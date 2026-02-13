Princesa hrvaških korenin razkrila ime hčerke

Princ Abdul Mateen in princesa Anisha Rosnah sta sporočila, da je njuni hčerki ime Zahra Mariam Bolkiah . Kot so zapisali na spletni strani Tatler , ima ime poseben pomen za kraljevo družino, saj združuje kulturne in verske konotacije. V objavi na družbenih omrežjih je princ zapisal, da sta z Anisho izjemno hvaležna ekipi v porodnišnici za izjemno skrb in podporo ter vsem za prijazne želje, kar so povzeli tudi številni mediji.

Princesa je hčerko rodila 8. februarja v porodnišnici Chelsea and Westminster Hospital. Ob tem so po kraljevem protokolu izvedli tradicionalne kanonade, s čimer so uradno obeležili rojstvo kraljeve hčerke. Kot so poročali na portalu VnExpress, hčerka ne bo vključena v vrstni red za prestol, saj ustava Bruneja določa, da lahko prestol podedujejo le moški potomci.

Anisha ima hrvaške korenine po očetu Ivici, rojenem v Zagrebu, s predniki s Šolte in Čiova. Njena družinska zgodba je polna presenetljivih življenjskih prelomnic: Ivica je kot 17-letnik iz Splita odšel v London zaradi ljubezni, a prva zveza ni obrodila sadov. Nato pa je spoznal Meriam, Brunejko in hčerko sultanovega svetovalca, s katero ima več otrok, med njimi tudi Anisho. Par se je po 19 letih zakona ločil, Ivica pa se je kasneje znova poročil in dobil še več otrok.

Anisha je danes uspešna podjetnica, lastnica podjetja za proizvodnjo svile in turistične agencije. Njen oče Ivica je lastnik verige italijanskih restavracij Fratini v Bruneju, poleti pa pogosto preživlja čas na Hrvaškem.