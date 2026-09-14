Pri 14 letih je sklenil stavo z očimom, pri 21. pa je dobil Ferrari

Heidi je trenutek, ko je Henry zagledal avtomobil, posnela in objavila na Instagramu. Ko je 21-letnik stopil iz hiše in pred seboj zagledal rdečega Ferrarija z veliko pentljo, je ostal brez besed. "O moj bog, Jezus Kristus. Sploh ne vem, kaj naj rečem," je presenečeno dejal Henry. Avtomobil si je nato ogledoval z vseh strani in ga navdušeno opisoval kot nekaj neverjetnega. Heidi pa mu je ob tem dejala, da je na ta trenutek čakal že zelo dolgo.

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Vse se je začelo pri igrici Mario Kart

Zgodba sega približno sedem let v preteklost, ko je bil Henry star komaj 14 let. Takrat sta se s Tomom Kaulitzem pomerila v priljubljeni videoigri Mario Kart in sklenila precej nenavadno stavo. Če bi Henry izgubil, bi moral za določeno obdobje opustiti igranje videoiger in Toma narisati za volanom avtomobila. Če bi zmagal, pa bi mu moral Tom za njegov 21. rojstni dan kupiti Ferrari. Henry je očitno dobro vedel, kaj počne, saj je stavo dobil. Tom je svojo obljubo vzel precej bolj resno, kot bi morda pričakovali. Ferrari F430 je po poročanju tujih medijev kupil že lani, nato pa ga je skoraj eno leto skrival, da bi presenečenje ostalo popolno. Avtomobil naj bi s svojim bratom dvojčkom Billom kupil na dražbi v Teksasu. Zdaj je bila sedem let stara stava končno poravnana.

icon-expand Heidi z možem in sinom. FOTO: Profimedia

Heidi ima štiri otroke, Henry pa je njen sin iz zakona s Sealom