Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu

S.B.
Svet slavnih 0
20. 05. 2026 20.55

Slovenska glasbena diva Helena Blagne je ponosno delila novico, da je njen sin Kristijan magistriral na eni najbolj uglednih pravnih fakultet na svetu.

Helena Blagne

Ob fotografijah s podelitve magisterija je zapisala sporočilo o ponosu, ljubezni in vseh letih odrekanja, ki stojijo za takšnim dosežkom: "Ko vidiš svojega otroka stopati med najboljše, razumeš, da obstajajo trenutki, ki osmislijo vse. Za takšne trenutke je vredno živeti."

Kristijan je edini sin Helene Blagne, ki ga ima z nekdanjim možem Mitjo Zamanom. Par se je poročil leta 1996, po več letih zakona pa sta leta 2013 oznanila ločitev.

Kristijan se je v zadnjih letih izkazal kot izjemno uspešen študent prava

Pred tem je z odliko magistriral že na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, bil med zlatimi diplomanti ter se izobraževal tudi v tujini, med drugim v Lizboni in Rimu, kjer ga je posebej pritegnilo področje mednarodne diplomacije.

Sin jo pogosto spremlja tudi na nastopih.FOTO: Tibor Golob

Helena Blagne je večkrat poudarila, da sta s sinom zelo povezana

Kristijan jo pogosto spremlja na dogodkih in koncertih, pevka pa je v intervjujih in objavah večkrat pokazala, da med njima vladata močna navezanost in medsebojno spoštovanje. V eni izmed objav je šaljivo zapisala: "Tudi če imaš dva metra, moraš ubogati svojo mam'co," oboževalci pa pogosto opažajo njun topel in iskren odnos.

Po ločitvi naj bi bil odnos Kristijana z očetom precej bolj zapleten, medtem ko je z mamo ostal zelo tesno povezan. Nekateri mediji so poročali tudi, da je pozneje prevzel mamin priimek.

Helena Blagne Kristijan Zaman Blagne uspeh magistratura družina
