Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu

Afera s Kylie Minogue, medtem ko je bila žena noseča
Jean-Claude Van Damme je leta 1994 na Tajskem snemal film Street Fighter, v katerem je nastopila tudi Kylie Minogue. Med sodelovanjem naj bi se med njima razvila romanca, ki jo je igralec pozneje tudi potrdil.
V času afere je bil poročen z ameriško igralko Darcy LaPier, ki je bila noseča z njunim sinom Nicholasom. Deček se je rodil oktobra 1995.
Šele leta 2012 pa je Van Damme v intervjuju za britanski časopis The Guardian odkrito spregovoril o razmerju s Kylie. Njegovo priznanje je pritegnilo veliko pozornosti, saj se je nanašalo na čas, ko je njegova žena pričakovala njunega otroka.
LaPierjeva za moževo nezvestobo ni izvedela takoj. Po poročanju medijev je igralec o aferi javno spregovoril, še preden je njegova nekdanja žena izvedela vse podrobnosti.
Afera je tako postala ena najbolj znanih epizod iz zasebnega življenja akcijskega zvezdnika, ki je bil v devetdesetih letih na vrhuncu svoje filmske kariere.
Pet porok in burno ljubezensko življenje
Van Damme se je poročil petkrat, in sicer s štirimi različnimi ženskami. Njegova ljubezenska zgodovina je bila večkrat povezana z ločitvami, novimi začetki in spravami.
Njegova tretja žena je bila bodybuilderka Gladys Portugues, s katero ima dva otroka, sina Kristopherja in hčerko Bianco. Poročila sta se leta 1987, ločila leta 1992, nato pa se leta 1999 znova poročila.
Med njunim prvim zakonom se je Van Damme zapletel v razmerje z Darcy LaPier, s katero se je poročil leta 1994. V zakonu se jima je rodil sin Nicholas, vendar tudi njuna zveza ni trajala. Po ločitvi se je igralec vrnil k Portuguesovi.
V poznejših letih je Van Damme v javnih nastopih govoril o svojih napakah in o tem, koliko mu pomeni žena, ki mu je po težkih obdobjih stala ob strani. V oddaji Jean-Claude Van Damme: Behind Closed Doors je leta 2011 med drugim priznal, da je Gladys zapustil, ker ga je prevzel hollywoodski način življenja, ter izrazil hvaležnost, da mu je odpustila.
Od filmskega junaka do človeka z napakami
Van Damme je desetletja veljal za enega najbolj prepoznavnih obrazov akcijskega filma. Njegova kariera je bila polna uspešnic, toda zunaj filmskih prizorišč se je spopadal tudi z osebnimi težavami.
V intervjujih je govoril o obdobju odvisnosti od kokaina in o težavah, ki so vplivale na njegovo kariero. Njegovo življenje je bilo tako precej bolj zapleteno od podob neustrašnega junaka, ki jih je ustvarjal na velikem platnu.
Zgodba o aferi s Kylie Minogue, ki se je zgodila v času nosečnosti njegove takratne žene, ostaja eden najbolj odmevnih delov njegove zasebne zgodovine. Obenem je njegova poznejša sprava z Gladys Portugues pokazala, da so se njegovi odnosi skozi leta večkrat spremenili in da je tudi sam javno priznal nekatere napake iz preteklosti.
Vir: Net.hr
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