Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov

Za igralko Mary-Louise Parker je zgodba z Billyjem Crudupom ena izmed najbolj bolečih življenjskih izkušenj. Po osmih letih zveze jo je Billy zapustil, ko je bila v sedmem mesecu nosečnosti, in se povezal z igralko Claire Danes. Novica je zlomila njeno srce in pustila trajen čustveni pečat.
Mary-Louise je januarja 2004 rodila sina Williama, ki je kljub izdaji postal osrednja vez med staršema. Javnost je za prevaro izvedela šele nekaj tednov po rojstvu otroka, kar je še povečalo medijski pritisk in njeno čustveno stisko.
Zveza med Billyjem in Claire je nato trajala tri leta, nato pa sta se razšla. Billy je danes poročen z igralko Naomi Watts, Claire pa je srečo našla pri Hughu Dancyju.
Kljub bolečim začetkom sta nekdanja partnerja uspela ohraniti spoštljiv odnos zaradi sina
Igralec je v nedavnem intervjuju pojasnil, da svojega sina obožuje brezpogojno in da sta z Mary-Louise osredotočena na njegovo dobrobit. "Brez vstopanja v naše zasebne zadeve ... svojega sina obožujemo brezpogojno," je dejal igralec.
William danes šteje 22 let in že razvija svojo ustvarjalno pot v Hollywoodu, saj je kot najstnik režiral svoj debitantski film. Billy je ponosen na sina in dodaja, da je podedoval supermoči za teatralnost obeh staršev: "Res je frajer. Mary-Louise in jaz sva se pojavila v večini njegovih filmov," so še zapisali na spletni strani Yahoo.
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