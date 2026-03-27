Posmehovali so se mu, a on je sledil srcu

Zgodba igralca Matta Damona in njegove soproge Luciane se pogosto pojavlja v medijih, vendar ne zaradi škandalov, temveč kot dokaz, da prava ljubezen lahko obstaja tudi v svetu, kjer se vse vrti okoli slave in blišča.

Usodni večer v Miamiju

Leto je bilo 2003. Matt Damon je v Miamiju snemal film Stuck on You. Nekega večera je s prijatelji obiskal nočni klub, kjer je za šankom delala Luciana. Ko so obiskovalci prepoznali slavnega igralca, se je zvezdnik zatekel za šank, da bi se izognil pozornosti. Tam sta začela klepetati, Luciana pa mu je v šali tudi rekla, naj ji pomaga pri delu. Igralec, ki se je nekoč zaradi vloge izučil za barmana, je izziv sprejel z navdušenjem. Skupaj sta stregla pijače in, kot pravi Luciana, je tisti večer zaradi njega zaslužila rekordno število napitnin.

Ljubezen brez predsodkov

Luciana je bila takrat samohranilka s štiriletno hčerko iz prejšnje zveze. Bala se je, da bi to lahko odvrnilo slavnega igralca, vendar jo je Damon presenetil s toplino in razumevanjem. "Nikoli mu ni bilo pomembno, da imam otroka. Od prvega dne je pokazal, da razume, kaj pomeni družina." Zvezdnik pa je večkrat javno povedal, da sta ga prav Lucianina iskrenost in predanost družini najbolj pritegnili.

Dvajset let ljubezni in miru