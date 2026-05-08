Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko

S.B.
Svet slavnih 2
08. 05. 2026 09.17

Hollywoodski igralec in nekdanji WWE-prvak Dave Bautista velja za enega najbolj glasnih zaveznikov skupnosti LGBTQ+ med zvezdniki akcijskih filmov. Njegova podpora pa ni zgolj javna gesta, temveč osebna zgodba, povezana z njegovo družino.

Dave Bautista je večkrat javno povedal, da je njegova mama lezbijka in da je odraščal ob močni ženski, ki ga je vzgojila kot samohranilka. Leta 2017 je postal viralen njegov zapis na družbenem omrežju X, v katerem je odgovoril oboževalcu, ki se mu je zahvalil za podporo skupnosti LGBTQ+. Igralec je takrat zapisal: "Ponosni sin lezbijke in vsak, ki ima s tem težavo, mi lahko poljubi jajca."

Dave BautistaFOTO: Profimedia

To ni bilo prvič, da je ostro nastopil proti homofobiji

Že leta 2016 je javno kritiziral filipinskega boksarja Mannyja Pacquiaoja po njegovih spornih izjavah o homoseksualcih. Bautista je takrat za TMZ dejal, da takšnih besed ne more sprejeti, ker je njegova mama lezbijka, in dodal, da bi vsakomur, ki bi njegovo mamo označil za 'žival', brcnil v zadnjico.

Igralec je svojo mamo večkrat omenil tudi ob praznovanju meseca ponosa

V eni od objav na Instagramu je zapisal, da je bila njegova mama "glasna in ponosna v času, ko to še ni bilo sprejeto" ter jo opisal kot "močno lezbijko, ki je vzgojila močnega moškega."

Dave BautistaFOTO: Profimedia

Bautista danes velja za enega najbolj neposrednih hollywoodskih igralcev, ko gre za vprašanja enakopravnosti in človekovih pravic. Njegove izjave redno znova zaokrožijo po spletu, številni uporabniki družbenih omrežij pa ga pogosto izpostavljajo kot primer javne osebe, ki brez zadržkov podpira skupnost LGBTQ+.

Vir: TMZ

Dave Bautista LGBTQ+ enakopravnost družina hollywood
Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ajdanakolesu 09. 05. 2026 09.33
-2
Jaz pa menim, da bi vsak degeneriran človek z posebno vrsto bolezni ali nasilno-kriminalnimi izpadi se ne smel razmnoževat.Homoseksualec ali lezbijka ima okvaro DNK, lahko je čudovit človek kot vsak invalid ali zapornik, ni pa primeren za reprodukcijo.
ODGOVORI
0 2
taft007 09. 05. 2026 10.34
-2
Ja kako pa bomo se procentualno večinsko razvili v homuseksualce in lejzbijke, če ne tako, da imajo taki potomce?
ODGOVORI
0 2
