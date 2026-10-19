Priljubljeni igralec iz serije Ja, Chef! bo postal očka.

Lena Hribar Škrlec in Nik Škrlec sta ob fotografiji, na kateri se držita za roke in je viden tudi nosečniški trebušček, zapisala le nekaj simbolov, ki povedo vse: " 1+1=3 ".

Brez dolgih zapisov in velikih napovedi sta bodoča starša delila trenutek, ki naznanja novo poglavje v njunem življenju. Preprosta fotografija in kratek zapis sta bila dovolj, da sta sledilcem sporočila, da se veselita prihoda novega družinskega člana.

Lena Hribar Škrlec je igralka, ki je od decembra 2019 članica ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. Na gledaliških odrih sodeluje pri različnih uprizoritvah, njeno delo pa je povezano tudi z drugimi oblikami igralskega ustvarjanja.

Njen partner Nik Škrlec je vsestranski ustvarjalec, ki ga javnost pozna kot igralca, televizijskega voditelja in ustvarjalca spletnih vsebin. Širšo prepoznavnost je pridobil kot voditelj oddaje Male sive celice, znan pa je tudi po svojem izjemnem spominu in številnih izzivih, povezanih s pomnjenjem.

Leta 2023 se je pridružil igralski zasedbi priljubljene humoristične serije Ja, Chef!, v kateri je upodobil Denisa, brata lika Luke. Njegov lik je v sedmi sezoni vstopil v dogajanje v restavraciji Chateau de Philippe in poskrbel za nove zaplete.

Bodočima staršema ob veselem pričakovanju čestitamo in jima želimo veliko lepih trenutkov ob prihodu novega družinskega člana.