Čeprav je ni omenil v oporoki, je po njegovi smrti podedovala vse

Igralec je oporoko podpisal že aprila 2003, dve leti pred rojstvom Matilde, ki jo je oktobra 2005 dobil z igralko Michelle Williams. Takrat je celotno svoje premoženje namenil staršem in trem sestram. Po njegovi smrti je bila vrednost zapuščine ocenjena na več kot 16 milijonov ameriških dolarjev.
Kljub temu med družinskimi člani ni prišlo do sporov
Heathov oče, Kim Ledger, je pozneje razkril, da je bila odločitev enotna: celotno premoženje bodo prepustili Matildi.
"Nikoli ni bilo nobenega spora. Naša družina je vse podarila Matildi," je povedal za The Sunday Times.
Ganljiva poteza njegovih igralskih prijateljev
Po Heathovi smrti je obstala tudi produkcija filma The Imaginarium of Doctor Parnassus, ki ga igralec ni uspel dokončati. Režiser Terry Gilliam je našel izvirno rešitev, vlogo so prevzeli Johnny Depp, Jude Law in Colin Farrell, ki so odigrali različne različice istega lika.
Njihova gesta pa se ni končala pred kamero. Vsi trije so se odpovedali honorarjem za film in denar namenili Matildi.
Terry Gilliam je njihovo odločitev opisal kot izjemno plemenito: povedal je, da igralci za svoje delo niso želeli prejeti plačila in da je ves denar pripadel Heathovi hčerki. Dejanje je označil za nekaj resnično izjemnega.
Danes živi daleč od soja žarometov
Matilda Ledger je danes stara 20 let in se, podobno kot njena mama Michelle Williams, izogiba medijski pozornosti. Odraščala je v New Yorku, kjer jo je Michelle po očetovi smrti vzgajala stran od hollywoodskega blišča.
Williamsova se je leta 2020 poročila z režiserjem Thomasom Kailom, Matilda pa je v družini dobila tudi mlajše polbrate in polsestre.
Čeprav je Heath Ledger umrl pri komaj 28 letih, njegova zapuščina ni le filmska. Številni se ga še danes spominjajo tudi po ljubezni do hčerke in po izjemni podpori, ki so jo po njegovi smrti Matildi izkazali tako njegova družina kot njegovi prijatelji.
Vir: The Times of India
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