Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ko je zanosila pri 16, so ji napovedovali propad

S.B.
Svet slavnih 0
18. 06. 2026 09.01

Ko je Jamie Lynn Spears pri komaj 16 letih zanosila, so mnogi napovedovali, da je njene kariere in mladosti konec. Nekdanja zvezdnica serije Zoey 101 je bila takrat pod drobnogledom javnosti, nosečnost pa je sprožila val kritik in obsojanja. Skoraj dve desetletji pozneje pa ima odgovor za vse dvomljivce. Njena hči Maddie je odrasla v uspešno mlado žensko, ki odhaja na univerzo.

Jamie Lynn Spears

Mlajša sestra slavne Britney Spears, Jamie Lynn Spears in njena hčerka, danes 18-letna Maddie, sta prvič skupaj sedli pred medije in odkrito spregovorili o svojem odnosu. Ker je igralka postala mama tako mlada, pravita, da sta na neki način odraščali skupaj. Pogosto ju primerjajo celo z znamenitim televizijskim dvojcem Lorelai in Rory iz serije Gilmore Girls.

"Vedno bova stali druga drugi ob strani," sta poudarili v skupnem intervjuju. Njuna povezanost je še posebej presenetljiva, če pomislimo, skozi koliko težkih preizkušenj je šla družina v preteklih letih.

Jamie Lynn Spears poleg 5-letne Maddie
Jamie Lynn Spears poleg 5-letne MaddieFOTO: Profimedia

Najhujši trenutek je prišel leta 2017, ko je bila Maddie stara osem let. Med vožnjo s štirikolesnikom je pristala pod vozilom v vodi in več minut ni kazala znakov življenja. Jamie Lynn je pozneje priznala, da je bila prepričana, da je izgubila hčer. Maddie so prepeljali v bolnišnico, kjer je bila v komi, družina pa se je pripravljala na najhujše.

Po besedah igralke je duhovnik deklici celo podelil poslednje maziljenje. Nato pa se je zgodilo nekaj, kar družina še danes opisuje kot čudež: Maddie je začela okrevati in si popolnoma opomogla.

Danes je zgodba povsem drugačna. Maddie je zaključila srednjo šolo z odliko in se pripravlja na študij zdravstvenih ved, ob tem pa bo igrala tudi univerzitetni softball. Za Jamie Lynn je to grenko-sladek trenutek, saj njena prvorojenka zapušča domače gnezdo.

Jamie Lynn in Maddie.
Jamie Lynn in Maddie.FOTO: Profimedia

"Vse, kar zdaj počne v svojem življenju, je tudi zame prvič," je 33-letna Jamie Lynn povedala za portal People in dodala: "Ko jo opazujem, kako postaja odrasla, dosega svoje cilje in odhaja na fakulteto ... kar ne morem verjeti, da imam otroka, ki doživlja vse te stvari."

Čeprav je bila nekoč predstavljena kot najstnica, ki je "uničila svojo prihodnost", danes Jamie Lynn pravi, da je materinstvo njena največja življenjska zmaga. "Označili so me za največje razočaranje na svetu," se spominja burnega medijskega poročanja in naslovnic tabloidov o njeni nosečnosti.

Odločena, da bo svoji hčeri zagotovila zdravo okolje za odraščanje, se je umaknila iz Hollywooda in se preselila v Mississippi.

"V resnici sva bili samo jaz in ona," je dejala Jamie Lynn, ki se je pozneje razšla z Aldridgeem in se vrnila v Louisiano. "Morala sem si reči: 'Poglej, ta deklica te potrebuje. Spravi se v red in ugotovi, kako naprej.' Želela sem ustvariti dobro in stabilno življenje za svojo hčer."

Ko danes gleda nazaj, Maddie pravi: "Bila je precej stroga, a z dobrim razlogom. Vedno je želela, da sem varna. Ker me je rodila tako mlada, sva se tudi veliko zabavali in skupaj odraščali."

In ko Jamie danes opazuje hčer, ki stopa v odraslost, ima občutek, da je prav ona dokaz, da so bile vse napovedi o "koncu njenega življenja" povsem zgrešene.

Tako sta danes videti sinova Britney Spears
Preberi še
Tako sta danes videti sinova Britney Spears
Nekdanji mož odkrito o zvezdnici: ogrožala je svoja otroka
Preberi še
Nekdanji mož odkrito o zvezdnici: ogrožala je svoja otroka
Princesa popa z današnjim dnem ne bo več plačevala preživnine
Preberi še
Princesa popa z današnjim dnem ne bo več plačevala preživnine

Vir: People.com

Jamie Lynn Spears starševstvo najstniška nosečnost Maddie Aldridge družinski odnosi
Prejšnji članek
Svet slavnih

Bila je neukrotljiva najstnica, danes pa ljubeča mama in žena

Naslednji članek
Svet slavnih

Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov

Zadovoljna.si Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Zadovoljna.si Zvezdnica pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih
Moskisvet.com Na to je zvezdnica čakala kar 20 let
24ur.com Katy Perry pojasnila, kaj se je v resnici zgodilo, da se ji je zaskočila veka
24ur.com Nina Badrić objavila fotografijo iz mladosti: 'Enaka si kot Kylie Jenner'
Bibaleze.si Margot Robbie se je odzvala na ugibanja o svoji nosečnosti
Moskisvet.com Neverjetna preobrazba: po ločitvi se je iz zgarane ženske preobrazila v mladostno lepotico
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1768