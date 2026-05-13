Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka

S.B.
Svet slavnih 0
13. 05. 2026 12.12

Hollywoodski zvezdnik Jamie Foxx bo znova postal oče. Z dolgoletno partnerico Alyce Huckstepp pričakuje svojega tretjega otroka.

Jamie Foxx

Gre za njunega prvega skupnega otroka, za igralca pa že tretjega, saj ima iz prejšnjih zvez že dve hčerki. Po navedbah portala Page Six, naj bi bila Hucksteppova noseča že nekaj mesecev, par pa naj bi novico delil v ožjem krogu prijateljev.

Foxx je sicer že oče dveh hčera

Hčerko Corinne Foxx ima z nekdanjo partnerico Connie Kline, 17-letno Anelise Bishop pa si deli s Kristin Grannis. Njegovi hčerki sta mu v preteklosti stali ob strani tudi v težkih trenutkih, zlasti med njegovimi zdravstvenimi zapleti leta 2023.

Jamie Foxx
Jamie FoxxFOTO: Profimedia

Ljubezen z Alyce Huckstepp

Jamie Foxx in Alyce Huckstepp sta v zvezi od leta 2023, čeprav sta imela vmes krajši razhod v začetku leta 2025, nato pa sta se ponovno zbližala. Po poročanju tujih medijev naj bi njuna zveza po ponovni združitvi postala še bolj stabilna.

Alyce naj bi Foxxa spremljala tudi v pomembnih življenjskih trenutkih in mu nudila oporo v obdobju okrevanja po zdravstveni krizi.

Očetovstvo v poznih letih: Ali je pri 60 letih prepozno za otroka?

Ponovno očetovstvo pri skoraj 60 letih

Foxx je v intervjujih v preteklosti večkrat poudaril, da mu očetovstvo pomeni eno najpomembnejših življenjskih vlog. Tudi tokrat naj bi bil nad novico navdušen, saj družino opisuje kot svoj največji vir motivacije in stabilnosti.

Po poročanju ameriških medijev naj bi par nosečnost že več mesecev ohranjal zasebno, zdaj pa je informacija prišla v javnost in sprožila številne odzive oboževalcev po svetu.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

