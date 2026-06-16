Tako je bila v otroštvu videti žena slavnega tenisača

Od Beograda do svetovne pozornosti

Jelena Đoković se je rodila in odraščala v Beogradu, kjer je preživela otroštvo v tipičnem mestnem okolju. Že kot otrok je bila znana po preprostosti in umirjenem značaju, kar mnogi prepoznavajo tudi danes v njenem javnem nastopu. Kasneje se je izobraževala v Italiji, kjer je študirala ekonomijo, nato pa nadaljevala akademsko pot na področju poslovnih ved in managementa. Njena življenjska pot jo je tako že zgodaj popeljala izven Srbije, kar je močno vplivalo na njen svetovni pogled.

icon-expand Jelena in Novak Đoković FOTO: Profimedia

Otroške fotografije, ki pritegnejo pozornost

Ko se v javnosti pojavijo njene fotografije iz otroštva, mediji pogosto poudarjajo, da je Jelena že kot deklica izžarevala naravno preprostost in umirjenost. Oboževalci na družbenih omrežjih pogosto komentirajo, da se njen videz skozi leta ni bistveno spremenil, čeprav je njen slog postal bolj prefinjen in profesionalen. Po poročanju portala Story.hr se je Jelena že v mladosti zanimala za šport in zdrav življenjski slog, kar je kasneje postalo pomemben del njenega javnega delovanja.

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Življenje v senci velike športne kariere

Čeprav jo mnogi najprej poznajo kot ženo Novaka Đokovića, je Jelena Đoković že dolgo tudi samostojna javna osebnost. Kot direktorica in soustanoviteljica fundacije Novak Đoković sodeluje pri projektih, ki se osredotočajo na zgodnji razvoj otrok in izobraževanje. V intervjujih je večkrat poudarila, da ji je delo z otroki in družinami osebno pomembno, saj želi prispevati k boljšim pogojem za odraščanje mladih generacij.

Od deklice do vplivne javne osebnosti

Danes Jelena velja za eno najbolj prepoznavnih žensk v regiji, njene stare fotografije pa pogosto sprožijo nostalgične odzive javnosti. Čeprav se je njen videz skozi leta nekoliko spremenil, mnogi poudarjajo, da je ohranila svojo naravno preprostost in značilen miren izraz. Poleg javnega delovanja ima Jelena tudi pomembno vlogo v zasebnem življenju. Skupaj z Novakom ima dva otroka, Stefana in Taro. V intervjujih je večkrat poudarila, da ji je materinstvo ena najpomembnejših življenjskih vlog. Kot mati poudarja ravnovesje med vzgojo, prisotnostjo v družini in kariero, pri čemer večkrat izpostavi, da ji je pomembno, da otroka odraščata v stabilnem, mirnem in ljubečem okolju.