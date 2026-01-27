Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo

"Danes je poseben dan – rojstni dan delita moj oče in moja hči. Sprva sem mislil, da si delita le datum, saj se zdita na prvi pogled povsem različna. A ko sem ju opazoval skozi leta, kako rasteta in razkrivata svoj pravi jaz, sem začel videti iste kvalitete, ki ju povezujejo," je na družbenem omrežju zapisal igralec James Van Der Beek: "Oba imata odprto, toplo in ljubeče srce. Oba skrbita in se predajata tistim, ki jih ljubita. Oba kažeta edinstveno kreativnost in izvirnost – tipično za vodnarje – in vsak prostor, v katerem se znajdeta, postane živahnejši in zabaven. Seveda vsak na svoj način, a vpliv, ki ga imata na energijo okoli sebe, je subtilen, a močan.

V tem norem svetu je skoraj čudežno, kako uspeta ostati tako odprta, nežna in pristno dobra. Resnično sta čudeža in hvaležen sem, da sta del mojega življenja. Svet je lepši, ker sta tu. Vse najboljše, dragi oče in hči – rad vaju imam z vsem srcem."