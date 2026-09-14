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Pri 14 letih je sklenil stavo z očimom, pri 21. pa je dobil Ferrari

S.B.
Svet slavnih 0
14. 09. 2026 09.33

Heidi Klum je sinu Henryju za 21. rojstni dan pripravila presenečenje, ki ga ta zagotovo ne bo pozabil. Pred družinskim domom ga je čakal bleščeč rdeči Ferrari F430. Avtomobil pa ni bil zgolj drago rojstnodnevno darilo, bil je sedem let stara stava, ki jo je moral izpolniti njegov očim Tom Kaulitz.

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Heidi je trenutek, ko je Henry zagledal avtomobil, posnela in objavila na Instagramu. Ko je 21-letnik stopil iz hiše in pred seboj zagledal rdečega Ferrarija z veliko pentljo, je ostal brez besed.

"O moj bog, Jezus Kristus. Sploh ne vem, kaj naj rečem," je presenečeno dejal Henry. Avtomobil si je nato ogledoval z vseh strani in ga navdušeno opisoval kot nekaj neverjetnega.

Heidi pa mu je ob tem dejala, da je na ta trenutek čakal že zelo dolgo.

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Vse se je začelo pri igrici Mario Kart

Zgodba sega približno sedem let v preteklost, ko je bil Henry star komaj 14 let. Takrat sta se s Tomom Kaulitzem pomerila v priljubljeni videoigri Mario Kart in sklenila precej nenavadno stavo.

Če bi Henry izgubil, bi moral za določeno obdobje opustiti igranje videoiger in Toma narisati za volanom avtomobila. Če bi zmagal, pa bi mu moral Tom za njegov 21. rojstni dan kupiti Ferrari.

Henry je očitno dobro vedel, kaj počne, saj je stavo dobil.

Tom je svojo obljubo vzel precej bolj resno, kot bi morda pričakovali. Ferrari F430 je po poročanju tujih medijev kupil že lani, nato pa ga je skoraj eno leto skrival, da bi presenečenje ostalo popolno. Avtomobil naj bi s svojim bratom dvojčkom Billom kupil na dražbi v Teksasu.

Zdaj je bila sedem let stara stava končno poravnana.

Heidi z možem in sinom.
Heidi z možem in sinom.FOTO: Profimedia

Heidi ima štiri otroke, Henry pa je njen sin iz zakona s Sealom

Henry je eden od štirih otrok 53-letne Heidi Klum. Z nekdanjim možem, glasbenikom Sealom, ima tri otroke, Henryja, Johana in Lou. Najstarejša hči Leni ima drugega biološkega očeta, italijanskega poslovneža Flavia Briatoreja, vendar jo je Seal leta 2009 posvojil.

Heidi in Seal sta bila poročena od leta 2005 do 2014 in sta tudi po ločitvi ostala povezana predvsem zaradi otrok. Klum je pozneje našla ljubezen s Tomom Kaulitzem, članom skupine Tokio Hotel. Poročila sta se leta 2019.

Tom je tako v družino vstopil kot očim, vendar je Heidi že večkrat poudarila, kako dobro se je povezal z njenimi otroki. Posebej blizu naj bi si bila prav s Henryjem, s katerim si delita veliko zanimanje za avtomobile.

"Ko govorita o avtomobilih, se mi ušesa zaprejo. Govorita o tem, kot da je znanost, jaz pa nimam pojma, o čem govorita," je Heidi opisala njuno povezanost. Hkrati je povedala, da Tomu pri otrocih uspeva prav zaradi tega, ker je po letih še vedno dovolj mlad, da se z njimi lahko poveže na nekoliko drugačen način.

Za Henryja tako 21. rojstni dan ni pomenil le še enega rojstnega dne. Sedem let stara stava, sklenjena med igranjem videoigre, se je končala z rdečim Ferrarijem in pokazala tudi, da imajo lahko očimi in pastorki včasih prav posebno vez.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Heidi Klum Tom Kaulitz Henry stave rojstni dan
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