Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Princesa hrvaških korenin razkrila ime hčerke

B.R.
Svet slavnih 0
13. 02. 2026 02.05

Kraljeva palača v Bruneju je svetovno javnost razveselila z objavo prve uradne fotografije hčerke princa Abdula Mateena in njegove žene, princese hrvaških korenin Anishe Rosnah.

Hrvaška princesa Anisha Rosnah

Ime hčerke in ganljivo sporočilo

Princ Abdul Mateen in princesa Anisha Rosnah sta sporočila, da je njuni hčerki ime Zahra Mariam Bolkiah. Kot so zapisali na spletni strani Tatler, ima ime poseben pomen za kraljevo družino, saj združuje kulturne in verske konotacije. V objavi na družbenih omrežjih je princ zapisal, da sta z Anisho izjemno hvaležna ekipi v porodnišnici za izjemno skrb in podporo ter vsem za prijazne želje, kar so povzeli tudi številni mediji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Princesa je hčerko rodila 8. februarja v porodnišnici Chelsea and Westminster Hospital. Ob tem so po kraljevem protokolu izvedli tradicionalne kanonade, s čimer so uradno obeležili rojstvo kraljeve hčerke. Kot so poročali na portalu VnExpress, hčerka ne bo vključena v vrstni red za prestol, saj ustava Bruneja določa, da lahko prestol podedujejo le moški potomci.

Anisha ima hrvaške korenine po očetu Ivici, rojenem v Zagrebu, s predniki s Šolte in Čiova. Njena družinska zgodba je polna presenetljivih življenjskih prelomnic: Ivica je kot 17-letnik iz Splita odšel v London zaradi ljubezni, a prva zveza ni obrodila sadov. Nato pa je spoznal Meriam, Brunejko in hčerko sultanovega svetovalca, s katero ima več otrok, med njimi tudi Anisho. Par se je po 19 letih zakona ločil, Ivica pa se je kasneje znova poročil in dobil še več otrok.

Anisha je danes uspešna podjetnica, lastnica podjetja za proizvodnjo svile in turistične agencije. Njen oče Ivica je lastnik verige italijanskih restavracij Fratini v Bruneju, poleti pa pogosto preživlja čas na Hrvaškem.

Prihaja nov kraljevi dojenček: princesa hrvaških korenin pričakuje otroka z brunejskim princem
Preberi še
Prihaja nov kraljevi dojenček: princesa hrvaških korenin pričakuje otroka z brunejskim princem
princ Abdul Mateen princesa Anisha Rosnah Brunej kraljeva družina rojstvo otroka
Naslednji članek
Svet slavnih

Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522