'Ted Mosby' pozdravil sina

51-letni Josh Radnor je na družbenem omrežju Instagram razkril, da sta z Jordano Jacobs pred nekaj meseci pričakala svojega prvega otroka in sta vstopila v novo življenjsko poglavje kot tričlanska družina.

Radnor je ob objavi delil več ganljivih fotografij, na katerih pozira z novorojenčkom in svojo izbranko. Kot so zapisali na spletni strani E! News, je Radnor ob tem zapisal: "Moja žena in jaz sva pred nekaj meseci postala starša." Iz fotografij je razvidno, da se malček 'navdušuje' nad igranjem kitare, zvezdnik pa je delil tudi prve vtise o svojem sinu. Po njegovih besedah 'njegov nasmeh razsvetljuje prostor', je 'zelo opazovalno in premišljeno bitje' in se popolnoma umiri, ko mu igra na kitaro. Dodal je tudi, da se njegov sin zasmeje, ko sliši besedo "baba ghanoush".