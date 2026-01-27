Bibaleze.si
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo

B.R.
Svet slavnih 0
27. 01. 2026 03.39

Zvezdnik je na spletu obelodanil, da njegov oče in hči praznujeta rojstni dan na isti dan. Ob tej priložnosti je delil ganljivo sporočilo, v katerem je izrazil, kako kljub na videz različnima osebnostma oba nosita isto toplo, ljubeče in kreativno srce, ki napolni vsak prostor z energijo in smehom.

James Van Der Beek

"Danes je poseben dan – rojstni dan delita moj oče in moja hči. Sprva sem mislil, da si delita le datum, saj se zdita na prvi pogled povsem različna. A ko sem ju opazoval skozi leta, kako rasteta in razkrivata svoj pravi jaz, sem začel videti iste kvalitete, ki ju povezujejo," je na družbenem omrežju zapisal igralec James Van Der Beek: "Oba imata odprto, toplo in ljubeče srce. Oba skrbita in se predajata tistim, ki jih ljubita. Oba kažeta edinstveno kreativnost in izvirnost – tipično za vodnarje – in vsak prostor, v katerem se znajdeta, postane živahnejši in zabaven. Seveda vsak na svoj način, a vpliv, ki ga imata na energijo okoli sebe, je subtilen, a močan.

V tem norem svetu je skoraj čudežno, kako uspeta ostati tako odprta, nežna in pristno dobra. Resnično sta čudeža in hvaležen sem, da sta del mojega življenja. Svet je lepši, ker sta tu. Vse najboljše, dragi oče in hči – rad vaju imam z vsem srcem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnik, znan po vlogi v kultni seriji Dawson's Creek, je leta 2024, pri 47 letih, oznanil, da so mu diagnosticirali 3. stadij raka debelega črevesa. Igralec in njegova žena Kimberly imata šest otrok, in v objavi na družbenih omrežjih je zvezdnik pred časom delil, kako je njegova identiteta kot igralec pogosto ostajala neizpolnjujoča, dokler ni odkril vrednosti v vlogi moža in očeta. "Lahko bi se opredelil kot ljubeč, sposoben, močan in podporni mož, oče, skrbnik doma, kjer živimo," je dejal. "Dolgo mi je to pomenilo res dober odgovor na vprašanje 'Kdo sem? Kaj sem?'."

Vendar ga je bolezen prisilila, da se sooči z resničnostjo. Kot je zapisal, med zdravljenjem ni mogel biti pomočnik svoji ženi, ne oče, ki dvigne otroke ali jih uspava, ne nekdo, ki dela za družino ... Ta izkušnja ga je vodila do globljega spoznanja: identiteta ni le v vlogah ali dosežkih, ampak v tem, kdo smo sami po sebi.

James Van Der Beek iskreno o raku: Otroci to čutijo, zato sem jim povedal
Prihaja dojenček številka dve

