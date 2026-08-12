Čeprav je ni omenil v oporoki, je po njegovi smrti podedovala vse

Igralec je oporoko podpisal že aprila 2003, dve leti pred rojstvom Matilde, ki jo je oktobra 2005 dobil z igralko Michelle Williams . Takrat je celotno svoje premoženje namenil staršem in trem sestram. Po njegovi smrti je bila vrednost zapuščine ocenjena na več kot 16 milijonov ameriških dolarjev .

"Nikoli ni bilo nobenega spora. Naša družina je vse podarila Matildi," je povedal za The Sunday Times .

Heathov oče, Kim Ledger , je pozneje razkril, da je bila odločitev enotna: celotno premoženje bodo prepustili Matildi.

Po Heathovi smrti je obstala tudi produkcija filma The Imaginarium of Doctor Parnassus, ki ga igralec ni uspel dokončati. Režiser Terry Gilliam je našel izvirno rešitev, vlogo so prevzeli Johnny Depp, Jude Law in Colin Farrell, ki so odigrali različne različice istega lika.

Njihova gesta pa se ni končala pred kamero. Vsi trije so se odpovedali honorarjem za film in denar namenili Matildi.

Terry Gilliam je njihovo odločitev opisal kot izjemno plemenito: povedal je, da igralci za svoje delo niso želeli prejeti plačila in da je ves denar pripadel Heathovi hčerki. Dejanje je označil za nekaj resnično izjemnega.