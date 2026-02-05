Bibaleze.si
'Ted Mosby' pozdravil sina

B.R.
Svet slavnih 0
05. 02. 2026 09.55

Ameriški igralec Josh Radnor, najbolj znan po vlogi Teda Mosbyja v seriji Kako sem spoznal vajino mamo, in njegova žena Jordana Jacobs sta postala starša.

Josh Radnor

51-letni Josh Radnor je na družbenem omrežju Instagram razkril, da sta z Jordano Jacobs pred nekaj meseci pričakala svojega prvega otroka in sta vstopila v novo življenjsko poglavje kot tričlanska družina.

Radnor je ob objavi delil več ganljivih fotografij, na katerih pozira z novorojenčkom in svojo izbranko. Kot so zapisali na spletni strani E! News, je Radnor ob tem zapisal: "Moja žena in jaz sva pred nekaj meseci postala starša." Iz fotografij je razvidno, da se malček 'navdušuje' nad igranjem kitare, zvezdnik pa je delil tudi prve vtise o svojem sinu. Po njegovih besedah 'njegov nasmeh razsvetljuje prostor', je 'zelo opazovalno in premišljeno bitje' in se popolnoma umiri, ko mu igra na kitaro. Dodal je tudi, da se njegov sin zasmeje, ko sliši besedo "baba ghanoush".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnik je v zapisu izrazil tudi globoko hvaležnost in delil svoje misli o očetovstvu: "Pošiljam ljubezen vsem staršem novorojenčkov tam zunaj. To je divje, lepo, izčrpavajoče in ganljivo uvajanje v življenje. Res sem hvaležen."

Novico je igralec najprej delil poslušalcem svojega podkasta How We Made Your Mother, nato pa jo potrdil še z objavo na Instagramu. Kot so poročali na spletni strani AOL, so mnogi oboževalci in znane osebnosti objavo pospremili s čestitkami, med njimi tudi igralka Rachel Zegler, ki je zapisala: "CONGRATS FAMILY!!!"

Radnor in Jordana sta se poročila januarja 2024 po večletni zvezi. Po poročanju E! News je igralec v preteklosti že povedal, da mu je skupno življenje z ženo izjemno pomembno in dragoceno. Par za zdaj še ni razkril imena svojega sina ali natančnega datuma rojstva.

