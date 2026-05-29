Znana srbska igralka prvič postala mamica

Teodora Bjelica, srbska igralka, ki se je domače občinstvo spominja tudi kot bivše dekle Igorja Kojića, ki je bil kratek čas poročen s hrvaško pevko Severino, je postala mamica. S partnerjem, hrvaškim nogometašem Karlom Muharjem.
Sprva novopečena mamica informacij o rojstvu otroka ni želela deliti z javnostjo. Srečne novice je šele kasneje spontano delila na družbenih omrežjih, kjer je objavila tudi prvo fotografijo iz sprehoda z novorojenko, kar je hitro pritegnilo pozornost oboževalcev.
Ohranjata zasebnost
Par je sicer svojo zvezo večinoma ohranjal zasebno, prav tako sta poroko in nosečnost večinoma skrivala pred javnostjo. Po poročanju medijev naj bi šlo za premišljeno odločitev, da prve skupne trenutke doživita intimno, brez medijskega pritiska.
Veselila se je vloge mamice
Ko je bilo znano, da pričakuje otroka, Teodora ni skrivala, koliko ji pomeni novo življenjsko poglavje. "Da, res je. Nosečnost je zame trenutno najpomembnejša in veselim se vloge matere, kasneje pa tudi novih igralskih projektov, ker resnično obožujem svoje delo," je po poročanju portala Blic povedala igralka.
Zdaj pa skupaj s soprogom uživata v prvih dneh starševstva. Paru iskreno čestitamo!
Vir: Net.hr, Blic.rs
