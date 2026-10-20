Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu

Jean-Claude Van Damme je leta 1994 na Tajskem snemal film Street Fighter, v katerem je nastopila tudi Kylie Minogue. Med sodelovanjem naj bi se med njima razvila romanca, ki jo je igralec pozneje tudi potrdil.

V času afere je bil poročen z ameriško igralko Darcy LaPier, ki je bila noseča z njunim sinom Nicholasom. Deček se je rodil oktobra 1995.

Šele leta 2012 pa je Van Damme v intervjuju za britanski časopis The Guardian odkrito spregovoril o razmerju s Kylie. Njegovo priznanje je pritegnilo veliko pozornosti, saj se je nanašalo na čas, ko je njegova žena pričakovala njunega otroka.

LaPierjeva za moževo nezvestobo ni izvedela takoj. Po poročanju medijev je igralec o aferi javno spregovoril, še preden je njegova nekdanja žena izvedela vse podrobnosti.

Afera je tako postala ena najbolj znanih epizod iz zasebnega življenja akcijskega zvezdnika, ki je bil v devetdesetih letih na vrhuncu svoje filmske kariere.