Posmehovali so se mu, a on je sledil srcu

Zgodba igralca Matta Damona in njegove soproge Luciane se pogosto pojavlja v medijih, vendar ne zaradi škandalov, temveč kot dokaz, da prava ljubezen lahko obstaja tudi v svetu, kjer se vse vrti okoli slave in blišča.
Usodni večer v Miamiju
Leto je bilo 2003. Matt Damon je v Miamiju snemal film Stuck on You. Nekega večera je s prijatelji obiskal nočni klub, kjer je za šankom delala Luciana. Ko so obiskovalci prepoznali slavnega igralca, se je zvezdnik zatekel za šank, da bi se izognil pozornosti. Tam sta začela klepetati, Luciana pa mu je v šali tudi rekla, naj ji pomaga pri delu. Igralec, ki se je nekoč zaradi vloge izučil za barmana, je izziv sprejel z navdušenjem. Skupaj sta stregla pijače in, kot pravi Luciana, je tisti večer zaradi njega zaslužila rekordno število napitnin.
Ljubezen brez predsodkov
Luciana je bila takrat samohranilka s štiriletno hčerko iz prejšnje zveze. Bala se je, da bi to lahko odvrnilo slavnega igralca, vendar jo je Damon presenetil s toplino in razumevanjem. "Nikoli mu ni bilo pomembno, da imam otroka. Od prvega dne je pokazal, da razume, kaj pomeni družina."
Zvezdnik pa je večkrat javno povedal, da sta ga prav Lucianina iskrenost in predanost družini najbolj pritegnili.
Dvajset let ljubezni in miru
Par se je poročil leta 2005, leto pozneje pa se jima je rodila prva skupna hči Isabella. Kasneje sta se družini pridružili še Gia (2008) in Stella (2010), poleg Lucianine hčerke iz prve zveze, Alexie, ki jo Damon ljubeče šteje za svojo.
Čeprav je Matt Damon eden najbolje plačanih igralcev v Hollywoodu, ohranja svoje družinsko življenje zelo skromno in zasebno. Redko ga vidimo na glamuroznih zabavah – veliko raje preživlja čas doma, v krogu svojih deklet. "Nikoli ne preživim več kot dveh tednov brez njih," je povedal v nekem intervjuju: "Moj dom in družina sta moje sidro. To je tisto, kar me drži prizemljenega."
Zvezdnik tudi pogosto poudarja, da želi svoje otroke vzgojiti tako, da bodo cenili prave življenjske vrednote. Čeprav bi jim lahko privoščil skoraj vse, se trudi, da odraščajo brez pretiranega razkošja. "Nočem, da bi se moji otroci navadili na misel, da jim svet nekaj dolguje. Želim, da razumejo, da je življenje dragoceno in da je pomoč drugim največje bogastvo," je tako povedal v enem izmed intervjujev.
