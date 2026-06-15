Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"

V pogovoru naj bi oba nogometaša, Thierry Henry in Zlatan Ibrahimović, izpostavila svoje družinske vezi z Bosno in Hercegovino ter izrazila veselje nad uspehi bosanske reprezentance. Ibrahimović je pri tem poudaril svoje družinsko ozadje, saj ima njegov oče Šefik Ibrahimović korenine iz Bosne in Hercegovine, kar je večkrat omenil tudi v preteklih intervjujih.
Povezava z Bosno in ponos na reprezentanco
Oba sogovornika sta izrazila podporo bosanski nogometni reprezentanci in njeni uvrstitvi na veliko tekmovanje. Ob tem je Ibrahimović dodal, da ga na regijo veže družinska zgodba in spoštovanje do svojih korenin.
Henry pa je v pogovoru izpostavil, da ima njegova žena Andrea Rajačić bosanske korenine, zaradi česar so njegovi otroci deloma povezani z Bosno. Dodal je, da bo zaradi tega z veseljem spremljal in navijal za bosansko reprezentanco na prihajajočem tekmovanju.
Nekdanji francoski nogometaš Thierry Henry in njegova žena imata skupaj tri otroke, Tristana, Tatiano in sina Gabriela. Iz pretekle zveze z manekenko Claire Merry pa ima nogometaš še hčerko Teyo.
Nogometne korenine in osebne vezi
Čeprav sta oba znana predvsem po svojih športnih dosežkih, Thierry Henry kot klubski rekorder po številu zadetkov v Arsenalu, Ibrahimović pa kot eden najbolj prepoznavnih napadalcev sodobnega nogometa, se je pogovor tokrat dotaknil bolj osebne plati njunih življenj.
Takšni trenutki v športnih intervjujih pogosto odmevajo med navijači, saj pokažejo, kako močno so profesionalni športniki povezani z družinskimi zgodbami, identiteto in kulturnimi koreninami.
Odziv navijačev
Posnetek je hitro sprožil številne odzive na spletu. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so poudarili, da je lepo videti, kako svetovne športne zvezde izražajo spoštovanje do manjših nogometnih držav in njihovih uspehov.
Drugi pa so izpostavili predvsem pomen družinskih vezi in identitete, ki pogosto presežejo športno rivalstvo in nacionalne meje.
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