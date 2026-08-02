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Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke

S.B.
Svet slavnih 6
02. 08. 2026 01.30

Nekdanja srbska misica Jelena Bin Drai je danes daleč od sveta modnih brvi in žarometov. S soprogom, arabskim šejkom Saidom, živi življenje, ki je za mnoge nepredstavljivo, obdano z razkošjem, zasebnostjo in strogimi varnostnimi ukrepi. A poleg razkošnega življenjskega sloga je njena najpomembnejša vloga tista, ki je javnost pogosto ne vidi, vloga mame štirih otrok.

Jelena Bin Drai

Od lepotnega tekmovanja do življenja ob šejku

Jelena Bin Drai je širši javnosti postala znana kot misica, nato pa jo je življenjska pot popeljala v povsem drugačen svet. Po poroki s šejkom Saidom si je ustvarila dom v arabskem svetu, kjer danes živi precej bolj zasebno kot v času, ko je bila del javnega življenja.

Njena zgodba je pritegnila veliko pozornosti, saj je iz sveta lepotnih tekmovanj stopila v okolje kraljevskih pravil, tradicije in drugačnega načina življenja.

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Življenje v palači in stalna zaščita

Po poročanju portala Net.hr naj bi Jelena danes živela v razkošni palači, njeno zasebnost pa naj bi varovali tudi varnostniki, ki jo spremljajo ves čas.

Takšen način življenja prinaša številne privilegije, a tudi določene omejitve. Vsakdan je bolj organiziran, zasebnost pa je ena največjih vrednot.

Čeprav bi mnogi pričakovali, da bo pogosto delila utrinke razkošnega življenja, Jelena svoj vsakdan večinoma ohranja zase. V javnosti se pojavlja redko, svoje družinsko življenje pa skrbno varuje.

Mama štirih otrok

Kljub življenju v svetu prestiža in razkošja je Jelena predvsem mama. S soprogom Saidom imata štiri otroke: hčerko Asjo ter sinove Hilala, Hamdana in Rašida.

V enem od intervjujev je spregovorila tudi o zanimivosti iz njihovega družinskega življenja in o jezikih, ki jih uporabljajo doma. Razkrila je, da njen najmlajši sin govori srbski jezik, medtem ko ga starejši otroci uporabljajo predvsem takrat, ko ga potrebujejo.

"Ko nekaj potrebujejo, vsi jeziki začnejo delovati," je povedala v smehu.

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Uspešna podjetnica in ženska med dvema svetovoma

Poleg materinstva je Jelena tudi uspešna podjetnica. Čeprav se je umaknila iz središča medijske pozornosti, ni opustila svojih interesov in poslovnih projektov.

Danes je njeno življenje precej drugačno od tistega, ki ga je živela nekoč. A kot pravi sama, so največje bogastvo še vedno njeni otroci in družina, ki jo je ustvarila.

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Vir: Net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Jelena Bin Drai materinstvo razkošje vzgoja otrok družinsko življenje
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Komentarji (6)

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jaz77 02. 08. 2026 14.42
koliko pa ima še sožen ali kako se temu reče?
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0 0
Senca6 02. 08. 2026 13.19
+0
zakaj si ne odstrani tiste bunke na čelu jaooooo
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1 1
taft007 02. 08. 2026 17.00
Nimaš pojma to je tam zaželjeno.
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0 0
Genialec 02. 08. 2026 12.16
+6
Uspešna podjetnica... Ta je dobra ;-)
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6 0
nick73 02. 08. 2026 10.44
+3
Miss Hrvaške, otroci pa govorijo srbsko?
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3 0
kor22 02. 08. 2026 08.10
+6
lepa hrvaška imena
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6 0
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