta z Duškom v dobrih odnosih zaradi otrok in da si njuni hčerki zaslužita, da sta njuna starša v dobrih odnosih. Na vprašanje o morebitnem zbliževanju je bila precej neposredna: med njima naj ne bi bilo nič romantičnega. Tudi Duško je pojasnil, da se je Jeleninega rojstnega dne in njenega nastopa udeležil iz spoštovanja do ženske, s katero je preživel velik del življenja, ter zaradi skupnih spominov in njunih hčera. A očitno se je med nekdanjima zakoncema zgodilo nekaj pomembnega: odnos je danes precej bolj miren in prijateljski kot v obdobju tik po razhodu.

Hčerki sta njuna skupna vez