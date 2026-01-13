Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene

Poroka Givanilda Vieira de Sousa z nečakinjo svoje nekdanje žene, Camilo Ângelo, je znova postala tema pogovorov po vsem svetu.

Približno eno leto po cerkveni poroki je Hulk na družbenih omrežjih delil intimno in čustveno sporočilo, ki odraža globino njegove ljubezni do Camile:

"Ne gre samo za to, da imam ljubezen svojega življenja, gre za to, da sva življenje eno drugega. Sva dom, sva pot, sva obljuba za vse večne čase. Združeni pred Bogom, podprti z vero.

Eno leto od najinega da pred oltarjem. Do večnosti."

Ob zapisu je delil tudi fotografije s poroke, ki prikazujejo slavnostno dekoracijo in čustvene trenutke med mladoporočencema, so še poročali pri Times of India.