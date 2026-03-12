Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu

Jack je veselo novico o rojstvu hčerkice delil na družbenih omrežjih, kjer je objavil video novorojenke v porodnišnici. Ob njej je bila kartica z osnovnimi podatki o rojstvu – deklica je na svet prijokala zgodaj zjutraj in tehtala nekaj več kot tri kilograme.

Ime male Ozzy Matilde je poklon Jackovemu očetu, legendarni rock ikoni Ozzyju Osbournu . Slavnemu glasbeniku, znanemu kot frontmanu skupine Black Sabbath , ki je umrl julija 2025 v starosti 76 let.

Za Jacka Osbourna je to že peti otrok. Z nekdanjo ženo Liso Stelly ima tri hčerke – Pearl, Andy in Minnie – z zdajšnjo partnerko Aree Gearhart pa hčerko Maple, rojeno leta 2022.

Prihod nove članice družine je za Osbourna še posebej čustven, saj jedeklica prispela kmalu po smrti njegovega očeta. Jack je razkril, da je Ozzy še pred smrtjo izvedel, da bo znova postal dedek, kar je družini prineslo veliko veselja v težkem času.