Poetična imena, ki bi jih za otroke izbrala Taylor Swift

Po analizi portala Scary Mommy bi bila izbira imen pri priljubljeni pevki Taylor Swift verjetno poetična, literarna in polna simbolike, podobno kot njena glasba . Med imeni, ki jih pogosto omenjajo, so:
August – nostalgično, povezano z njeno pesmijo
Ivy – naravno, nežno, a hkrati kompleksno
Theodore (Theo) – literarno in klasično
Eleanor – zgodovinsko in močno žensko ime
Felix – pomeni srečo in optimizem
Daisy ali Rose – romantična, cvetlična simbolika
Gre za imena, ki združujejo vintage estetiko, naravo in literarne reference, kar je značilno za njen umetniški izraz.
Navdih v pesmih in osebnem življenju
Veliko imen izhaja neposredno iz njenih pesmi ali življenjskih vplivov. Strokovnjaki poudarjajo, da ima Swiftova velik vpliv tudi na trende imen, predvsem prek svojih besedil, kjer pogosto uporablja konkretna imena .
Med pogostimi navdihi so: Betty, James, Inez iz albuma Folklore ter Carolina, Marjorie, Dorothea iz drugih pesmi. Ravno tako so mnogi oboževalci svojim hčeram nadeli ime Abigail, kot se imenuje njena prijateljica, omenjena v pesmi Fifteen. Takšna imena niso izbrana naključno, vsako ima zgodbo, kar je tudi bistvo njenega ustvarjanja.
Več kot trend, kulturni vpliv
Njena moč vpliva sega tudi na področje starševstva. Po podatkih strokovnjakov za imena lahko pop kultura, še posebej tako močna figura, kot je Swiftova, pomembno vpliva na to, katera imena postanejo priljubljena .
To pomeni, da imena iz njenih pesmi ne ostanejo le v glasbi, pogosto zaživijo tudi v resničnem življenju. Če bi Taylor Swift nekoč izbirala imena za svoje otroke, bi bila ta najverjetneje čustvena, simbolična ter povezana z umetnostjo in naravo.
In prav v tem je čar. Imena njenih otrok ne bi bila le lepa, ampak bi nosila zgodbo.
