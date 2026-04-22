Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"

V enem izmed nedavnih razkritij iz resničnostnega šova Kmetija je Igor Mikič po poročanju 24ur.com spregovoril o svojem odraščanju, ki je bilo zaznamovano z družinskimi preobrati. Rodil se je v Ljubljani in že zgodaj doživel ločitev staršev, kar je močno vplivalo na njegovo mladost.

V tem obdobju je, kot sam poudarja, prav njegova mama Marija ostala tista stabilna točka, ki mu je stala ob strani. Po njegovih besedah je bila prav ona "edina, ki je vedno verjela vanj", tudi takrat, ko je bilo zanj življenje najbolj negotovo.

Mikič je v iskrenem razmišljanju poudaril, da bi si želel, da bi imel vsak otrok možnost odraščati z obema staršema in občutkom varnosti, ki ga je sam v določenih obdobjih pogrešal.