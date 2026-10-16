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Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti

S.B.
Svet slavnih 0
16. 10. 2026 08.55

Igralka Hilary Swank je le dan po novici, da pri 52 letih pričakuje tretjega otroka, prvič po razkritju nosečnosti stopila pred fotografe in ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček. Zvezdnica, ki je pred tremi leti postala mamica dvojčkoma, je bila ob prihodu v New Yorku nasmejana, njena nova nosečnost pa je pritegnila veliko pozornosti.

hilary swank
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Zvezdnico so v četrtek fotografirali pred studiem oddaje The Drew Barrymore Show. Oblečena je bila v barvno pleteno jopico in svetle kavbojke z nizkim pasom, ki so razkrile njen zaobljeni trebušček. To je bil njen prvi javni nastop, odkar je dan prej na družbenih omrežjih sporočila veselo novico.

Družina se bo povečala še za enega člana

Hilary otroka pričakuje z možem Philipom Schneiderjem, s katerim sta se aprila 2023 razveselila dvojčkov, hčerke Aye in sina Ohma. Igralka je takrat pri 48 letih prvič postala mama, zdaj pa se njuna družina pripravlja na novo veliko spremembo.

Hilary Swank navdušila oboževalce.
Hilary Swank navdušila oboževalce.FOTO: Profimedia

Novico o tretji nosečnosti je razkrila na prav poseben način

Na Instagramu je objavila videoposnetek, v katerem z možem in dvojčkoma plešejo v temi, na oblačilih pa imajo pritrjene svetleče palčke, ki ustvarjajo obrise človeških figur. Ko se v posnetku pojavi še Hilary, je na njenem trebuhu mogoče videti tudi majhno svetlečo figurico dojenčka.

"Veliko ljudi me sprašuje, kateri bo moj naslednji projekt. Ta bo izšel decembra," je hudomušno zapisala ob posnetku in tako namignila, da naj bi novega družinskega člana pričakali proti koncu leta.

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"Stvari se zgodijo ob svojem času"

Ob novici so se oglasili številni oboževalci, med njimi tudi ženska, ki je igralki zaupala, da je pri 39 letih še vedno samska in brez otrok ter da ji njena zgodba daje upanje. Hilary ji je odgovorila s spodbudnim sporočilom.

"Stvari se zgodijo ob svojem času, ne ob našem," je zapisala igralka in dodala, da se je sama vedno trudila zaupati temu načelu, čeprav ji to ni bilo vedno lahko. S svojim odgovorom je spodbudila tudi druge, naj ne izgubijo upanja na življenjske želje, ki se morda še niso uresničile.

Zvezdnica, ki je za vlogi v filmih Fantje ne jočejo (Boys Don't Cry) in Punčka za milijon dolarjev (Million Dollar Baby) prejela oskarja, je že večkrat spregovorila o tem, kako dragoceno ji je materinstvo. V intervjuju za revijo Women's Health leta 2025 je povedala, da si otrok ni načrtno želela šele v poznejših letih, vendar se je njeno življenje odvilo tako, da je materinstvo prišlo ob pravem času.

Zdaj, ko sta z možem že starša triletnih dvojčkov, se veselita še enega dojenčka. Hilary je za revijo People povedala, da se počuti dobro, prihajajočega otroka pa opisala kot najlepše božično darilo.

Hilary Swank
Hilary SwankFOTO: Profimedia

Igralka je v pogovoru z Drew Barrymore spregovorila o tem, kako različno družba presoja ženske in moške, ki postanejo starši v zrelejšem obdobju.

"Prestari ste, da bi imeli otroka"

"Ženske so deležne veliko kritik, ker imajo otroke pozneje v življenju, moški pa ne. To je zanimivo," je povedala igralka. Voditeljica Drew Barrymore se je strinjala, da gre za dvojna merila, saj moški lahko postanejo očetje tudi v zelo poznih letih, ne da bi bili deležni enakega odziva okolice.

Hilary se je spomnila tudi neprijetnega komentarja ženske, ki ji je nekoč dejala: "Kako si drznete? Prestari ste."

Igralka je pojasnila, da je ženska svojo reakcijo povezala z osebno izgubo. Njen oče je bil zanjo najpomembnejša oseba, umrl pa je, ko je bila v dvajsetih letih. Swankova je njeno bolečino razumela, saj je tudi sama izgubila očeta, ki ji je veliko pomenil.

Kljub temu je poudarila, da bi bilo po njenem mnenju bolje, da bi človek imel priložnost spoznati ljubljeno osebo, četudi jo pozneje izgubi, kot pa da te možnosti sploh ne bi imel.

"Raje bi se rodila in imela to osebo, ki mi je bila najljubša, kot da je sploh ne bi imela," je povedala.

Hilary Swank s partnerjem, Philipom Schneiderjem.
Hilary Swank s partnerjem, Philipom Schneiderjem.FOTO: Profimedia

Prvič je postala mama pri 48 letih

Hilary Swank in njen mož Philip Schneider sta se poročila leta 2018. Aprila 2023 sta se razveselila dvojčkov Aye in Ohma, igralka pa je takrat prvič postala mama pri 48 letih.

O materinstvu je dolgo sanjala, vendar se ji življenje ni odvijalo po vnaprej določenem načrtu. V preteklih intervjujih je pojasnila, da otrok ni namerno odlagala na poznejša leta, temveč so se različne življenjske okoliščine sestavile tako, da je družino ustvarila pozneje.

Po rojstvu dvojčkov je odkrito govorila tudi o tem, kako posebno je zanjo materinstvo. Poudarjala je, da ima danes več življenjskih izkušenj in potrpežljivosti ter da se lahko bolj posveti otrokom.

Zdaj jo čaka novo poglavje: pri 52 letih bo še tretjič postala mama.

Vsaka družina ima svojo zgodbo

Njena zgodba znova odpira vprašanje, zakaj se družba tako pogosto čuti poklicano presojati odločitve žensk glede materinstva. Za nekatere se družina začne zgodaj, druge do otrok pridejo pozneje, tretje pa se na tej poti soočajo z okoliščinami, ki jih okolica pogosto sploh ne pozna.

Igralkin odziv ni bil napad na žensko, ki jo je kritizirala, temveč predvsem razmislek o tem, kako osebne izkušnje in izgube vplivajo na naše poglede. Njeno sporočilo je preprosto: za družinske odločitve ne obstaja en sam življenjski urnik, ki bi ustrezal vsem.

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