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Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo

S.B.
Svet slavnih 0
06. 10. 2026 01.15

Heidi Klum je ena najbolj prepoznavnih manekenk na svetu, zato ni nič nenavadnega, da so pod drobnogledom tudi njeni otroci. Tokrat je pozornost pritegnila njena 16-letna hči Lou Sulola Samuel, ki se sicer precej bolj umika javnosti kot njena starejša sestra Leni. A vse se je spremenilo v Parizu.

heidi klum
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Heidi je svojo najmlajšo hčerko vzela s seboj na pariški teden mode, kjer sta se skupaj pojavili na reviji modne hiše Vivienne Westwood. Za Lou je bil to poseben trenutek, saj se je na pariškem tednu mode pojavila prvič.

In čeprav Lou za zdaj še ni uradno stopila na modno brv, je bilo težko spregledati, kako samozavestno se je znašla v svetu, v katerem je njena mama že desetletja doma.

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Mama in hči pritegnili vse poglede

Heidi in Lou sta se za dogodek tudi modno uskladili. Heidi je izbrala eleganten bel komplet, njena hči pa je nosila drzen komplet iz džinsa z vzorcem, sestavljen iz steznika in kratkega krila. Obe sta videz dopolnili z visokimi čevlji s platformo.

Pozneje sta se skupaj pojavili še na gala dogodku BoF 500, kjer je Lou znova pokazala, da se v svetu mode očitno počuti precej domače. Tokrat je izbrala belo kratko obleko z asimetričnim krojem, medtem ko je mama blestela v drznejši rdeči opravi.

Lou je sicer znana po tem, da svoje zasebnosti ne izpostavlja tako pogosto kot njena starejša sestra Leni. Prav zato je bil njen prihod v Pariz deležen toliko več pozornosti.

Heidi Klum s hčerko Lou.
Heidi Klum s hčerko Lou.FOTO: Profimedia

Bo tudi ona postala manekenka?

Vprašanje se je skoraj zastavilo samo od sebe. Heidi Klum je svojo manekensko kariero začela že kot mladenka, njena 22-letna hči Leni pa danes uspešno stopa po podobni poti.

Leni je svojo prvo večjo manekensko priložnost dobila ob mami, ko sta skupaj krasili naslovnico nemške izdaje revije Vogue. Pozneje je sodelovala s številnimi modnimi revijami in znamkami.

Lou pa je bila doslej precej drugačna. Heidi je že pred leti povedala, da ima njena najmlajša hči drugačne interese kot Leni. Ko je bila mlajša, naj bi bila odlična učenka, zanimali pa naj bi jo tudi animeji. Sama je nekoč dejala, da je njena največja modna inspiracija prav mama.

Zanimivo je tudi, da Lou ni povsem brez izkušenj pred kamerami. Leta 2025 se je skupaj z mamo spontano znašla v kratkem uličnem intervjuju, v katerem je razkrila tudi nekaj podrobnosti o svojem slogu. Takrat je povedala, da je njena največja modna inspiracija prav Heidi.

Lou z mamo Heidi.
Lou z mamo Heidi.FOTO: Profimedia

Heidi ima doma kar štiri otroke

Heidi Klum ima štiri otroke. Z nekdanjim možem, pevcem Sealom, ima sinova Henryja in Johana ter hčerko Lou. Njena najstarejša hči Leni je iz razmerja z italijanskim poslovnežem Flaviem Briatorejem, pozneje pa jo je Seal uradno posvojil.

Danes je tako Leni že dodobra zakorakala v svet mode, Lou pa se ji očitno počasi približuje.

Ali bo nekoč tudi sama stopila na modno brv, še ni jasno. A njen prvi pariški nastop je zagotovo pokazal, da se pred fotografskimi objektivi ne skriva več tako zelo.

Glede na to, da ima za modno mentorico eno najbolj slavnih manekenk vseh časov, pa bi bilo prav zanimivo videti, ali bo čez nekaj let tudi Lou postala nova Klumova deklica z modne brvi.

Vir: Net.hr

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