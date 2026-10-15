Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico

Novico razkrila z možem in dvojčkoma

Hilary je nosečnost naznanila z igrivim videoposnetkom, v katerem so se ji pridružili mož Philip in njuna triletna dvojčka Aya in Ohm. Družina je plesala v temi, na telesih pa so imeli pritrjene svetleče palčke. Posebno pozornost je pritegnil igralkin nosečniški trebušček, na katerem je bila s svetlečimi palčkami ponazorjena tudi nova družinska članica oziroma član. "Veliko ljudi me je spraševalo, kateri projekt pripravljam naslednji. Ta bo izšel decembra," je v šaljivem zapisu namignila na prihod dojenčka. Po poročanju tujih medijev naj bi se otrok rodil decembra 2026.

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Prvič je postala mama pri 48 letih

Za zvezdnico je materinstvo prišlo nekoliko pozneje v življenju, vendar je že večkrat poudarila, kako zelo si je želela postati mama. Oktobra 2022 je v oddaji Good Morning America prvič javno razkrila, da pričakuje otroka. Nato je presenetila še z novico, da pod srcem nosi dvojčka. "To je nekaj, kar sem si že dolgo želela," je takrat povedala in dodala, da bo postala mama in to ne enemu, temveč dvema otrokoma. Dvojčka Aya in Ohm sta se rodila aprila 2023, ko je bila igralka stara 48 let. Njuna imena sta z možem javnosti razkrila šele nekaj mesecev pozneje, na valentinovo leta 2024. Ime Aya je povezano s spominom na mlado sirsko begunko, ki jo je Hilary spoznala med obiskom Libanona. Deklica jo je navdušila s pogumom in notranjo močjo. Ime Ohm pa po igralkini razlagi predstavlja univerzalni zvok, ki povezuje ljudi. Po rojstvu dvojčkov je igralka odkrito govorila o tem, kako zahtevno, a hkrati čudovito je postalo njeno življenje. Materinstvo ji je prineslo več veselja, ljubezni in nepozabnih trenutkov, obenem pa tudi veliko utrujenosti, ki jo starši majhnih otrok dobro poznajo.

icon-expand Hilary Swank s partnerjem, Philipom Schneiderjem. FOTO: Profimedia

Zakaj se je za materinstvo odločila pozneje?

Hilary je že pred rojstvom dvojčkov pojasnila, da si je družine želela že dolgo. Vendar je v prvih desetletjih svoje kariere veliko energije namenila igranju, ustvarjalnim izzivom in osebnemu razvoju. Ko je končno postala mama, je imela občutek, da je na to življenjsko vlogo bolje pripravljena. V pogovoru za revijo People leta 2024 je poudarila, da ima danes več potrpežljivosti in da je na sebi veliko delala, da bi lahko bila mama, kakršna si želi biti. Prepričana je, da lahko otrokom zdaj daje nekaj drugačnega, kot bi jim lahko v svojih dvajsetih ali tridesetih letih. Materinstvo ji je prineslo tudi nov pogled na vsakdanje življenje. Ko opazuje otroka, ki svet odkriva prvič, se tudi sama znova začudi stvarem, ki jih je prej jemala za samoumevne. Prav v tem vidi enega najlepših delov starševstva. Zdaj, ko pri 52 letih pričakuje tretjega otroka, se njena družinska zgodba nadaljuje v novem poglavju. Njena izkušnja je tudi opomnik, da se življenjske poti razlikujejo in da družina pri vsakem posamezniku nastane v svojem času. Seveda pa nosečnost v poznejših letih prinaša posebne zdravstvene okoliščine, zato je pomembno, da je ustrezno spremljana.

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Z možem sta se spoznala na zmenku na slepo

S Hilary Swank in njenim zdajšnjim možem Philipom Schneiderjem je usoda očitno imela svoje načrte. Spoznala sta se na zmenku na slepo, ki sta ga organizirali skupni prijateljici, med njima Victoria Vantoch, žena igralca Misha Collinsa, znanega iz serije Nadnaravno. Kot je Hilary leta 2018 povedala za Vogue, sta se dobila ob desetih dopoldne, poslovila pa šele ob enajstih zvečer. Očitno sta se takoj ujela, saj sta skupaj preživela skoraj ves dan. Po približno letu in pol zveze jo je Philip zaprosil za roko med počitnicami v Koloradu. Za zaroko je izbral romantično lokacijo ob slapu, v objemu gora in visokih borovcev. Posebno pozornost je namenil tudi njenim psom, saj je želel, da bi bili prisotni pri tem pomembnem trenutku. Poročila sta se avgusta 2018 v Kaliforniji, na zasebni posesti Santa Lucia Preserve v bližini Carmela. Igralka je pred tem že bila poročena z igralcem Chadom Lowom, s katerim sta se razšla leta 2006, ločitev pa je bila dokončana leta 2007.

Pričakujeta novo poglavje svojega življenja

Čeprav svoje zasebnosti ne izpostavlja pogosto javnosti, igralka občasno spregovori o tem, kako jo otroka učita potrpežljivosti in uživanja v majhnih trenutkih. Ob novici o novi nosečnosti se tako za oskarjevko začenja novo, vznemirljivo obdobje. Njena družina se bo še povečala, Hilary pa bo znova doživela posebno življenjsko izkušnjo, ki ji je, kot pravi sama, že doslej prinesla številne dragocene lekcije.