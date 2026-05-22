Nihče ne verjame, da je to njen sin

Na dobrodelni gala prireditvi amfAR Gala sta oba poskrbela za modni trenutek večera, saj sta se pojavila v usklajenih, drznih in delno razgaljenih opravah, ki so takoj sprožile odzive na družbenih omrežjih in v medijih.

Modni trenutek v Cannesu

Heidi Klum je za dogodek izbrala dramatično, globoko izrezano črno obleko s korzetnim zgornjim delom, ki je poudarila njen prepoznaven glamurozen slog. Henry pa je stopil ob njeno stran v elegantnem, a modernem črnem suknjiču z bleščečimi detajli in bolj sproščenim pristopom, kar je ustvarilo močan vizualni kontrast in hkrati ujemanje med mamo in sinom. Fotografije s preproge so hitro postale viralne, predvsem zaradi njune samozavestne drže in pristopa, ki ga Heidi Klum že leta goji na rdečih preprogah.

Henry Samuel je najstarejši sin Heidi Klum in glasbenika Seala. Poleg občasnega manekenstva se vse bolj usmerja tudi v glasbo, kar je povezano z očetovo kariero. V zadnjih letih se je Henry pojavil že na modnih pistah in v kampanjah, a mediji poudarjajo, da se kljub slavnim staršem trudi graditi lastno identiteto v kreativnih industrijah.

Heidi Klum in Seal: ena najbolj znanih zvezdniških zgodb

Heidi in Seal sta bila dolga leta eden najbolj prepoznavnih zvezdniških parov. Poročila sta se leta 2005 in skupaj vzgajala tri otroke, preden sta se leta 2012 ločila, ločitev pa je bila dokončno potrjena leta 2014. Skupaj imata tri otroke, Henryja Samuela, Johana Samuela in Lou Samuel. Heidi ima poleg njih še hčerko Leni iz prejšnjega razmerja, ki jo je Seal tudi uradno posvojil in vzgajal kot svojo.

