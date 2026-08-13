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Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let

M.J.
Svet slavnih 0
13. 08. 2026 03.00

Jamie Lee Curtis in Christopher Guest sta eden tistih hollywoodskih parov, pri katerih je ljubezenska zgodba skoraj bolj nenavadna od filmskega scenarija. Igralka je svojega bodočega moža najprej opazila na fotografiji v reviji in prijateljici dejala, da se bo z njim poročila. Danes sta skupaj že več kot štiri desetletja.

Jamie Lee Curtis

Ljubezen se včasih začne na najbolj nepričakovan način. Pri Jamie Lee Curtis se je začela pravzaprav še preden je osebno spoznala moškega, ki je postal njen mož.

Igralka je ob predstavitvi svoje nove serije Newlyweds, ki se med drugim ukvarja tudi z odnosi in zakonom, znova spregovorila o začetku svoje zveze s Christopherjem Guestom in razkrila neverjetno zgodbo o njunih začetkih.

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Zagledala ga je v reviji in rekla: S tem moškim se bom poročila

Bilo je leta 1984, ko je bila Jamie Lee Curtis v svojem domu v Los Angelesu s prijateljico Debro Hill, soavtorico in producentko filma Halloween.

V roke je vzela revijo Rolling Stone in v članku o filmu This Is Spinal Tap zagledala fotografijo Christopherja Guesta. Njena reakcija je bila precej bolj odločna, kot bi pričakovali od nekoga, ki je pravkar videl fotografijo popolnega neznanca.

Prijateljici je namreč dejala, da se bo poročila s tem moškim. Curtisova je pozneje povedala, da je nato izvedela, da je Guest pri isti agenciji kot ona, zato je njegovemu agentu pustila svojo telefonsko številko.

Toda zgodba se sprva ni odvila po njenih pričakovanjih, saj je Guest ni poklical.

Jamie Lee Curtis in Christopher Guest sta poročena že več kot štiri desetletja.
Jamie Lee Curtis in Christopher Guest sta poročena že več kot štiri desetletja. FOTO: Profimedia

Vse je spremenilo naključno srečanje

Čeprav se je zdelo, da bo njena nenavadna napoved ostala samo zabavna anekdota, je usoda poskrbela za nadaljevanje.

Curtisova je junija 1984 v restavraciji Hugo's v West Hollywoodu zagledala Guesta. Sedela sta nekaj miz narazen in si pomahala. Naslednji dan jo je poklical, na zmenke pa sta začela hoditi julija istega leta.

Po pripovedovanju Curtisove sta bila kmalu zaljubljena, Guest pa je pozneje povedal, da je že na prvem zmenku vedel, da je ona prava zanj.

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Od prvega srečanja do poroke v zgolj nekaj mesecih

Jamie Lee Curtis in Christopher Guest sta se poročila 18. decembra 1984, torej manj kot šest mesecev po njunem prvem zmenku.

Še bolj nenavadna je podrobnost, ki jo je Curtisova razkrila pred kratkim: v prvih mesecih zveze skupaj sploh nista preživela veliko časa. Po njenih besedah pred poroko nikoli nista bila skupaj več kot približno 72 ur v kosu. Kljub temu sta se odločila za zakon.

Na dan njune 40. obletnice je Curtisova opisala njuno poroko kot trenutek, ko sta se imela rada, vendar se pravzaprav še nista dobro poznala. Več kot štiri desetletja pozneje pa je seveda vse drugače – v vsem tem času sta skupaj gradila življenje, vzgajala družino in prestajala vzpone ter padce, ki jih prinese dolgoletna zveza.

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Slavna igralka in njen mož se v javnosti rada držita za roke.
Slavna igralka in njen mož se v javnosti rada držita za roke. FOTO: Profimedia

Danes sta skupaj že 42 let

Njuna ljubezenska zgodba je preživela več kot štiri desetletja. Jamie Lee Curtis in Christopher Guest sta poročena od leta 1984, skupaj pa imata dve hčerki, Annie in Ruby, ki sta ju posvojila.

Curtisova je že večkrat poudarila, da dolgoletni zakon ni vedno preprost. Prav nasprotno – meni, da je za obstoj odnosa potrebna predvsem pripravljenost vztrajati tudi takrat, ko ni vse popolno.

Ob eni od preteklih obletnic je svojo filozofijo zakona primerjala z vožnjo z avtobusom: če ostaneš na njem, se pokrajina skozi leta spreminja. S tem je želela povedati, da se ljudje in okoliščine spreminjajo, zato je tudi zakon nekaj, kar se skozi čas nenehno razvija.

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"Še vedno se drživa za roke"

Ob njuni 40. obletnici je igralka zapisala, da sta se na poročni dan držala za roke in da to počneta še danes.

Njena zgodba je tako nekoliko nenavaden opomnik, da se lahko včasih najpomembnejše stvari v življenju začnejo z enim samim nepričakovanim trenutkom. Danes, 42 let po poroki, je njena takratna samozavestna napoved videti skoraj preroška.

Morda je prav zato njena ljubezenska zgodba tako posebna: ni se začela z dolgim dvorjenjem, temveč s fotografijo, enim stavkom in zelo nenavadnim občutkom, da je prav ta človek zanjo.

Viri: People, InStyle, Elle in ABC News

Jamie Lee Curtis Christopher Guest poroka zveza ljubezen zakon hollywood razmerje
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