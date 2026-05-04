Poetična imena, ki bi jih za otroke izbrala Taylor Swift

Po analizi portala Scary Mommy bi bila izbira imen pri priljubljeni pevki Taylor Swift verjetno poetična, literarna in polna simbolike, podobno kot njena glasba . Med imeni, ki jih pogosto omenjajo, so: August – nostalgično, povezano z njeno pesmijo Ivy – naravno, nežno, a hkrati kompleksno Theodore (Theo) – literarno in klasično Eleanor – zgodovinsko in močno žensko ime Felix – pomeni srečo in optimizem Daisy ali Rose – romantična, cvetlična simbolika Gre za imena, ki združujejo vintage estetiko, naravo in literarne reference, kar je značilno za njen umetniški izraz.

Navdih v pesmih in osebnem življenju

Veliko imen izhaja neposredno iz njenih pesmi ali življenjskih vplivov. Strokovnjaki poudarjajo, da ima Swiftova velik vpliv tudi na trende imen, predvsem prek svojih besedil, kjer pogosto uporablja konkretna imena . Med pogostimi navdihi so: Betty, James, Inez iz albuma Folklore ter Carolina, Marjorie, Dorothea iz drugih pesmi. Ravno tako so mnogi oboževalci svojim hčeram nadeli ime Abigail, kot se imenuje njena prijateljica, omenjena v pesmi Fifteen. Takšna imena niso izbrana naključno, vsako ima zgodbo, kar je tudi bistvo njenega ustvarjanja.

Več kot trend, kulturni vpliv