To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama

V nedavnem intervjuju za revijo People je igralka povedala, da danes čuti veliko več potrpežljivosti in notranjega miru kot v mlajših letih. "Zdaj jima lahko dam svojo popolno pozornost na način, na katerega jima je prej ne bi mogla," je dejala.

Kariera je bila moj prvi otrok

Swankova je več let gradila igralsko kariero in priznava, da je bila dolgo popolnoma predana delu. Sama pravi, da je bila njena kariera "njen prvi otrok", zato prej ni čutila, da bi lahko bila res prisotna tudi kot mama. Danes meni, da ji življenjske izkušnje pomagajo pri vzgoji, saj bolj posluša svoje otroke, hitreje prepozna lastne vzorce in se zavestno trudi prekiniti nekatere generacijske navade. "Zanima me, kdo moja otroka sta kot osebnosti," je povedala v enem od intervjujev.

icon-expand Hilary Swank s partnerjem, Philipom Schneiderjem. FOTO: Profimedia

Pozno materinstvo ni več tabu

Hilary Swank ni edina zvezdnica, ki je postala mama po 40. letu. V zadnjih letih vse več žensk odkrito govori o poznem materinstvu, med njimi tudi Naomi Campbell, Janet Jackson in Rachel Weisz. Strokovnjaki poudarjajo, da ima poznejše materinstvo svoje prednosti, kot so več čustvene stabilnosti, več finančne varnosti in pogosto bolj jasne prioritete. Hkrati pa opozarjajo tudi na večja zdravstvena tveganja pri nosečnosti po 40. letu, zato zdravniki svetujejo individualen pristop in redno spremljanje nosečnosti. Tudi uporabnice Reddita pogosto poudarjajo, da so zgodbe zelo različne, nekatere imajo povsem zdrave nosečnosti po 40., druge pa se srečujejo z zahtevnejšo potjo do materinstva.

icon-expand Hilary Swank med nosečnostjo. FOTO: Profimedia

Otroka želi zaščititi pred družbenimi omrežji

Swankova danes veliko govori tudi o zasebnosti otrok. S partnerjem Philipom Schneiderjem svojih dvojčkov skoraj ne izpostavljata javnosti, igralka pa pravi, da želi, da otroka sama odločita, koliko bosta nekoč prisotna na spletu. Poudarja tudi, da želi čim dlje odlašati s telefoni in družbenimi omrežji, saj jo skrbi pritisk digitalnega sveta na otroke.

"Materinstvo je prišlo ob pravem času"

Čeprav pravi, da ni načrtno čakala do poznih štiridesetih, danes verjame, da se je vse zgodilo točno takrat, ko se je moralo. V enem od intervjujev je dejala, da danes ne čuti potrebe, da bi bila "popolna mama", ampak predvsem prisotna mama.