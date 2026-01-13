Poroka Givanilda Vieira de Sousa z nečakinjo svoje nekdanje žene, Camilo Ângelo, je znova postala tema pogovorov po vsem svetu.
Približno eno leto po cerkveni poroki je Hulk na družbenih omrežjih delil intimno in čustveno sporočilo, ki odraža globino njegove ljubezni do Camile:
"Ne gre samo za to, da imam ljubezen svojega življenja, gre za to, da sva življenje eno drugega. Sva dom, sva pot, sva obljuba za vse večne čase. Združeni pred Bogom, podprti z vero.
Eno leto od najinega da pred oltarjem. Do večnosti."
Ob zapisu je delil tudi fotografije s poroke, ki prikazujejo slavnostno dekoracijo in čustvene trenutke med mladoporočencema, so še poročali pri Times of India.
Hulkovo sporočilo in fotografije so znova sprožili zanimanje javnosti, saj gre za izjemno nenavadno družinsko situacijo – kajti poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene. Kot so zapisali pri Mid-Day, so nekateri sorodniki nekdanje soproge izrazili nezadovoljstvo in presenečenje zaradi te poroke, kar je sprožilo številne razprave o družinski zvestobi in odnosih.
Hulk je bil 12 let poročen z Iran Angelo, s katero ima tri otroke: Iana, Thiaga in Alice. Po ločitvi leta 2019 se je začelo njegovo razmerje s Camilo, Iranino nečakinjo. Po pisanju Pulse Sports sta se civilno poročila že leta 2020, nato pa 3. januarja 2025 v cerkveni slovesnosti v Campina Grande uradno potrdila svojo zvezo.
