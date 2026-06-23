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Igralka Blake Lively

S.B.
Svet slavnih 0
23. 06. 2026 10.29

Igralka Blake Lively je znova poskrbela za pozornost na družbenih omrežjih, kjer je ob seriji fotografij s svojim možem zapisala: "Oče vseh mojih najljubših otrok".

Blake Lively in Taylor Swift.

Čeprav je objava delovala kot še ena v nizu njenih toplih družinskih trenutkov, pa je hitro sprožila tudi širše zanimanje javnosti, ne le zaradi njenega odnosa z Ryanom Reynoldsom, temveč tudi zaradi njenega kroga bližnjih prijateljstev. 

Svetovno javnost namreč vse bolj zanima, kaj se dogaja z njenim dolgoletnim prijateljstvom s pevko Taylor Swift, saj se Blake Lively ni udeležila njene dekliščine, kar je takoj sprožilo val ugibanj o morebitni ohladitvi njunega nekoč zelo tesnega odnosa.

Zgodba ljubezni, ki traja že več kot desetletje

Blake Lively in Ryan Reynolds sta se spoznala leta 2010, poročila pa sta se leta 2012. Od takrat naprej svojo zvezo gradita stran od klasičnega hollywoodskega blišča, hkrati pa sta znana po humornih izjavah, ki jih dajeta drug o drugem na družbenih omrežjih, in sproščenem pristopu do družinskega življenja. Pevka je ob dnevu očetov delila fotografije z možem in pripisala: "Oče vseh mojih najljubših otrok".

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Par skupaj vzgaja štiri otroke, ki jih kljub javni prepoznavnosti skrbno varujeta pred medijskim pritiskom. Njuni otroci so: James, Inez, Betty in Olin.

Družina živi precej umaknjeno od oči javnosti, a občasno Blake ali Ryan delita drobce svojega vsakdana, ki vedno znova navdušijo oboževalce po vsem svetu.

Od tesnega prijateljstva s Taylor Swift do napetih odnosov

Prijateljstvo med pevko Taylor Swift ter igralko Blake Lively je v preteklosti veljalo za eno najtesnejših v Hollywoodu, danes pa je očitno pod velikim vprašajem.

Swiftova je v svojem albumu Folklore v pesmih posredno in neposredno vključila imena treh hčera Blake Lively in Ryana Reynoldsa: James, Inez in Betty. Ta imena niso bila izbrana naključno, saj je pevka kasneje razkrila, da so prav otroci Livelyjeve in njenega moža navdihnili zgodbo v pesmi "Betty", kar je bilo med oboževalci sprejeto kot poseben poklon družini in tesnemu prijateljstvu.

Blake Lively in Taylor Swift.
Blake Lively in Taylor Swift.FOTO: Profimedia

V zadnjih mesecih pa se je med zvezdnicama pojavila napetost, ki naj bi se okrepila v času sodnih sporov, povezanih s filmom It Ends With Us in igralcem Justinom Baldonijem. Po poročanjih naj bi prav ta pravni spor dodatno obremenil odnose med Swiftovo in Livelyjevo.

Dekliščina brez ene največjih zvezdnic

Po najnovejših informacijah se Blake Lively ni udeležila dekliščine Taylor Swift, kar je še dodatno sprožilo ugibanja o njunem trenutnem odnosu. Dogodek, ki je sicer potekal v krogu najbližjih prijateljic, je tako minil brez ene najbolj prepoznavnih oseb iz Swiftinega zasebnega kroga.

Čeprav uradnih pojasnil ni, odsotnost Livelyjeve sproža številna vprašanja o tem, ali je njuno dolgoletno prijateljstvo dokončno ohlajeno ali pa gre le za začasno distanco.

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