Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih

Manekenka Heidi Klum te dni uživa na jahti v bližini otoka Saint Barthélemy, kjer ji je družbo delala hčerka Leni Klum skupaj s svojim partnerjem Arisom Rachevskyjem. Fotografije razkrivajo sproščeno družinsko vzdušje, veliko smeha in uživanja na odprtem morju.

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Leni Klum stopa po maminih stopinjah

22-letna Leni Klum ni več le "hčerka slavne mame". V zadnjih letih si je ustvarila uspešno manekensko kariero in sodelovala z nekaterimi največjimi modnimi znamkami. Modni svet jo je spoznal leta 2020, ko je skupaj z mamo krasila naslovnico nemške izdaje revije Vogue. Leni je biološka hči nemškega supermodela Heidi Klum in italijanskega poslovneža Flavia Briatoreja. Par se je razšel še pred njenim rojstvom, pozneje pa je pomembno vlogo v njenem življenju prevzel pevec Seal, ki jo je tudi uradno posvojil in jo vzgajal kot svojo hčer. Čeprav je danes v dobrih odnosih tudi s svojim biološkim očetom, je Leni večkrat poudarila, da je Seal oseba, ki jo je vzgajala in spremljala skozi odraščanje.

Heidi je sicer mama štirih otrok. Poleg najstarejše hčerke Leni, ima še sinova Henryja in Johana ter hčerko Lou. Vse tri mlajše otroke ima iz zakona s pevcem Sealom.

icon-expand Heidi Klum s sinom in možem. FOTO: Profimedia

Družina ostaja na prvem mestu

Čeprav je Heidi Klum že desetletja ena najprepoznavnejših manekenk na svetu, skuša del svojega časa nameniti tudi ljudem, ki ji pomenijo največ. Ob številnih poslovnih obveznostih zato ceni predvsem trenutke, ko se lahko umakne od vsakodnevnega vrveža in uživa v družbi najbližjih. Tokratni oddih na Karibih je bil priložnost prav za to: sprostitev, druženje in nekaj brezskrbnih poletnih dni daleč od modnih pist in kamer.