Zvezdnica serije Botri v veselem pričakovanju

Po poročanju portala Story.hr je igralka Jagoda Kumrić v veselem pričakovanju. Za 34-letno hrvaško zvezdnico je to že druga nosečnost. Iz preteklega razmerja ima hčerko Nastasjo, ki jo je rodila pred približno sedmimi leti. Tokrat pa otroka pričakuje skupaj z možem, igralcem Konstantinom Haagom, s katerim sta tudi sodelovala v seriji Botri.
Par je svojo zvezo kronal s poroko po več letih skupnega življenja, veselo novico o prihodu otroka pa sta naznanila z objavo na družbenih omrežjih.
Čeprav je igralka znana po tem, da zasebnost običajno ohranja stran od oči javnosti, tokrat dela izjemo. Na družbenih omrežjih deli trenutke iz nosečnosti, s čimer preseneča tudi svoje sledilce. Oboževalci so nad novico navdušeni, saj jo spremljajo že od njenih prvih vlog, še posebej iz priljubljene serije Larina izbira, ki ji je prinesla prepoznavnost tudi izven Hrvaške.
Kumrićeva je svojo igralsko pot začela prav s serijo Larina izbira, kasneje pa je uspešno nadaljevala kariero tudi v seriji Botri, ki je zelo priljubljena tudi med slovenskimi gledalci. Spremljate pa jo lahko na VOYO.
Vir: story.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV