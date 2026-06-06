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Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov

B.R.
Svet slavnih 2
06. 06. 2026 04.00

Ljubezen včasih prinese tudi največje bolečine. Ko se zaupanja polna zveza po osmih letih nenadoma zlomi, je srce ranjeno in svet se postavi na glavo. Še posebej, ko gre za nosečnost – obdobje upanja, pričakovanj in novih začetkov.

Mary-Louise Parker
Billy Crudup in Mary-Louise Parke
Billy Crudup in Mary-Louise ParkeFOTO: Profimedia

Za igralko Mary-Louise Parker je zgodba z Billyjem Crudupom ena izmed najbolj bolečih življenjskih izkušenj. Po osmih letih zveze jo je Billy zapustil, ko je bila v sedmem mesecu nosečnosti, in se povezal z igralko Claire Danes. Novica je zlomila njeno srce in pustila trajen čustveni pečat.

Mary-Louise je januarja 2004 rodila sina Williama, ki je kljub izdaji postal osrednja vez med staršema. Javnost je za prevaro izvedela šele nekaj tednov po rojstvu otroka, kar je še povečalo medijski pritisk in njeno čustveno stisko.

Zveza med Billyjem in Claire je nato trajala tri leta, nato pa sta se razšla. Billy je danes poročen z igralko Naomi Watts, Claire pa je srečo našla pri Hughu Dancyju.

Kljub bolečim začetkom sta nekdanja partnerja uspela ohraniti spoštljiv odnos zaradi sina

Igralec je v nedavnem intervjuju pojasnil, da svojega sina obožuje brezpogojno in da sta z Mary-Louise osredotočena na njegovo dobrobit. "Brez vstopanja v naše zasebne zadeve ... svojega sina obožujemo brezpogojno," je dejal igralec.

William danes šteje 22 let in že razvija svojo ustvarjalno pot v Hollywoodu, saj je kot najstnik režiral svoj debitantski film. Billy je ponosen na sina in dodaja, da je podedoval supermoči za teatralnost obeh staršev: "Res je frajer. Mary-Louise in jaz sva se pojavila v večini njegovih filmov," so še zapisali na spletni strani Yahoo.

William Atticus Parker s slavno mami.
William Atticus Parker s slavno mami.FOTO: Profimedia
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Komentarji (2)

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Cofitime 06. 06. 2026 10.09
+0
srce poclo na 1000 kosov pa se je ziva naj pove recept se nam
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1 1
pisarniški stol 02. 12. 2025 11.23
+3
"Kljub izdaji je Mary-Louise januarja 2004 rodila sina Williama" ?
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