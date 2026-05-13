Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka

Gre za njunega prvega skupnega otroka, za igralca pa že tretjega, saj ima iz prejšnjih zvez že dve hčerki. Po navedbah portala Page Six, naj bi bila Hucksteppova noseča že nekaj mesecev, par pa naj bi novico delil v ožjem krogu prijateljev.

Foxx je sicer že oče dveh hčera

Hčerko Corinne Foxx ima z nekdanjo partnerico Connie Kline, 17-letno Anelise Bishop pa si deli s Kristin Grannis. Njegovi hčerki sta mu v preteklosti stali ob strani tudi v težkih trenutkih, zlasti med njegovimi zdravstvenimi zapleti leta 2023.

Ljubezen z Alyce Huckstepp

Jamie Foxx in Alyce Huckstepp sta v zvezi od leta 2023, čeprav sta imela vmes krajši razhod v začetku leta 2025, nato pa sta se ponovno zbližala. Po poročanju tujih medijev naj bi njuna zveza po ponovni združitvi postala še bolj stabilna. Alyce naj bi Foxxa spremljala tudi v pomembnih življenjskih trenutkih in mu nudila oporo v obdobju okrevanja po zdravstveni krizi.

Ponovno očetovstvo pri skoraj 60 letih