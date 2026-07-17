Razkrila spol otroka in načrte za poroko

Nekdanja udeleženka resničnostnega šova Sanjski moški Tjaša Kramarič je s svojimi sledilci delila trenutek, ko sta z izbrancem Jakom Šinkovcem razkrila, ali pričakujeta fantka ali punčko.

Par se je odločil za izjemno kreativen in čustveno nabit način razkritja otrokovega spola. Z uporabo zavezanih oči in posebnega barvnega spreja sta z roko v roki obarvala plišastega medvedka, medtem ko so ju obdajali navijaški vzkliki družinskih članov. Ko sta odkrila oči, ju je pričakal moder medved, kar simbolizira prihod sina. "To, da sva lahko ta trenutek delila z obema družinama, nama pomeni več, kot lahko opišejo besede," sta izjavila ter poudarila vrednost pristnih odnosov in podpore, ki sta jo prejela ob razkritju te pomembne novice.