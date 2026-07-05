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Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje

S.B.
Svet slavnih 0
05. 07. 2026 04.00

Jaafar Jackson, ki v biografskem filmu Michael upodablja svojega strica in glasbeno ikono Michaela Jacksona, je v nedavnih izjavah poudaril, da si želi gledalcem približati predvsem "človečnost" ene največjih zvezd 20. stoletja.

Jaafar Jackson kot Michael Jackson

Po besedah Jaafarja Jacksona cilj filma ni le prikazati izjemne kariere kralja popa, temveč tudi njegov notranji svet, osebne izkušnje in izzive, s katerimi se je soočal skozi življenje. S tem želi film ponuditi bolj uravnotežen pogled na človeka, ki ga svet najpogosteje pozna skozi njegove rekordne uspehe, ikonične nastope in vpliv na glasbeno industrijo.

Michael Jackson s svojim hišnim ljubljenčkom Bubblesom.
Michael Jackson s svojim hišnim ljubljenčkom Bubblesom.FOTO: Profimedia

Film, ki združuje slavo in osebno zgodbo

Biografski film Michael je že pred samo premiero vzbujal veliko zanimanja po svetu, predvsem zaradi družinske povezave glavnega igralca z resnično zgodbo. Jaafar Jackson je namreč Michaelov nečak, kar projektu daje dodatno čustveno in simbolno težo.

Produkcija filma je bila obsežna in ambiciozna, saj naj bi prikazala ključna obdobja Michaelove kariere, od začetkov z glasbeno skupino Jackson 5 do njegovega vzpona med največje glasbene zvezde vseh časov. Hkrati pa ustvarjalci poudarjajo tudi osebno dimenzijo zgodbe, ki naj bi gledalcem približala človeka za odrom.

Jaafar Jackson kot Michael Jackson
Jaafar Jackson kot Michael JacksonFOTO: Profimedia

Od malega je spremljal dediščino svojega strica

Jaafar Jackson je sin Jermainea Jacksona, ki je bil član legendarne skupine Jackson 5 in Michaelov starejši brat. To pomeni, da Jaafar prihaja iz samega jedra ene najbolj znanih glasbenih družin na svetu, družine Jackson, ki je pomembno zaznamovala zgodovino pop glasbe.

Odraščal je torej v okolju, kjer je bila glasba vsakdanji del življenja, hkrati pa je že od malega spremljal dediščino svojega strica, ki je postal globalna ikona. Prav ta družinska povezava daje njegovi vlogi v biografskem filmu Michael še posebno težo, saj ne gre le za igralsko interpretacijo, temveč tudi za osebno in čustveno vez z zgodbo, ki jo upodablja.

Poudarek na čustvih in razumevanju

Jaafar je večkrat izpostavil, da ga pri vlogi vodi želja, da Michaela ne bi prikazal zgolj kot nedosegljivo ikono, temveč kot osebo iz krvi in mesa. Prav ta pristop naj bi bil eden ključnih elementov filma, prikazati tako sijaj svetovne slave kot tudi pritisk, pričakovanja in notranje boje, ki pogosto spremljajo globalne zvezdnike.

Jaafar Jackson
Jaafar JacksonFOTO: Profimedia

Veliko pričakovanj in razprave

Film je sprožil številne odzive in razprave, še preden je povsem prišel na velika platna. Del javnosti ga vidi kot priložnost za svež, bolj intimen pogled na Michaela Jacksona, drugi pa opozarjajo, da bo težko uravnotežiti legendarne dosežke z bolj kompleksnimi vidiki njegovega življenja.

Ne glede na različna mnenja pa ostaja jasno, da je šlo za enega najbolj pričakovanih biografskih filmov zadnjih let, pri katerem je prav Jaafar Jackson v središču pozornosti, kot igralec in kot član družine, ki zgodbo pripoveduje od znotraj.

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