Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša

Za par je to še posebej pomemben trenutek, saj je otrok prvi za Alyce, Jamie pa ima iz prejšnjih zvez že dve hčerki. Podrobnosti o novorojenčku, vključno s spolom in datumom rojstva, za zdaj niso razkrili.

Njegovi starejši hčerki sta že odrasli

Zvezdnik filma Ray, za katerega je leta 2005 prejel oskarja za najboljšo glavno moško vlogo, je že oče dveh hčerk. Najstarejša Corinne Foxx je stara 32 let, rodila se je v razmerju s Connie Kline. Drugo hčer Anelise pa ima z nekdanjo partnerico Kristin Grannis. Zdaj se je družini pridružil še najmlajši član. Jamie se tako po več kot desetletju znova spoprijema z izzivi in radostmi vzgoje dojenčka.

icon-expand Jamie Foxx FOTO: Profimedia

Partnerica mu je stala ob strani v najtežjih trenutkih

Jamie in Alyce sta bila prvič romantično povezana leta 2022, njuno razmerje pa je bilo večkrat v središču zanimanja medijev. V začetku leta 2025 naj bi se za kratek čas razšla, vendar sta se pozneje pobotala in znova začela pojavljati skupaj. Alyce je bila igralcu še posebej v oporo v enem najtežjih obdobij njegovega življenja. Aprila 2023 je namreč med snemanjem filma Back in Action doživel možgansko krvavitev, ki je povzročila možgansko kap. Njegovo okrevanje je bilo dolgotrajno in zahtevno, partnerica pa naj bi mu v tem času stala ob strani.

O očetovstvu pri 58 letih je že spregovoril

Novica o nosečnosti je v javnost prišla maja 2026. Jamie je avgusta v pogovoru za E! News odkrito priznal, da je bil ob misli na še enega otroka zaradi svojih let sprva nekoliko zadržan. Pri odločitvi ga je spodbudil tudi pogovor z igralcem Alom Pacinom, ki je leta 2023 pri 83 letih postal oče še enega otroka. Foxx je ob tem v šali razmišljal o tem, kako bo znova sodeloval pri vsakodnevnih starševskih obveznostih, tudi pri vožnji otroka v vrtec oziroma šolo. Zdaj je pred njim novo življenjsko poglavje, ki ga bo zagotovo zaznamovalo tudi očetovstvo v nekoliko drugačnem življenjskem obdobju.