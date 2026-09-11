Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje

Jasna Zlokić je v pogovoru za hrvaški Story spregovorila o svoji skoraj pet desetletij dolgi karieri, zakonu, glasbi in družini. Čeprav je že kot deklica vedela, da želi peti, jo je življenje pripeljalo tudi do materinstva. In ko je postala mama, se zaradi tega ni odpovedala svojim sanjam. "Tako mlada sem se poročila in postala mama, vendar moja želja po glasbi nikoli ni prenehala. In zakaj bi? Zakaj bi me to ustavilo pri tem, da še naprej živim svoje sanje?" je povedala za Story. Ob tem je priznala, da usklajevanje materinstva in kariere ni bilo vedno preprosto. "Tudi če imam otroka in moža, moje sanje niso zbledele," je povedala in dodala, da je bila vloga mame zanjo velika odgovornost in veliko življenjsko poslanstvo. Pri vsem, kar je počela, je bila družina na prvem mestu, pri tem pa ji je bil v veliko oporo tudi mož Boris, s katerim je skoraj 50 let v zakonu.

Materinstvo ni pomenilo, da je morala pozabiti nase

Jasna je svojo kariero gradila v času, ko je bila hkrati mama. Kot pravi, je skrbela za družino in otroka ter ob tem normalno opravljala svoje delo, le da je bil njen poklic nekoliko bolj izpostavljen javnosti. Jasna pri tem ne govori o tem, da bi morala biti izbira vedno ena ali druga. Sama je želela oboje, biti mama in živeti svojo ljubezen do glasbe. Pri tem ji je veliko pomenila podpora moža, ki je prevzel del obveznosti in ji tako olajšal življenje ob zahtevni glasbeni karieri.

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Danes je babica dvema deklicama

Njena družina je medtem dobila novo generacijo. Jasna je danes babica devetletni Mari in štiriletni Tanji. In če je materinstvo zanjo pomenilo eno najmočnejših življenjskih izkušenj, pravi, da je ljubezen do vnukinj nekaj povsem novega. Na vprašanje, ali je ljubezen do vnukov zgolj nadaljevanje ljubezni do lastnega otroka, je odgovorila: "Mislim da je to neka nova ljubezen." Nato je opisala občutek, ki ga je težko primerjati s čim drugim. Ljubezen do lastnega otroka je po njenih besedah nekaj najmočnejšega in najlepšega, ljubezen do vnukinj pa je posebna na svoj način. Tako zelo, da se človek celo vpraša, kako je sploh lahko živel brez njih.



"Kako sem sploh lahko živela brez njiju vse svoje življenje? Kje sta bili ves ta čas?" je svoje občutke opisala za Story.

"Danes za pesem in druženje ostane zelo malo časa"

Jasna prihaja iz glasbene družine. Kot je povedala, sta bila odlična pevca tudi njena mama in oče, prav tako njene sestre. V njenem otroštvu je bilo petje nekaj povsem naravnega. Po kosilu ali večerji so pogosto ostali za mizo in spontano zapeli. Ker je njihova hiša stala na hrvaški rivi, so se mimoidoči včasih celo ustavili in jih poslušali. Prav te spomine Jasna nosi s seboj še danes. Danes je družinsko življenje precej drugačno. Njen sin Igor je glasbenik, glasbenica pa je tudi njegova žena, zato bi imeli doma kar nekaj razlogov za skupno petje. Toda časa je precej manj. "Mladi danes veliko bolj hitijo in so obremenjeni tako z delom kot tudi z otroki. Otroci imajo številne dejavnosti – od vrtca in šole do športnih in glasbenih treningov – zato jih je treba voziti, pričakati in usklajevati vse te obveznosti," je povedala. In prav zato se ji zdi, da je bilo nekoč več časa za preprosta družinska druženja. Danes sicer občasno še zapojejo skupaj, predvsem ob srečanjih s prijatelji, ki imajo radi glasbo, vendar pravi, da ni več tako, kot je bilo nekoč. Vikendi so pogosto zapolnjeni s potovanji in delom, saj njen sin z njo tudi nastopa.

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Družina je ostala njena opora

Čeprav je Jasna Zlokić skozi desetletja postala eno prepoznavnejših imen hrvaške glasbe, iz njenega pripovedovanja izstopa predvsem to, da uspeha nikoli ni ločevala od zasebnega življenja. Bila je mama, ko je gradila kariero, danes je babica in še vedno poje. Ob tem pa se njen pogled na družino očitno ni spremenil: najpomembnejši so ljudje, ki jih ima ob sebi, glasba pa ostaja njen način življenja in sanj.