Nihče ne verjame, da je to njen sin

S.B.
Svet slavnih 1
22. 05. 2026 08.43

Manekenka in televizijska voditeljica Heidi Klum je na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu znova pritegnila ogromno pozornosti, tokrat skupaj s svojim 20-letnim sinom Henryjem Samuelom.

heidi

Na dobrodelni gala prireditvi amfAR Gala sta oba poskrbela za modni trenutek večera, saj sta se pojavila v usklajenih, drznih in delno razgaljenih opravah, ki so takoj sprožile odzive na družbenih omrežjih in v medijih.

Heidi Klum je še enkrat znova dokazala, da je kraljica rdečih preprog.
Heidi Klum je še enkrat znova dokazala, da je kraljica rdečih preprog.FOTO: Profimedia

Modni trenutek v Cannesu

Heidi Klum je za dogodek izbrala dramatično, globoko izrezano črno obleko s korzetnim zgornjim delom, ki je poudarila njen prepoznaven glamurozen slog. Henry pa je stopil ob njeno stran v elegantnem, a modernem črnem suknjiču z bleščečimi detajli in bolj sproščenim pristopom, kar je ustvarilo močan vizualni kontrast in hkrati ujemanje med mamo in sinom.

Fotografije s preproge so hitro postale viralne, predvsem zaradi njune samozavestne drže in pristopa, ki ga Heidi Klum že leta goji na rdečih preprogah.

Heidi Klum s sinom in možem.
Heidi Klum s sinom in možem.FOTO: Profimedia

Henry Samuel je najstarejši sin Heidi Klum in glasbenika Seala. Poleg občasnega manekenstva se vse bolj usmerja tudi v glasbo, kar je povezano z očetovo kariero.

V zadnjih letih se je Henry pojavil že na modnih pistah in v kampanjah, a mediji poudarjajo, da se kljub slavnim staršem trudi graditi lastno identiteto v kreativnih industrijah.

Heidi z najstarejšim sinom.
Heidi z najstarejšim sinom.FOTO: Profimedia

Heidi Klum in Seal: ena najbolj znanih zvezdniških zgodb

Heidi in Seal sta bila dolga leta eden najbolj prepoznavnih zvezdniških parov. Poročila sta se leta 2005 in skupaj vzgajala tri otroke, preden sta se leta 2012 ločila, ločitev pa je bila dokončno potrjena leta 2014.

Skupaj imata tri otroke, Henryja Samuela, Johana Samuela in Lou Samuel. Heidi ima poleg njih še hčerko Leni iz prejšnjega razmerja, ki jo je Seal tudi uradno posvojil in vzgajal kot svojo.

Družina Klum danes

Čeprav sta Heidi in Seal že dolgo ločena, sta večkrat poudarila, da ostajata povezana prek otrok. Heidi je danes poročena z glasbenikom Tomom Kaulitzem, družina pa pogosto skupaj nastopa na javnih dogodkih.

Klumova v intervjujih večkrat poudari, da ji materinstvo pomeni eno najpomembnejših vlog v življenju, še posebej zdaj, ko so otroci že najstniki oziroma mladi odrasli in jo spremljajo tudi na prestižnih dogodkih.

Heidi Klum Henry Samuel družinsko življenje zvezdniške družine odraščanje otrok
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Banion 22. 05. 2026 13.03
-1
mejdun v kateri delikatesi ga je staknila, za glavo večji
