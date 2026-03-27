Posmehovali so se mu, a on je sledil srcu

Svet slavnih 1
27. 03. 2026 04.00

Hollywoodski igralec Matt Damon, dobitnik oskarja in eden najbolj priljubljenih obrazov svetovne filmske industrije, je ravnokar dopolnil 55 let. Čeprav bi mnogi pričakovali, da bo ob sebi imel zvezdnico njegovega kova, je življenje hotelo drugače – Damonovo srce je osvojila Luciana Barroso, preprosta ženska iz Argentine, ki je v času njunega srečanja delala kot natakarica.

Luciana Barroso, Matt Damon

Zgodba igralca Matta Damona in njegove soproge Luciane se pogosto pojavlja v medijih, vendar ne zaradi škandalov, temveč kot dokaz, da prava ljubezen lahko obstaja tudi v svetu, kjer se vse vrti okoli slave in blišča.

Usodni večer v Miamiju

Leto je bilo 2003. Matt Damon je v Miamiju snemal film Stuck on You. Nekega večera je s prijatelji obiskal nočni klub, kjer je za šankom delala Luciana. Ko so obiskovalci prepoznali slavnega igralca, se je zvezdnik zatekel za šank, da bi se izognil pozornosti. Tam sta začela klepetati, Luciana pa mu je v šali tudi rekla, naj ji pomaga pri delu. Igralec, ki se je nekoč zaradi vloge izučil za barmana, je izziv sprejel z navdušenjem. Skupaj sta stregla pijače in, kot pravi Luciana, je tisti večer zaradi njega zaslužila rekordno število napitnin.

Zvezdnik s soprogo in hčerkami
Zvezdnik s soprogo in hčerkami FOTO: Profimedia

Ljubezen brez predsodkov

Luciana je bila takrat samohranilka s štiriletno hčerko iz prejšnje zveze. Bala se je, da bi to lahko odvrnilo slavnega igralca, vendar jo je Damon presenetil s toplino in razumevanjem. "Nikoli mu ni bilo pomembno, da imam otroka. Od prvega dne je pokazal, da razume, kaj pomeni družina."

Zvezdnik pa je večkrat javno povedal, da sta ga prav Lucianina iskrenost in predanost družini najbolj pritegnili.

Dvajset let ljubezni in miru

Par se je poročil leta 2005, leto pozneje pa se jima je rodila prva skupna hči Isabella. Kasneje sta se družini pridružili še Gia (2008) in Stella (2010), poleg Lucianine hčerke iz prve zveze, Alexie, ki jo Damon ljubeče šteje za svojo.

Čeprav je Matt Damon eden najbolje plačanih igralcev v Hollywoodu, ohranja svoje družinsko življenje zelo skromno in zasebno. Redko ga vidimo na glamuroznih zabavah – veliko raje preživlja čas doma, v krogu svojih deklet. "Nikoli ne preživim več kot dveh tednov brez njih," je povedal v nekem intervjuju: "Moj dom in družina sta moje sidro. To je tisto, kar me drži prizemljenega."

Zvezdnik tudi pogosto poudarja, da želi svoje otroke vzgojiti tako, da bodo cenili prave življenjske vrednote. Čeprav bi jim lahko privoščil skoraj vse, se trudi, da odraščajo brez pretiranega razkošja. "Nočem, da bi se moji otroci navadili na misel, da jim svet nekaj dolguje. Želim, da razumejo, da je življenje dragoceno in da je pomoč drugim največje bogastvo," je tako povedal v enem izmed intervjujev.

Redko viden trenutek: Vnukinja Pierca Brosnana zasijala na rdeči preprogi
Redko viden trenutek: Vnukinja Pierca Brosnana zasijala na rdeči preprogi
Matt Damon Luciana Barroso Hollywoodska ljubezen Zvezdniška družina Znani pari zvezdnik
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Blue Dream 09. 10. 2025 10.47
Zato pa sta še skupaj ker je bila natakarica
