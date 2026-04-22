Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"

V enem izmed nedavnih razkritij iz resničnostnega šova Kmetija je Igor Mikič po poročanju 24ur.com spregovoril o svojem odraščanju, ki je bilo zaznamovano z družinskimi preobrati. Rodil se je v Ljubljani in že zgodaj doživel ločitev staršev, kar je močno vplivalo na njegovo mladost.
V tem obdobju je, kot sam poudarja, prav njegova mama Marija ostala tista stabilna točka, ki mu je stala ob strani. Po njegovih besedah je bila prav ona "edina, ki je vedno verjela vanj", tudi takrat, ko je bilo zanj življenje najbolj negotovo.
Mikič je v iskrenem razmišljanju poudaril, da bi si želel, da bi imel vsak otrok možnost odraščati z obema staršema in občutkom varnosti, ki ga je sam v določenih obdobjih pogrešal.
Širši javnosti je Mikič najbolj znan iz resničnostnih oddaj, predvsem iz šova Kmetija. V šovu se je predstavil kot samozavesten, neposreden in tekmovalen tekmovalec. Njegovi nastopi so pogosto sprožili burne odzive sotekmovalcev in gledalcev.
Čeprav ga javnost pogosto vidi kot samozavestnega in glasnega "alfa samca", pa Mikič v intervjujih večkrat poudarja tudi svojo bolj osebno in čustveno plat. Mnogi ugotavljajo, da se pod oklepom samozavestnega moškega skriva ranljivo srce, ki se boji zaupati drugim. Dokaz za to pa je tudi hvaležnost in ljubezen, ki ju čuti do svoje mame Marije, ki je bila po njegovih besedah edina, ki mu je stala ob strani, tudi ko so ga vsi drugi zapustili.
Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
Vir: 24ur.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV