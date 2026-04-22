Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"

S.B.
Svet slavnih 0
22. 04. 2026 04.00

Znani slovenski televizijski obraz, maneken, pevec in resničnostni tekmovalec Igor Mikič je v zadnjih letih postal ena bolj prepoznavnih osebnosti domače zabavne scene, tudi zaradi svojega nastopa v šovu Kmetija, kjer je večkrat pritegnil pozornost s svojo neposrednostjo, samozavestjo in konfliktnimi situacijami.

Igor Mikič in njegova mama Marija.

V enem izmed nedavnih razkritij iz resničnostnega šova Kmetija je Igor Mikič po poročanju 24ur.com spregovoril o svojem odraščanju, ki je bilo zaznamovano z družinskimi preobrati. Rodil se je v Ljubljani in že zgodaj doživel ločitev staršev, kar je močno vplivalo na njegovo mladost.

V tem obdobju je, kot sam poudarja, prav njegova mama Marija ostala tista stabilna točka, ki mu je stala ob strani. Po njegovih besedah je bila prav ona "edina, ki je vedno verjela vanj", tudi takrat, ko je bilo zanj življenje najbolj negotovo.

Mikič je v iskrenem razmišljanju poudaril, da bi si želel, da bi imel vsak otrok možnost odraščati z obema staršema in občutkom varnosti, ki ga je sam v določenih obdobjih pogrešal.

Širši javnosti je Mikič najbolj znan iz resničnostnih oddaj, predvsem iz šova Kmetija. V šovu se je predstavil kot samozavesten, neposreden in tekmovalen tekmovalec. Njegovi nastopi so pogosto sprožili burne odzive sotekmovalcev in gledalcev.

Čeprav ga javnost pogosto vidi kot samozavestnega in glasnega "alfa samca", pa Mikič v intervjujih večkrat poudarja tudi svojo bolj osebno in čustveno plat. Mnogi ugotavljajo, da se pod oklepom samozavestnega moškega skriva ranljivo srce, ki se boji zaupati drugim. Dokaz za to pa je tudi hvaležnost in ljubezen, ki ju čuti do svoje mame Marije, ki je bila po njegovih besedah edina, ki mu je stala ob strani, tudi ko so ga vsi drugi zapustili.

Leon Casar obiskal Kajo in Karla v Zagrebu
Preberi še
Leon Casar obiskal Kajo in Karla v Zagrebu

Vir: 24ur.com

Igor Mikič Kmetija družinski odnosi starševstvo mama in sin
Prejšnji članek
Svet slavnih

Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona

Naslednji članek
Svet slavnih

Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647