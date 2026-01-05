Bibaleze.si
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli

B.R.
Svet slavnih 2
05. 01. 2026 08.17

Janica Kostelić, najuspešnejša hrvaška olimpijka vseh časov, tudi po koncu športne kariere ostaja glasna zagovornica discipline, zmernosti in jasnih vrednot. Tokrat ne na belih strminah, temveč na področju starševstva.

Janica Kostelić

V okviru projekta Sat za nas, ki poudarja pomen kakovostno preživetega skupnega časa z otroki brez digitalnih motenj, je legendarna alpska smučarka Janica Kostelić odkrito spregovorila o vzgoji svojih dveh otrok – in o odločitvi, ki pri mnogih starših sproža razprave.

Jasna meja: brez mobilnih telefonov

Janica Kostelić, ambasadorka nove izdaje projekta skupaj z nekdanjo paraolimpijsko smučarko Ano Sršen, verjame, da sodobni otroci prehitro vstopajo v svet zaslonov. Njena otroka sta stara šest in dve leti, zato po njenem mnenju ni nobenega razloga, da bi imela dostop do pametnih telefonov.

Kot pravi, je največji izziv starejši sin, ki jo pogosto sprašuje, kdaj bo tudi on dobil mobilni telefon, saj ga ima že večina njegovih sošolcev. A Janica pri tem ostaja neomajna. Prepričana je, da so informacije, do katerih otroci v tej starosti dostopajo prek mobilnih naprav, popolnoma nerelevantne za njihov razvoj in vsakdanje življenje. Popuščanje zgolj zato, ker imajo drugi, se ji zdi povsem nepotrebno.

Vrednost dolgčasa in resničnih izkušenj

Nekdanja smučarska šampionka opozarja, da otrokom ne delamo usluge, če jim neprestano ponujamo zabavo prek zaslonov. Nasprotno – dolgčas je po njenem mnenju pomemben del odraščanja. Prav takrat se rojevajo ideje, razvija se domišljija in otrok začne razmišljati ustvarjalno.

Namesto mobilnih telefonov zagovarja preproste, a ključne življenjske izkušnje: igro, pogovor, druženje, smeh, pa tudi padce, samoto in trenutke tišine. Vse to po njenem mnenju gradi čustveno stabilnost in socialne veščine, česar nobena aplikacija ne more nadomestiti.

Materinstvo – največji izziv

Janica Kostelić je postala mama v začetku leta 2019, ko se je rodil sin Oskar, septembra 2023 pa je družino razveselil še drugi otrok, katerega spola ni razkrila javnosti. Čeprav je v športni karieri osvojila šest olimpijskih medalj in tri velike kristalne globuse, priznava, da je materinstvo zanjo najzahtevnejša življenjska preizkušnja.

Šport jo je naučil discipline, vztrajnosti in sprejemanja dejstva, da ni vsak dan idealen. A kot poudarja sama, zanjo niso bile niti olimpijske igre niti svetovna prvenstva tako zahtevne kot materinstvo. Dnevi trajajo 24 ur, odgovornost je stalna, izzivi pa se pojavljajo znova in znova, so še zapisali pri Dnevno.hr.

Janica Kostelić vzgoja otrok mobilni telefoni zasloni starševstvo
Morska deklica 05. 01. 2026 16.28
+1
Ko bi le bilo več takšnih staršev.
MESE?AR 05. 01. 2026 12.25
+1
Bravo Janica, tako se dela !
