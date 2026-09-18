Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes

Iris je zanimiva tudi zato, ker združuje družinsko hollywoodsko prepoznavnost z izrazitim osebnim slogom. Njena kariera se ne vrti zgolj okoli tega, da je hči slavnega očeta, temveč tudi okoli njenega dela pred kamero in zanimanja za modo.

Od hčerke filmskega zvezdnika do prepoznavnega obraza modne industrije

Iris Tallulah Elizabeth Law se je rodila 25. oktobra 2000. Njena starša sta igralec Jude Law in igralka Sadie Frost, njena botra pa je slavna britanska manekenka Kate Moss. Prav povezava z modnim svetom jo je spremljala že od otroštva. Zanimivost je, da se je Iris v reviji Vogue pojavila že kot majhna deklica, še preden je začela profesionalno kariero. Kasneje je sodelovala z znamkami, kot so Burberry, Marc Jacobs, Versace in Miu Miu. Leta 2020 je debitirala na modni brvi na reviji Miu Miu, leta 2021 pa je postala ambasadorka Dior Beauty. S tem je svoje mesto v modni industriji utrdila tudi zunaj družinske prepoznavnosti.

icon-expand Iris si utira pot v modnem svetu. FOTO: Profimedia

Presenetila tudi z drastično spremembo videza

Eden od najbolj odmevnih trenutkov v njeni dosedanji karieri je bila odločitev, da si za vlogo Soo Catwoman v miniseriji Pistol obrije glavo. V intervjuju za British Vogue je spregovorila o tej spremembi in o tem, kako je vplivala na njen odnos do lastnega videza.

Oče Jude Law in družina, polna znanih obrazov

Jude Law je eden prepoznavnejših britanskih igralcev svoje generacije. Med njegove najbolj znane filme sodijo Nadarjeni gospod Ripley, Umetna inteligenca, Hladna gora in The Holiday. Za vlogo v filmu Nadarjeni gospod Ripley je prejel nagrado BAFTA za najboljšega igralca v stranski vlogi ter nominacijo za oskarja. Iris ima dva brata, Raffertyja in Rudyja, ter polbrate in polsestre iz očetovih poznejših zvez. Tudi njen starejši brat Rafferty Law se ukvarja z igranjem in glasbo, zato umetniški svet družini ni tuj. Jude Law je leta 2019 sklenil zakonsko zvezo s psihologinjo Phillipo Coan, s katero ima dva otroka. Skupno ima sedem otrok.

icon-expand Jude Law FOTO: Profimedia

Iris svoj slog gradi po lastnih pravilih

Iris je danes prepoznavna po tem, da se ne boji eksperimentirati s pričeskami, ličenjem in oblačili. Njena kariera združuje manekenstvo, lepoto in igranje, pri čemer ji družinsko ozadje odpira vrata, nadaljnje delo pa ji omogoča graditi lastno javno podobo. Je hči enega najbolj znanih britanskih igralcev, vendar se njeno ime danes pojavlja tudi v modnih in lepotnih zgodbah, ki niso povezane zgolj z njenim očetom.

icon-expand Iris Law FOTO: Profimedia