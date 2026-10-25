V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk

Danes jo povezujemo z glamurjem, prestižnimi modnimi znamkami in spektakularnimi modnimi revijami, a otroštvo Izabel Goulart ni bilo tako brezskrbno, kot bi si morda predstavljali ob pogledu na njeno uspešno kariero. Brazilska manekenka, ki je svetovno prepoznavnost dosegla tudi kot angelček znamke Victoria's Secret, je pred leti odkrito spregovorila o tem, kako so se vrstniki v šoli norčevali iz njenega videza. V intervjuju z brazilskim youtuberjem Matheusom Mazzafero, je razkrila, da je bila v otroštvu zelo visoka in suha v primerjavi s sošolci. Zaradi tega se je pogosto počutila drugačno, vrstniki pa ji niso prizanašali. "Nikoli nisem bila lepa. Bila sem zelo suha in zelo visoka. Vsak dan sem doživljala medvrstniško nasilje," je povedala v intervjuju, kot so njene besede povzeli brazilski mediji.

icon-expand Izabel Goulart je kasneje postala angelček Victoria's Secret. FOTO: Profimedia

Fantje so ji dajali ljubezenska sporočilca za druga dekleta

Eden od spominov, ki jih je delila z javnostjo, še posebej nazorno pokaže, kako se je počutila med odraščanjem. Medtem ko so se vrstniki zaljubljali in spoznavali prve simpatije, so se fantje obračali nanjo, da bi jim pomagala vzpostaviti stik z dekleti, ki so jim bila všeč. Izabel je povedala, da je bila pogosto tista, ki je morala odnesti ljubezensko sporočilce drugi deklici. Sama tako ni bila v središču njihove pozornosti na način, kot bi si morda želela, temveč je pomagala drugim pri njihovih prvih romantičnih korakih. Kljub neprijetnim izkušnjam pa je imela tudi sama lepo najstniško ljubezensko zgodbo. Prvič se je poljubila pri 13 oziroma 14 letih, in sicer s prijateljem iz otroštva, do katerega je začela čutiti nekaj več kot prijateljstvo. Kot je pripovedovala v istem intervjuju, jo je fant nekoč spremljal domov, nato pa je na drogovih ob poti napisal, da jo ima rad. Romantična gesta je v njej prebudila drugačna čustva, pozneje pa sta se srečala na rojstnodnevni zabavi, kjer se je zgodil njen prvi poljub.

icon-expand Izabel zdaj navdušuje na modnih brveh. FOTO: Profimedia

Uspeh, ki se je začel po naključju

Izabel se je rodila 23. oktobra 1984 v brazilskem mestu So Carlos. Njeno polno ime je Maria Izabel Goulart Dourado, v svetu mode pa je zaslovela pod imenom Izabel Goulart. V svet manekenstva ni vstopila po vnaprej začrtanem načrtu. Ko je bila stara približno 14 let, je z mamo nakupovala živila, ko jo je opazil frizer oziroma predstavnik modne industrije in ji predlagal, naj poskusi kot manekenka. Priložnost je vzela resno in začela graditi kariero, ki jo je pozneje popeljala na mednarodne modne brvi.

Njen začetek ni bil brez zapletov

V intervjuju za italijansko revijo Grazia je pripovedovala tudi o svoji prvi modni reviji, na kateri se ji je zaradi težave z zgornjim delom bikinija pripetil neprijeten trenutek. Čeprav je bila izkušnja zanjo zelo sramotna, je ni odvrnila od manekenstva. Njena kariera je kmalu dobila zagon. Sodelovala je z uveljavljenimi modnimi hišami, med drugim s Chanelom, Valentinom in drugimi priznanimi imeni modne industrije, ter se uveljavila tudi v mednarodnih modnih kampanjah.

icon-expand Zdaj je tudi srečno zaljubljena. FOTO: Profimedia

Postala je angelček Victoria's Secret

Leta 2005 se je prvič pojavila na znameniti modni reviji Victoria's Secret in postala ena od manekenk, ki so predstavljale to priznano znamko spodnjega perila. Med letoma 2005 in 2008 je imela status angelčka, na modno brv znamke pa se je vračala tudi po koncu ekskluzivnega sodelovanja. Njen uspeh ni bil omejen samo na spodnje perilo. Sodelovala je z različnimi modnimi in lepotnimi znamkami ter nastopala v mednarodnih modnih revijah. Z leti je postala prepoznavna tudi po svoji športni postavi in ljubezni do gibanja. A ob vsem glamurju ni skrivala, da ima njeno delo tudi svojo ceno. V intervjuju za Grazio je poudarila, kako zelo pogreša domače in kako pomembna ji je velika družina. Zaradi številnih obveznosti in potovanj namreč ne more biti vedno blizu ljudem, ki jih ima najraje.

Kljub uspehu, boleči spomini na otroštvo ostajajo

Medvrstniško nasilje je lahko boleče tudi takrat, ko ga odrasli ali drugi otroci ne jemljejo resno. Otroci, ki izstopajo po višini, postavi ali katerikoli drugi lastnosti, si zaslužijo spoštovanje in podporo, ne pa občutka, da je z njimi nekaj narobe. Njena izkušnja govori tudi o tem, da se za samozavestjo, ki jo danes vidimo na modni brvi, lahko skrivajo izkušnje, o katerih včasih težko spregovorimo. In da besede, ki jih izrečemo drugim, lahko pustijo globlje sledi, kot si predstavljamo.