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Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"

S.B.
Svet slavnih 2
15. 06. 2026 11.48

Na družbenih omrežjih se je razširil posnetek pogovora med nekdanjim slavnim francoskim nogometašem Thierryjem Henryjem in švedskim nogometnim zvezdnikom Zlatanom Ibrahimovićem, v katerem sta oba spregovorila o svojih družinskih koreninah in povezavi z Bosno.

henry thierry

V pogovoru naj bi oba nogometaša, Thierry Henry in Zlatan Ibrahimović, izpostavila svoje družinske vezi z Bosno in Hercegovino ter izrazila veselje nad uspehi bosanske reprezentance. Ibrahimović je pri tem poudaril svoje družinsko ozadje, saj ima njegov oče Šefik Ibrahimović korenine iz Bosne in Hercegovine, kar je večkrat omenil tudi v preteklih intervjujih.

Povezava z Bosno in ponos na reprezentanco

Oba sogovornika sta izrazila podporo bosanski nogometni reprezentanci in njeni uvrstitvi na veliko tekmovanje. Ob tem je Ibrahimović dodal, da ga na regijo veže družinska zgodba in spoštovanje do svojih korenin.

Henry pa je v pogovoru izpostavil, da ima njegova žena Andrea Rajačić bosanske korenine, zaradi česar so njegovi otroci deloma povezani z Bosno. Dodal je, da bo zaradi tega z veseljem spremljal in navijal za bosansko reprezentanco na prihajajočem tekmovanju.

Nekdanji francoski nogometaš Thierry Henry in njegova žena imata skupaj tri otroke, Tristana, Tatiano in sina Gabriela. Iz pretekle zveze z manekenko Claire Merry pa ima nogometaš še hčerko Teyo.

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Zlatan Ibrahimović je dejal, da je izredno lepo videti bosansko reprezentanco na SP.
Zlatan Ibrahimović je dejal, da je izredno lepo videti bosansko reprezentanco na SP.FOTO: Profimedia

Nogometne korenine in osebne vezi

Čeprav sta oba znana predvsem po svojih športnih dosežkih, Thierry Henry kot klubski rekorder po številu zadetkov v Arsenalu, Ibrahimović pa kot eden najbolj prepoznavnih napadalcev sodobnega nogometa, se je pogovor tokrat dotaknil bolj osebne plati njunih življenj.

Takšni trenutki v športnih intervjujih pogosto odmevajo med navijači, saj pokažejo, kako močno so profesionalni športniki povezani z družinskimi zgodbami, identiteto in kulturnimi koreninami.

Thierry Henry bo letošnje leto navijal za bosansko reprezentanco.
Thierry Henry bo letošnje leto navijal za bosansko reprezentanco.FOTO: Profimedia

Odziv navijačev

Posnetek je hitro sprožil številne odzive na spletu. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so poudarili, da je lepo videti, kako svetovne športne zvezde izražajo spoštovanje do manjših nogometnih držav in njihovih uspehov.

Drugi pa so izpostavili predvsem pomen družinskih vezi in identitete, ki pogosto presežejo športno rivalstvo in nacionalne meje.

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Komentarji (2)

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mimgrede 15. 06. 2026 20.20
Ime je Thierry Henry (beri: Tieri Anri), in ne Henry TERRY, je francoski in ne angleški nogometaš. Preverite, preden objavite.
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0 0
Demiro 15. 06. 2026 21.50
ma cel clanek nima ne repa ne glave.... pisejo o John Terrtgju, in na sliki je Thiery Henry... in na koncu ta omenjen... tako da je totalno kr neki... Thiery Henry ima bosankoz a zeno in ne John Tery, ki je totalno druga oseba... in ne vem, zakaj omenjajo tega Angleskega nogometasa... zgl;eda da je ta clanek spisala neka zenska, ki nima 3 ciste o fuzbalu
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