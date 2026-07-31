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Pri 58 letih bo znova postal oče

L.G.
Svet slavnih 0
31. 07. 2026 08.08

Hollywoodski igralec Jamie Foxx se pripravlja na novo življenjsko poglavje. Z dolgoletno partnerico Alyce Huckstepp, ki pričakuje njunega prvega skupnega otroka, sta te dni uživala na romantični večerji v Los Angelesu, kjer je bodoča mamica ponosno pokazala nosečniški trebušček.

Jamie Foxx

Fotografi so ju ujeli ob odhodu iz restavracije v Beverly Hillsu. Alyce je nosila elegantno dolgo črno obleko, ki je poudarila njen nosečniški trebušček, medtem ko je 58-letni Foxx izbral sproščen črn stajling s slamnikom in sončnimi očali. Po poročanju revije People in E! News sta si privoščila miren večer v dvoje, preden se njuna družina poveča za novega člana.

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Kdo je Alyce Huckstepp?

Čeprav je Jamie Foxx eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih zvezdnikov, o njegovi partnerici ni znanega veliko. Alyce Huckstepp prihaja iz Avstralije, v preteklosti pa naj bi delovala predvsem na področju fitnesa in zdravega življenjskega sloga. Za razliko od številnih partneric slavnih osebnosti se redko izpostavlja v javnosti in nima izrazite prisotnosti na družbenih omrežjih. Prav zaradi tega sta svojo zvezo večinoma ohranjala stran od medijskih žarometov.

Prvič so ju skupaj opazili leta 2023 v Malibuju, ko sta večerjala v priljubljeni restavraciji Nobu. Čeprav so se januarja 2025 pojavila poročila o razhodu, sta se pozneje znova zbližala. Le nekaj mesecev pozneje so ju mediji spet ujeli skupaj, letos pa je prišla še novica, da pričakujeta otroka.

Jamie in Alyce sta par od leta 2023.
Jamie in Alyce sta par od leta 2023.FOTO: Profimedia

Po težkem obdobju prihaja novo poglavje

Za Jamieja Foxxa bo to tretji otrok. Že zdaj je ponosen oče 32-letne Corinne, ki jo ima z nekdanjo partnerico Connie Kline, in 17-letne Anelise, katere mama je Kristin Grannis.

V zadnjih letih je igralec prestal eno najtežjih obdobij v svojem življenju. Leta 2023 je doživel resne zdravstvene zaplete. Večkrat je poudaril, da sta mu hčerki v najtežjih trenutkih stali ob strani in mu pomagali skozi okrevanje. Kot je povedal za E! News, danes veliko bolj ceni družino in vsakdanje trenutke, kot jih je nekoč. 

Jammie Foxx in Alyce Huckstepp
Jammie Foxx in Alyce Huckstepp FOTO: Profimedia

Prav zato številni tuji mediji prihod novega otroka opisujejo kot simbol novega začetka za oskarjevca, ki bo letos znova okusil čare starševstva z dojenčkom v naročju.

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Očetovstvo mu veliko pomeni

Foxx je v preteklosti že večkrat govoril o tem, kako pomembna vloga v njegovem življenju je očetovstvo. V enem od intervjujev je dejal, da ga najbolj osreči trenutek, ko otroci zasijejo ob njegovem prihodu ali ko jim lahko pomaga rešiti težavo, s katero se je nekoč srečal tudi sam.

Zdaj, ko se z Alyce pripravljata na prihod prvega skupnega otroka, se zdi, da ju čakajo vznemirljivi meseci. Do prihoda njunega dojenčka ju loči le še nekaj tednov, zato ni presenetljivo, da želita zadnje mirne trenutke pred starševskimi izzivi preživeti skupaj.

Viri: People, E! News, InStyle/Yahoo, AOL, TMZ.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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