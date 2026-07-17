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Razkrila spol otroka in načrte za poroko

B.R.
Svet slavnih 0
17. 07. 2026 15.47

Pevec Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič sta z bližnjimi razkrila spol dojenčka in napovedala skorajšnjo poroko, ki bo zaokrožila njuno srečo.

tjaša kramarič ig

Nekdanja udeleženka resničnostnega šova Sanjski moški Tjaša Kramarič je s svojimi sledilci delila trenutek, ko sta z izbrancem Jakom Šinkovcem razkrila, ali pričakujeta fantka ali punčko.

Par se je odločil za izjemno kreativen in čustveno nabit način razkritja otrokovega spola. Z uporabo zavezanih oči in posebnega barvnega spreja sta z roko v roki obarvala plišastega medvedka, medtem ko so ju obdajali navijaški vzkliki družinskih članov. Ko sta odkrila oči, ju je pričakal moder medved, kar simbolizira prihod sina. "To, da sva lahko ta trenutek delila z obema družinama, nama pomeni več, kot lahko opišejo besede," sta izjavila ter poudarila vrednost pristnih odnosov in podpore, ki sta jo prejela ob razkritju te pomembne novice.

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Načrtovanje nepozabnega poročnega slavja na Dolenjskem

Poleg pričakovanja novega družinskega člana par pospešeno načrtuje tudi svojo poroko, ki bo potekala še v tem mesecu. Praznovanje njune zveze bo razdeljeno na dva ključna dela: cerkveni obred bo izveden v cerkvi v Škocjanu, civilni obred pa se bo odvijal na prostem, v romantičnem ambientu Žagarjevega mlina na Dolenjskem. Tjaša je razkrila tudi nekaj tehničnih podrobnosti priprav, kjer za zunanji videz ženina in neveste skrbijo priznani ponudniki. Čeprav detajli samih oblek ostajajo zaviti v skrivnost, sta bodoča zakonca poudarila, da bo dogodek odraz njune ljubezni do tradicije in narave.

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