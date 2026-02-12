Za seboj pustil šest otrok

James David Van Der Beek je konec devetdesetih let postal eden najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov svoje generacije. Serija Dawson's Creek mu je prinesla svetovno slavo, kasneje pa je uspešno nastopal tudi v filmih, kot je Varsity Blues, ter v številnih televizijskih projektih. Kot so zapisali pri Associated Pressu, je znal svojo prepoznavnost nositi z mero humorja in samoironije, zaradi česar je ostal priljubljen tudi po vrhuncu slave.

Težka diagnoza in pogumna odločitev za iskrenost

Kot so poročali tuji mediji, je igralec diagnozo raka prejel že sredi leta 2023, vendar jo je sprva zadržal v krogu najbližjih. Javnosti jo je razkril šele novembra 2024, ko je želel opozoriti na pomen pravočasnih pregledov in večje ozaveščenosti o raku pri mlajših odraslih. V svojih izjavah je poudarjal, da bolezen ne prizadene le telesa, temveč celotno družino. V intervjuju, o katerem so poročali pri reviji People, je dejal, da je bila ena najtežjih nalog pogovor z otroki. Z ženo sta se odločila za odprt in iskren pristop, saj sta verjela, da otroci čutijo spremembe in si zaslužijo resnico, prilagojeno njihovi starosti.

Kimberly – žena, ki mu je stala ob strani

James je bil od leta 2010 poročen s Kimberly Van Der Beek (rojena Brook). Njuna zveza je temeljila na močni povezanosti, duhovni bližini in skupnih družinskih vrednotah. V času bolezni mu je Kimberly stala ob strani kot partnerka, negovalka in čustvena opora. Po njegovi smrti je v javni izjavi, o kateri so poročali številni mediji, zapisala, da je James svoje zadnje dni preživel z izjemno močjo, vero in dostojanstvom. Ob tem je javnost prosila za zasebnost, da bi lahko skupaj z otroki v miru preživeli čas žalovanja: "Naš ljubljeni James David Van Der Beek je danes zjutraj mirno preminil. Svoje zadnje dni je dočakal s pogumom, vero in dostojanstvom. O njegovih željah, ljubezni do ljudi in o tem, kako globoko je cenil svetost časa, bo še veliko povedanega – in za to bo prišel pravi trenutek. Za zdaj pa vas prosimo za spoštovanje in mirno zasebnost, saj žalujemo za našim ljubljenim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem."

Šest otrok – središče njegovega sveta

James in Kimberly sta imela šest otrok: Olivio, Joshuo, Annabel, Emilio, Gwendolyn in Jeremiaha. Otroci so bili različnih starosti, od najstniških let do zgodnjega otroštva, in so predstavljali osrednji del njegovega življenja. Zvezdnik je pogosto poudarjal, da je očetovstvo njegova najpomembnejša življenjska vloga. V intervjujih je govoril o tem, kako ga otroci učijo potrpežljivosti, ponižnosti in brezpogojne ljubezni. Družina je živela umirjeno življenje, stran od hollywoodskega blišča, osredotočeno na medsebojno povezanost in preproste vsakdanje trenutke. "Biti oče je bila največja čast in najdragocenejši dar v mojem življenju. Hvala mojim otrokom, ker so me znova naučili, kako živeti, se smejati, ljubiti in biti resnično prisoten – v svojem življenju in v svetu. In hvala moji ženi, moji superjunakinji Kimberly, ki vedno znova presega meje tega, kar sem mislil, da je človeško mogoče."

Finančni in čustveni izzivi po njegovi smrti

Dolgotrajno zdravljenje je pustilo tudi finančne posledice. Kot so poročali pri portalu Parade in drugih ameriških medijih, so družinski prijatelji po njegovi smrti organizirali dobrodelno kampanjo za pomoč Kimberly in otrokom. Namen pobude je bil zagotoviti stabilnost in varnost v obdobju, ko se družina sooča z veliko izgubo. Skupnost oboževalcev in prijateljev se je hitro odzvala ter s sporočili podpore in donacijami pokazala, kako močan pečat je James pustil v življenjih mnogih.