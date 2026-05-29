Znana srbska igralka prvič postala mamica

S.B.
Svet slavnih
29. 05. 2026 04.00

Srbska igralka Teodora Bjelica je postala mamica. S svojim partnerjem, hrvaškim nogometašem, Karlom Muharjem, sta dobila hčerko, veselo novico pa sta sprva nekaj časa ohranila zase.

mama

Teodora Bjelica, srbska igralka, ki se je domače občinstvo spominja tudi kot bivše dekle Igorja Kojića, ki je bil kratek čas poročen s hrvaško pevko Severino, je postala mamica. S partnerjem, hrvaškim nogometašem Karlom Muharjem.

Sprva novopečena mamica informacij o rojstvu otroka ni želela deliti z javnostjo. Srečne novice je šele kasneje spontano delila na družbenih omrežjih, kjer je objavila tudi prvo fotografijo iz sprehoda z novorojenko, kar je hitro pritegnilo pozornost oboževalcev.

Ohranjata zasebnost

Par je sicer svojo zvezo večinoma ohranjal zasebno, prav tako sta poroko in nosečnost večinoma skrivala pred javnostjo. Po poročanju medijev naj bi šlo za premišljeno odločitev, da prve skupne trenutke doživita intimno, brez medijskega pritiska.

Veselila se je vloge mamice

Ko je bilo znano, da pričakuje otroka, Teodora ni skrivala, koliko ji pomeni novo življenjsko poglavje. "Da, res je. Nosečnost je zame trenutno najpomembnejša in veselim se vloge matere, kasneje pa tudi novih igralskih projektov, ker resnično obožujem svoje delo," je po poročanju portala Blic povedala igralka.

Zdaj pa skupaj s soprogom uživata v prvih dneh starševstva. Paru iskreno čestitamo!

 Vir: Net.hr, Blic.rs

Teodora Bjelica Karlo Muhar nosečnost slavni starši novorojenček
