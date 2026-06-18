Ko je zanosila pri 16, so ji napovedovali propad

Mlajša sestra slavne Britney Spears, Jamie Lynn Spears in njena hčerka, danes 18-letna Maddie, sta prvič skupaj sedli pred medije in odkrito spregovorili o svojem odnosu. Ker je igralka postala mama tako mlada, pravita, da sta na neki način odraščali skupaj. Pogosto ju primerjajo celo z znamenitim televizijskim dvojcem Lorelai in Rory iz serije Gilmore Girls. "Vedno bova stali druga drugi ob strani," sta poudarili v skupnem intervjuju. Njuna povezanost je še posebej presenetljiva, če pomislimo, skozi koliko težkih preizkušenj je šla družina v preteklih letih.

icon-expand Jamie Lynn Spears poleg 5-letne Maddie FOTO: Profimedia

Najhujši trenutek je prišel leta 2017, ko je bila Maddie stara osem let. Med vožnjo s štirikolesnikom je pristala pod vozilom v vodi in več minut ni kazala znakov življenja. Jamie Lynn je pozneje priznala, da je bila prepričana, da je izgubila hčer. Maddie so prepeljali v bolnišnico, kjer je bila v komi, družina pa se je pripravljala na najhujše. Po besedah igralke je duhovnik deklici celo podelil poslednje maziljenje. Nato pa se je zgodilo nekaj, kar družina še danes opisuje kot čudež: Maddie je začela okrevati in si popolnoma opomogla. Danes je zgodba povsem drugačna. Maddie je zaključila srednjo šolo z odliko in se pripravlja na študij zdravstvenih ved, ob tem pa bo igrala tudi univerzitetni softball. Za Jamie Lynn je to grenko-sladek trenutek, saj njena prvorojenka zapušča domače gnezdo.

icon-expand Jamie Lynn in Maddie. FOTO: Profimedia

"Vse, kar zdaj počne v svojem življenju, je tudi zame prvič," je 33-letna Jamie Lynn povedala za portal People in dodala: "Ko jo opazujem, kako postaja odrasla, dosega svoje cilje in odhaja na fakulteto ... kar ne morem verjeti, da imam otroka, ki doživlja vse te stvari." Čeprav je bila nekoč predstavljena kot najstnica, ki je "uničila svojo prihodnost", danes Jamie Lynn pravi, da je materinstvo njena največja življenjska zmaga. "Označili so me za največje razočaranje na svetu," se spominja burnega medijskega poročanja in naslovnic tabloidov o njeni nosečnosti. Odločena, da bo svoji hčeri zagotovila zdravo okolje za odraščanje, se je umaknila iz Hollywooda in se preselila v Mississippi. "V resnici sva bili samo jaz in ona," je dejala Jamie Lynn, ki se je pozneje razšla z Aldridgeem in se vrnila v Louisiano. "Morala sem si reči: 'Poglej, ta deklica te potrebuje. Spravi se v red in ugotovi, kako naprej.' Želela sem ustvariti dobro in stabilno življenje za svojo hčer." Ko danes gleda nazaj, Maddie pravi: "Bila je precej stroga, a z dobrim razlogom. Vedno je želela, da sem varna. Ker me je rodila tako mlada, sva se tudi veliko zabavali in skupaj odraščali." In ko Jamie danes opazuje hčer, ki stopa v odraslost, ima občutek, da je prav ona dokaz, da so bile vse napovedi o "koncu njenega življenja" povsem zgrešene.