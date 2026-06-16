Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Tako je bila v otroštvu videti žena slavnega tenisača

S.B.
Svet slavnih 0
16. 06. 2026 04.00

Jelena Đoković, soproga enega najboljših teniških igralcev vseh časov Novaka Đokovića, je že vrsto let pod drobnogledom javnosti. Čeprav jo danes poznamo kot poslovno žensko, humanitarko in zagovornico zdravega načina življenja, zanimanje za njeno preteklost ne pojenja. Kako je bila Jelena videti v otroštvu?

jelena đoković

Od Beograda do svetovne pozornosti

Jelena Đoković se je rodila in odraščala v Beogradu, kjer je preživela otroštvo v tipičnem mestnem okolju. Že kot otrok je bila znana po preprostosti in umirjenem značaju, kar mnogi prepoznavajo tudi danes v njenem javnem nastopu.

Kasneje se je izobraževala v Italiji, kjer je študirala ekonomijo, nato pa nadaljevala akademsko pot na področju poslovnih ved in managementa. Njena življenjska pot jo je tako že zgodaj popeljala izven Srbije, kar je močno vplivalo na njen svetovni pogled.

Jelena in Novak Đoković
Jelena in Novak ĐokovićFOTO: Profimedia

Otroške fotografije, ki pritegnejo pozornost

Ko se v javnosti pojavijo njene fotografije iz otroštva, mediji pogosto poudarjajo, da je Jelena že kot deklica izžarevala naravno preprostost in umirjenost. Oboževalci na družbenih omrežjih pogosto komentirajo, da se njen videz skozi leta ni bistveno spremenil, čeprav je njen slog postal bolj prefinjen in profesionalen.

Po poročanju portala Story.hr se je Jelena že v mladosti zanimala za šport in zdrav življenjski slog, kar je kasneje postalo pomemben del njenega javnega delovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Življenje v senci velike športne kariere

Čeprav jo mnogi najprej poznajo kot ženo Novaka Đokovića, je Jelena Đoković že dolgo tudi samostojna javna osebnost. Kot direktorica in soustanoviteljica fundacije Novak Đoković sodeluje pri projektih, ki se osredotočajo na zgodnji razvoj otrok in izobraževanje.

V intervjujih je večkrat poudarila, da ji je delo z otroki in družinami osebno pomembno, saj želi prispevati k boljšim pogojem za odraščanje mladih generacij.

Jelena Đoković se sooča z vse bolj razširjeno težavo: "Mislila sem, da sem superženska"
Preberi še
Jelena Đoković se sooča z vse bolj razširjeno težavo: "Mislila sem, da sem superženska"

Od deklice do vplivne javne osebnosti

Danes Jelena velja za eno najbolj prepoznavnih žensk v regiji, njene stare fotografije pa pogosto sprožijo nostalgične odzive javnosti. Čeprav se je njen videz skozi leta nekoliko spremenil, mnogi poudarjajo, da je ohranila svojo naravno preprostost in značilen miren izraz.

Poleg javnega delovanja ima Jelena tudi pomembno vlogo v zasebnem življenju. Skupaj z Novakom ima dva otroka, Stefana in Taro. V intervjujih je večkrat poudarila, da ji je materinstvo ena najpomembnejših življenjskih vlog. Kot mati poudarja ravnovesje med vzgojo, prisotnostjo v družini in kariero, pri čemer večkrat izpostavi, da ji je pomembno, da otroka odraščata v stabilnem, mirnem in ljubečem okolju.

Jelena in Novak Đoković
Jelena in Novak ĐokovićFOTO: Profimedia
Jelena Đoković Novak Đoković družina starševstvo znamenite osebnosti
Prejšnji članek
Svet slavnih

Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa

Naslednji članek
Svet slavnih

Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"

24ur.com Lepa Brena: Na začetku kariere so me diskriminirali, ker sem bila privlačna
Moskisvet.com Z njo se je poročil, ko je imela 19 let
24ur.com Nina Badrić: Če ne bi pela, bi bila kmetica in bi okopavala krompir
Moskisvet.com Tako je danes videti nekoč brhka Jelena Dokić
Bibaleze.si Takšna je bila slovenska igralka kot majhna deklica
Bibaleze.si Druga mama Novaka Đokovića: Trenerka, ki je vzgojila najboljšega tenisača na svetu
24ur.com Gwyneth Paltrow: Sin ne upošteva mojih nasvetov o dobrem počutju
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1754