Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo

Zvezdnica filmov Punčka za milijon dolarjev in Fantje ne jočejo je pred kratkim presenetila oboževalce z novico, da z možem Philipom Schneiderjem pričakujeta tretjega otroka. Zakonca imata že triletna dvojčka, hčerko Ayo in sina Ohma, družina pa se bo po napovedih povečala okoli božiča.

Nosečnost je skrivala tudi pred ljudmi na snemanju

V pogovoru za podkast Question Everything je igralka pojasnila, da za ohranjanje skrivnosti ni potrebovala zapletenega načrta. Veliko zaslug za to imajo prebivalci majhnega kraja, v katerem je odraščala in kjer še vedno živi. Ti spoštujejo njeno zasebnost, zato novica o nosečnosti ni prišla v javnost, še preden je bila sama pripravljena spregovoriti. Hilary je delala vse do približno 17. tedna nosečnosti, ne da bi sodelavci na snemanju vedeli, da pričakuje otroka. Kot je pojasnila, je tudi sicer precej zasebna oseba in ni videla posebnega razloga, da bi morala novico razkriti prej.

icon-expand Hilary Swank se bo kmalu razveselila tretjega otroka. FOTO: Profimedia

Veselo novico je razkrila z družinskim videom

Ko je bila pripravljena novico deliti s svetom, je izbrala igriv in izviren način. Na Instagramu je objavila video, v katerem skupaj z možem in dvojčkoma plešejo v temi, na oblačilih pa imajo pritrjene svetleče palčke. Na njenem trebuhu je bila iz njih oblikovana tudi majhna podoba dojenčka. Ob posnetku je zapisala, da jo veliko ljudi sprašuje, pri katerem projektu bo sodelovala naslednjič, in namignila, da bo ta na sporedu decembra. Šele pogled na njen nosečniški trebušček je razkril, da ne gre za nov filmski projekt, temveč za prihajajočega družinskega člana.

Dvojčka komaj čakata na božičnega dojenčka