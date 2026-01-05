Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro

Pevec Igor Drvenkar, vodja ikonične hrvaške rock skupine Parni valjak, bo začetek leta 2026 zagotovo pomnil za vedno, saj se je razveselil rojstva svojega prvega otroka. S partnerico Noro sta namreč dobila hčerko, ki sta ji nadela edinstveno in poetično ime Lira. Novico o novem družinskem članu je glasbenik ganljivo objavil na družbenih omrežjih, ob skupni fotografiji in videu iz porodnišnice, ob čemer je z veseljem naznanil: "Dobrodošla, mala duša." Mala Lira je na svet prijokala 3. januarja.
Pomen in izvor imena Lira
Grški izvor: Izhaja iz besede lyra – starogrško glasbilo (lira), ki simbolizira harmonijo, lepoto, umetnost in ustvarjalnost. V grški mitologiji je lira povezana z bogom Apolonom in Orfejem.
Astronomski pomen: Lira je tudi ime ozvezdja na severnem nebu, kar imenu dodaja simboliko svetlobe, navdiha in večnosti.
Sodobna raba: Ime se danes pogosto povezuje z nežnostjo, občutljivostjo in estetskim čutom. Zveni mehko, moderno in mednarodno.
Valuta: Lira je bila tudi ime denarne enote v nekaterih državah (Italija, Turčija), vendar se pri osebnem imenu ta pomen običajno ne poudarja.
Simbolika imena
Lira simbolizira:
- harmonijo in ravnovesje
- umetniško dušo
- notranji mir
- ustvarjalnost in eleganco
Ime Lira je kratko, zvočno in redko, zato deluje posebno in sodobno, hkrati pa ima globoko zgodovinsko in kulturno ozadje.
