Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu

Ime male Ozzy Matilde je poklon Jackovemu očetu, legendarni rock ikoni Ozzyju Osbournu. Slavnemu glasbeniku, znanemu kot frontmanu skupine Black Sabbath, ki je umrl julija 2025 v starosti 76 let.
Jack je veselo novico o rojstvu hčerkice delil na družbenih omrežjih, kjer je objavil video novorojenke v porodnišnici. Ob njej je bila kartica z osnovnimi podatki o rojstvu – deklica je na svet prijokala zgodaj zjutraj in tehtala nekaj več kot tri kilograme.
Peta hčerka v družini
Za Jacka Osbourna je to že peti otrok. Z nekdanjo ženo Liso Stelly ima tri hčerke – Pearl, Andy in Minnie – z zdajšnjo partnerko Aree Gearhart pa hčerko Maple, rojeno leta 2022.
Prihod nove članice družine je za Osbourna še posebej čustven, saj jedeklica prispela kmalu po smrti njegovega očeta. Jack je razkril, da je Ozzy še pred smrtjo izvedel, da bo znova postal dedek, kar je družini prineslo veliko veselja v težkem času.
Novo upanje po težkem letu
Jack je v več intervjujih poudaril, da je deklica v družino znova prinesla občutek upanja in olajšanja po obdobju žalovanja. Po njegovih besedah je prihod male Ozzy Matilde družini pomagal preusmeriti misli od žalosti k novemu začetku.
Družina Osbourne je sicer ena najbolj znanih v svetu rocka in televizije, predvsem po resničnostni oddaji The Osbournes, ki je v začetku 2000-ih spremljala vsakdanje življenje rockerske družine.
