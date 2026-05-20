Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu

Ob fotografijah s podelitve magisterija je zapisala sporočilo o ponosu, ljubezni in vseh letih odrekanja, ki stojijo za takšnim dosežkom: "Ko vidiš svojega otroka stopati med najboljše, razumeš, da obstajajo trenutki, ki osmislijo vse. Za takšne trenutke je vredno živeti."

Kristijan je edini sin Helene Blagne , ki ga ima z nekdanjim možem Mitjo Zamanom . Par se je poročil leta 1996, po več letih zakona pa sta leta 2013 oznanila ločitev.

Pred tem je z odliko magistriral že na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani , bil med zlatimi diplomanti ter se izobraževal tudi v tujini, med drugim v Lizboni in Rimu , kjer ga je posebej pritegnilo področje mednarodne diplomacije.

Kristijan jo pogosto spremlja na dogodkih in koncertih, pevka pa je v intervjujih in objavah večkrat pokazala, da med njima vladata močna navezanost in medsebojno spoštovanje. V eni izmed objav je šaljivo zapisala: "Tudi če imaš dva metra, moraš ubogati svojo mam'co," oboževalci pa pogosto opažajo njun topel in iskren odnos.

Po ločitvi naj bi bil odnos Kristijana z očetom precej bolj zapleten, medtem ko je z mamo ostal zelo tesno povezan. Nekateri mediji so poročali tudi, da je pozneje prevzel mamin priimek.