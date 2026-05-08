Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko

Dave Bautista je večkrat javno povedal, da je njegova mama lezbijka in da je odraščal ob močni ženski, ki ga je vzgojila kot samohranilka. Leta 2017 je postal viralen njegov zapis na družbenem omrežju X, v katerem je odgovoril oboževalcu, ki se mu je zahvalil za podporo skupnosti LGBTQ+. Igralec je takrat zapisal: "Ponosni sin lezbijke in vsak, ki ima s tem težavo, mi lahko poljubi jajca."

To ni bilo prvič, da je ostro nastopil proti homofobiji

Že leta 2016 je javno kritiziral filipinskega boksarja Mannyja Pacquiaoja po njegovih spornih izjavah o homoseksualcih. Bautista je takrat za TMZ dejal, da takšnih besed ne more sprejeti, ker je njegova mama lezbijka, in dodal, da bi vsakomur, ki bi njegovo mamo označil za 'žival', brcnil v zadnjico.

Igralec je svojo mamo večkrat omenil tudi ob praznovanju meseca ponosa

V eni od objav na Instagramu je zapisal, da je bila njegova mama "glasna in ponosna v času, ko to še ni bilo sprejeto" ter jo opisal kot "močno lezbijko, ki je vzgojila močnega moškega."

Bautista danes velja za enega najbolj neposrednih hollywoodskih igralcev, ko gre za vprašanja enakopravnosti in človekovih pravic. Njegove izjave redno znova zaokrožijo po spletu, številni uporabniki družbenih omrežij pa ga pogosto izpostavljajo kot primer javne osebe, ki brez zadržkov podpira skupnost LGBTQ+.