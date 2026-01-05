Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro

Pevec Igor Drvenkar , vodja ikonične hrvaške rock skupine Parni valjak, bo začetek leta 2026 zagotovo pomnil za vedno, saj se je razveselil rojstva svojega prvega otroka. S partnerico Noro sta namreč dobila hčerko, ki sta ji nadela edinstveno in poetično ime Lira . Novico o novem družinskem članu je glasbenik ganljivo objavil na družbenih omrežjih, ob skupni fotografiji in videu iz porodnišnice, ob čemer je z veseljem naznanil: "Dobrodošla, mala duša." Mala Lira je na svet prijokala 3. januarja.

Grški izvor: Izhaja iz besede lyra – starogrško glasbilo (lira), ki simbolizira harmonijo, lepoto, umetnost in ustvarjalnost. V grški mitologiji je lira povezana z bogom Apolonom in Orfejem.

Astronomski pomen: Lira je tudi ime ozvezdja na severnem nebu, kar imenu dodaja simboliko svetlobe, navdiha in večnosti.

Sodobna raba: Ime se danes pogosto povezuje z nežnostjo, občutljivostjo in estetskim čutom. Zveni mehko, moderno in mednarodno.

Valuta: Lira je bila tudi ime denarne enote v nekaterih državah (Italija, Turčija), vendar se pri osebnem imenu ta pomen običajno ne poudarja.

Simbolika imena

Lira simbolizira:

- harmonijo in ravnovesje

- umetniško dušo

- notranji mir

- ustvarjalnost in eleganco

Ime Lira je kratko, zvočno in redko, zato deluje posebno in sodobno, hkrati pa ima globoko zgodovinsko in kulturno ozadje.