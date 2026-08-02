Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke

Od lepotnega tekmovanja do življenja ob šejku

Jelena Bin Drai je širši javnosti postala znana kot misica, nato pa jo je življenjska pot popeljala v povsem drugačen svet. Po poroki s šejkom Saidom si je ustvarila dom v arabskem svetu, kjer danes živi precej bolj zasebno kot v času, ko je bila del javnega življenja. Njena zgodba je pritegnila veliko pozornosti, saj je iz sveta lepotnih tekmovanj stopila v okolje kraljevskih pravil, tradicije in drugačnega načina življenja.

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Življenje v palači in stalna zaščita

Po poročanju portala Net.hr naj bi Jelena danes živela v razkošni palači, njeno zasebnost pa naj bi varovali tudi varnostniki, ki jo spremljajo ves čas. Takšen način življenja prinaša številne privilegije, a tudi določene omejitve. Vsakdan je bolj organiziran, zasebnost pa je ena največjih vrednot. Čeprav bi mnogi pričakovali, da bo pogosto delila utrinke razkošnega življenja, Jelena svoj vsakdan večinoma ohranja zase. V javnosti se pojavlja redko, svoje družinsko življenje pa skrbno varuje.

Mama štirih otrok

Kljub življenju v svetu prestiža in razkošja je Jelena predvsem mama. S soprogom Saidom imata štiri otroke: hčerko Asjo ter sinove Hilala, Hamdana in Rašida. V enem od intervjujev je spregovorila tudi o zanimivosti iz njihovega družinskega življenja in o jezikih, ki jih uporabljajo doma. Razkrila je, da njen najmlajši sin govori srbski jezik, medtem ko ga starejši otroci uporabljajo predvsem takrat, ko ga potrebujejo. "Ko nekaj potrebujejo, vsi jeziki začnejo delovati," je povedala v smehu.

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Uspešna podjetnica in ženska med dvema svetovoma

Poleg materinstva je Jelena tudi uspešna podjetnica. Čeprav se je umaknila iz središča medijske pozornosti, ni opustila svojih interesov in poslovnih projektov. Danes je njeno življenje precej drugačno od tistega, ki ga je živela nekoč. A kot pravi sama, so največje bogastvo še vedno njeni otroci in družina, ki jo je ustvarila.