Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"

V pogovoru naj bi oba nogometaša, Thierry Henry in Zlatan Ibrahimović , izpostavila svoje družinske vezi z Bosno in Hercegovino ter izrazila veselje nad uspehi bosanske reprezentance. Ibrahimović je pri tem poudaril svoje družinsko ozadje, saj ima njegov oče Šefik Ibrahimović korenine iz Bosne in Hercegovine , kar je večkrat omenil tudi v preteklih intervjujih.

Oba sogovornika sta izrazila podporo bosanski nogometni reprezentanci in njeni uvrstitvi na veliko tekmovanje. Ob tem je Ibrahimović dodal, da ga na regijo veže družinska zgodba in spoštovanje do svojih korenin.

Henry pa je v pogovoru izpostavil, da ima njegova žena Andrea Rajačić bosanske korenine, zaradi česar so njegovi otroci deloma povezani z Bosno. Dodal je, da bo zaradi tega z veseljem spremljal in navijal za bosansko reprezentanco na prihajajočem tekmovanju.

Nekdanji francoski nogometaš Thierry Henry in njegova žena imata skupaj tri otroke, Tristana, Tatiano in sina Gabriela. Iz pretekle zveze z manekenko Claire Merry pa ima nogometaš še hčerko Teyo.