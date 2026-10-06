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Se spomnite dečka iz filma Čudo? Danes je star 19 let in videti je popolnoma drugače

S.B.
Svet slavnih 0
06. 10. 2026 03.30

Film Čudo (Wonder) je pred leti ganil milijone gledalcev po svetu. V središču zgodbe je bil deček Auggie Pullman, ki se je zaradi drugačnega videza vsak dan soočal s pogledi, predsodki in vrstniškim nasiljem. Vloga je takrat komaj 11-letnemu Jacobu Tremblayu prinesla svetovno slavo, danes pa je mladi igralec star 19 let in ga marsikdo na prvi pogled sploh ne bi prepoznal.

Čudo
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Film Čudo, posnet po istoimenskem romanu R. J. Palacio, je v kinematografe prišel leta 2017. Jacob Tremblay je v njem zaigral Auggieja, dečka s Treacher-Collinsovim sindromom, ki prvič stopi v običajno šolsko okolje. Njegova zgodba je gledalce opomnila, kako pomembni so prijaznost, sprejemanje drugačnosti in empatija.

Film Čudo
Film ČudoFOTO: Blitz

Za vlogo so ga vsak dan spreminjali več ur

Jacob je moral za vlogo prestati precej zahtevno maskersko preobrazbo. Vsak dan snemanja je več ur preživel v maski, ki je vključevala protetične dele obraza, posebno očesno protezo, kontaktne leče, zobni vložek in lasuljo.

Čeprav je bil takrat še otrok, je bila njegova igra tako prepričljiva, da je požel številne pohvale. Za vlogo Auggieja je bil tudi nagrajen z Young Artist Award.

Ob njem sta v filmu zaigrala tudi velika hollywoodska zvezdnika Julia Roberts in Owen Wilson, ki sta upodobila njegova starša.

Jacob Tremblay uspešno stopa po karierni poti.
Jacob Tremblay uspešno stopa po karierni poti.FOTO: Profimedia

Od otroškega zvezdnika do resnega igralca

Tremblay pa po uspehu filma ni izginil iz Hollywooda. Prav nasprotno. Že pred Čudom je nase opozoril z vlogo v filmu Room, pozneje pa nastopil v številnih filmih in serijah.

Med drugim je posodil glas glavnemu junaku animiranega filma Luka, zaigral v filmih The Predator, Good Boys in The Life of Chuck, v zadnjih letih pa se vse bolj odmika od otroških vlog.

Danes je 19-letni Tremblay že precej daleč od podobe majhnega dečka z vesoljsko čelado, ki se je gledalcem vtisnil v spomin. Še vedno pa velja za enega tistih igralcev, ki so svojo kariero začeli izjemno mladi in jo uspešno nadaljevali tudi po otroških letih.

In če ste ga poznali samo kot Auggieja iz Čuda, boste ob njegovih novejših fotografijah verjetno potrebovali nekaj sekund, da boste ugotovili, za koga gre.

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Vir: Net.hr

Jacob Tremblay film Čudo otroške zvezde igralstvo preobrazba
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