Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša

S.B.
Svet slavnih 0
05. 11. 2026 10.23

Hollywoodski igralec in oskarjevec Jamie Foxx ima razlog za praznovanje. Pri 58 letih je namreč tretjič postal očka. S svojo 31-letno partnerico Alyce Huckstepp sta se razveselila prvega skupnega otroka.

Jamie Foxx
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Za par je to še posebej pomemben trenutek, saj je otrok prvi za Alyce, Jamie pa ima iz prejšnjih zvez že dve hčerki. Podrobnosti o novorojenčku, vključno s spolom in datumom rojstva, za zdaj niso razkrili.

Njegovi starejši hčerki sta že odrasli

Zvezdnik filma Ray, za katerega je leta 2005 prejel oskarja za najboljšo glavno moško vlogo, je že oče dveh hčerk. Najstarejša Corinne Foxx je stara 32 let, rodila se je v razmerju s Connie Kline. Drugo hčer Anelise pa ima z nekdanjo partnerico Kristin Grannis.

Zdaj se je družini pridružil še najmlajši član. Jamie se tako po več kot desetletju znova spoprijema z izzivi in radostmi vzgoje dojenčka.

Jamie Foxx
Jamie FoxxFOTO: Profimedia

Partnerica mu je stala ob strani v najtežjih trenutkih

Jamie in Alyce sta bila prvič romantično povezana leta 2022, njuno razmerje pa je bilo večkrat v središču zanimanja medijev. V začetku leta 2025 naj bi se za kratek čas razšla, vendar sta se pozneje pobotala in znova začela pojavljati skupaj.

Alyce je bila igralcu še posebej v oporo v enem najtežjih obdobij njegovega življenja. Aprila 2023 je namreč med snemanjem filma Back in Action doživel možgansko krvavitev, ki je povzročila možgansko kap. Njegovo okrevanje je bilo dolgotrajno in zahtevno, partnerica pa naj bi mu v tem času stala ob strani.

Znani Slovenec drugič postal očka, z ženo sta se razveselila deklice
Preberi še
Znani Slovenec drugič postal očka, z ženo sta se razveselila deklice

O očetovstvu pri 58 letih je že spregovoril

Novica o nosečnosti je v javnost prišla maja 2026. Jamie je avgusta v pogovoru za E! News odkrito priznal, da je bil ob misli na še enega otroka zaradi svojih let sprva nekoliko zadržan.

Pri odločitvi ga je spodbudil tudi pogovor z igralcem Alom Pacinom, ki je leta 2023 pri 83 letih postal oče še enega otroka.

Foxx je ob tem v šali razmišljal o tem, kako bo znova sodeloval pri vsakodnevnih starševskih obveznostih, tudi pri vožnji otroka v vrtec oziroma šolo.

Zdaj je pred njim novo življenjsko poglavje, ki ga bo zagotovo zaznamovalo tudi očetovstvo v nekoliko drugačnem življenjskem obdobju.

Al Pacino: 'Zabavno je biti oče pri 84 letih, rad bi ostal ob sinu'
Preberi še
Al Pacino: 'Zabavno je biti oče pri 84 letih, rad bi ostal ob sinu'
Vzgoja dveletne hčerke pri 81: kaj je Robert De Niro povedal o očetovstvu
Preberi še
Vzgoja dveletne hčerke pri 81: kaj je Robert De Niro povedal o očetovstvu

Viri: People, E! News

Jamie Foxx očetovstvo dojenček znani starši družina
Prejšnji članek
Svet slavnih

Ferrarijev zvezdnik postal očka: Z ženo sta hčerki nadela prav posebno ime

Naslednji članek
Svet slavnih

Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo

Bibaleze.si Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
24ur.com Jamie Foxx bo pri 58 letih tretjič postal oče
Zadovoljna.si 30 let mlajša izbranka mu je rodila sina
24ur.com 58-letni Jamie Foxx postal tretjič oče
Bibaleze.si Pri 58 letih bo znova postal oče
Bibaleze.si Nicolas Cage že tretjič postal očka: 'Vzhičen sem!"
24ur.com Nicolas Cage se je s 30 let mlajšo izbranko razveselil tretjega otroka
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014