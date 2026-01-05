Bibaleze.si
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro

B.R.
Svet slavnih 0
05. 01. 2026 10.20

Igor Drvenkar, član skupine Parni valjak, je postal očka! Skupaj s partnerico Noro sta se razveselila rojstva hčerke Lire, katere ime nosi močan glasbeni pomen.

Igor Drvenkar

Pevec Igor Drvenkar, vodja ikonične hrvaške rock skupine Parni valjak, bo začetek leta 2026 zagotovo pomnil za vedno, saj se je razveselil rojstva svojega prvega otroka. S partnerico Noro sta namreč dobila hčerko, ki sta ji nadela edinstveno in poetično ime Lira. Novico o novem družinskem članu je glasbenik ganljivo objavil na družbenih omrežjih, ob skupni fotografiji in videu iz porodnišnice, ob čemer je z veseljem naznanil: "Dobrodošla, mala duša." Mala Lira je na svet prijokala 3. januarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomen in izvor imena Lira

Grški izvor: Izhaja iz besede lyra – starogrško glasbilo (lira), ki simbolizira harmonijo, lepoto, umetnost in ustvarjalnost. V grški mitologiji je lira povezana z bogom Apolonom in Orfejem.

Astronomski pomen: Lira je tudi ime ozvezdja na severnem nebu, kar imenu dodaja simboliko svetlobe, navdiha in večnosti.

Sodobna raba: Ime se danes pogosto povezuje z nežnostjo, občutljivostjo in estetskim čutom. Zveni mehko, moderno in mednarodno.

Valuta: Lira je bila tudi ime denarne enote v nekaterih državah (Italija, Turčija), vendar se pri osebnem imenu ta pomen običajno ne poudarja.

Simbolika imena

Lira simbolizira:

- harmonijo in ravnovesje

- umetniško dušo

- notranji mir

- ustvarjalnost in eleganco

Ime Lira je kratko, zvočno in redko, zato deluje posebno in sodobno, hkrati pa ima globoko zgodovinsko in kulturno ozadje.

